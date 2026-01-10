竹田恒泰氏「多くの中国人が日本大好きになって帰る」“爆買い”から“日本体験”へ、反日感情を覆すリアルな姿
AIライター自動執筆記事
この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。
政治評論家の竹田恒泰氏が、自身のYouTubeチャンネルで「中国で反日デモが起きない理由！鬼滅の刃が大人気！中国国民は日本が好き？」と題した動画を公開。かつて激しい反日暴動が起きた中国で、なぜ今、同様の動きが見られないのかについて、国民意識の変化と政府の思惑という二つの側面から深く分析した。
竹田氏は、現在の中国の若者たちが日本文化に親しんでいる点を指摘。北京では大人気アニメ『鬼滅の刃』のグッズ販売に若者が行列を作り、現地の声として「政治と趣味は無関係」といった意見が紹介されていることに触れた。政府のプロパガンダとは別に、個人が日本のコンテンツや製品を純粋に楽しむという潮流が生まれていることを示唆した。
さらに大きな要因として、竹田氏は中国人観光客の“訪日体験”を挙げる。かつて多くの中国人が日本を訪れた結果、「反日教育をずっと受けてきた」にもかかわらず、日本の清潔さや社会の秩序、人々の礼儀正しさに触れ、「日本大好きになって帰って行くんですよ」と語る。当初は「爆買い」が目的だった観光も、リピーターが増えるにつれてグルメや観光、日本文化体験へと質的に変化。このリアルな体験が、反日教育による固定観念を覆し、草の根レベルで「日本ファン」を増やしていると分析した。
一方で竹田氏は、中国政府側の事情も大きく影響していると断言。2012年に起きた大規模な反日デモは、中国政府が事実上黙認、あるいは主導したものであったと指摘する。しかし、その反日運動が次第にエスカレートし、矛先が中国政府に向かう「反政府運動に変わっちゃった」ことが、習近平政権にとっての「恐怖体験」になったという。民衆の蜂起を何よりも恐れる中国の為政者にとって、一度火がついたデモはコントロール不能になる危険な劇薬であり、その経験から現在はどのようなデモも厳しく抑え込んでいると解説した。
