¥¢¡¼¥»¥Ê¥ëMF¥Þ¥ë¥Æ¥£¥Í¥Ã¥ê¤¬¥Ö¥é¥Ã¥É¥ê¡¼¤Ø¤Î¹ÔÆ°¤ò¼Õºá¡Ä¥ê¥Ð¥×¡¼¥ë»Ø´ø´±¤ÏÈß¤¦¡Ö¥µ¥Ã¥«¡¼³¦Á´ÂÎ¤ÎÌäÂê¤À¤È»×¤¦¡×
¡¡¥¢¡¼¥»¥Ê¥ëMF¥¬¥Ö¥ê¥¨¥ë¡¦¥Þ¥ë¥Æ¥£¥Í¥Ã¥ê¤¬¡¢8Æü¤Î¥ê¥Ð¥×¡¼¥ëÀï¤Ç½Å½ý¤Îµ¿¤¤¤¬¤¢¤ëDF¥³¥Ê¡¼¡¦¥Ö¥é¥Ã¥É¥ê¡¼¤òÆÍ¤Èô¤Ð¤·¤¿¤³¤È¤ÇÊªµÄ¤ò¾ú¤·¤Æ¤¤¤ë¡£»î¹ç¸å¤Ë¤Ï¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à(@gabriel.martinelli)¤Ë¼ÕºáÊ¸¤ò·ÇºÜ¤·¤¿¡£
¡¡0-0¤ÇÆÍÆþ¤·¤¿¸åÈ¾¥¢¥Ç¥£¥·¥ç¥Ê¥ë¥¿¥¤¥à3Ê¬¡¢¥¿¥Ã¥Á¥é¥¤¥óºÝ¤Î¥Ü¡¼¥ë¤òÄÉ¤¤¤«¤±¤¿¥Ö¥é¥Ã¥É¥ê¡¼¤¬ÂÎ¤òÇ±¤Ã¤Æ¥¯¥ê¥¢¤·¤¿ºÝ¤Ëº¸É¨ÉÕ¶á¤òÄË¤á¤ÆÅÝ¤ì¤¿¡£Áª¼êÆ±»Î¤ÎÀÜ¿¨¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¿¤á¾õÂÖ¤¬¿´ÇÛ¤µ¤ì¤¿Ãæ¡¢¤â¤È¤â¤È¥Ô¥Ã¥ÁÆâ¤ËÂÎ¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥Ö¥é¥Ã¥É¥ê¡¼¤¬¤µ¤é¤ËÆâÂ¦¤ØÆ°¤¤¤¿¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤¿¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤Æ¤«¡¢¶á¤¯¤Ë¤¤¤¿¥Þ¥ë¥Æ¥£¥Í¥Ã¥ê¤Ï»þ´Ö²Ô¤®¤ÈÈ½ÃÇ¤·¤¿ÍÍ»Ò¡£Â¤Ç²¡¤·¤Î¤±¤è¤¦¤È¤·¤¿¸å¡¢Î¾¼ê¤Ç¥¿¥Ã¥Á¥é¥¤¥ó¤Î³°¤Ø¤ÈÆÍ¤Èô¤Ð¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡¥ê¥Ð¥×¡¼¥ë¤ÎÁª¼ê¤Ï°ìÀÆ¤Ë¥Þ¥ë¥Æ¥£¥Í¥Ã¥ê¤ËµÍ¤á¤è¤Ã¤ÆÅÜ¤ê¤ò¤¢¤é¤ï¤Ë¡£¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤ÏÁûÁ³¤È¤·¡¢ºÇ½ªÅª¤Ë¥Þ¥ë¥Æ¥£¥Í¥Ã¥ê¤È¥ê¥Ð¥×¡¼¥ë¤ÎDF¥¤¥Ö¥é¥Ò¥Þ¡¦¥³¥Ê¥Æ¤¬¥¤¥¨¥í¡¼¥«¡¼¥É¤òÄó¼¨¤µ¤ì¤¿¡£¥Õ¥¡¥ó¤ä¸½ÃÏ²òÀâ¼Ô¤«¤é¤Ï¥Þ¥ë¥Æ¥£¥Í¥Ã¥ê¤Ë¸þ¤±¤¿ÈãÈ½¤ÎÀ¼¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡MF¥É¥ß¥Ë¥¯¡¦¥·¥ç¥Ü¥¹¥é¥¤¤Ï»î¹ç¸å¡¢¥Ö¥é¥Ã¥É¥ê¡¼¤ÎÆ°ºî¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ø¥¹¥«¥¤¡¦¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡Ù¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¡ÖÈà¤Ï»þ´Ö¤ò²Ô¤´¤¦¤È¥Ô¥Ã¥Á¤ËÌá¤í¤¦¤È¤·¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤¢¤Þ¤ê¤ÎÄË¤ß¤Ç¤É¤³¤ÇÅÝ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤µ¤¨¹Í¤¨¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¤½¤Î¾å¤Ç¡Ö¾¡¤Á¤¿¤¤¤Î¤Ï¤ï¤«¤ë¤¬Áª¼ê¤Î¾õÂÖ¤Ï²¿¤è¤ê¤â½ÅÍ×¤À¤È»×¤¦¡×¤È½Ò¤Ù¡¢¥Þ¥ë¥Æ¥£¥Í¥Ã¥ê¤Î¹Ô°Ù¤¬ÉÔÅ¬ÀÚ¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¼¨º¶¤·¤¿¡£
¡¡¥Þ¥ë¥Æ¥£¥Í¥Ã¥ê¤Ï»î¹ç¸å¡¢¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Î¥¹¥È¡¼¥ê¡¼µ¡Ç½¤òÄÌ¤¸¤Æ¡Ö¥³¥Ê¡¼¤È¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¸ò¤ï¤·¡¢¤¹¤Ç¤Ë¼Õºá¤·¤¿¡£¤¢¤Î¥Ò¡¼¥È¥¢¥Ã¥×¤·¤¿½Ö´Ö¤ËÈà¤¬½Å½ý¤òÉé¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤òÍý²ò¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÀ¼ÌÀ¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£Â³¤±¤Æ¡Ö¤¢¤ÎÈ¿±þ¤Ë´Ø¤·¤Æ¿¼¤¯¼Õºá¤·¤¿¤¤¡£²þ¤á¤Æ¥³¥Ê¡¼¤ÎÁá´ü²óÉü¤ò´ê¤¦¡×¤ÈÄÖ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Ê¤ª¡ØESPN¡Ù¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥ê¥Ð¥×¡¼¥ë¤Î¥¢¥ë¥Í¡¦¥¹¥í¥Ã¥È´ÆÆÄ¤Ï¡ÖÈà(¥Þ¥ë¥Æ¥£¥Í¥Ã¥ê)¤ÎÌäÂê¤Ç¤â¤¢¤ë¤¬¡¢¥µ¥Ã¥«¡¼³¦Á´ÂÎ¤ÎÌäÂê¤À¤È»×¤¦¡×¤È¸ì¤ê¡¢¡Ö¥µ¥Ã¥«¡¼³¦¤Ç¤Ï»þ´Ö²Ô¤®¤ä¥À¥¤¥Ö¤¬Ì¢±ä¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¼çÄ¥¡£»þ´Ö²Ô¤®¤¬ÉÑÈ¯¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ç¼ÂºÝ¤ÎÉé½ý»þ¤Ë¸í²ò¤ò¾·¤¯¥ê¥¹¥¯¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤ò»ØÅ¦¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¾å¤Ç¥¹¥í¥Ã¥È´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¥¬¥Ö¥ê¥¨¥ë¡¦¥Þ¥ë¥Æ¥£¥Í¥Ã¥ê¤Î¤³¤È¤Ï¤è¤¯ÃÎ¤é¤Ê¤¤¤¬¡¢ÎÉ¤¤¿Í¤Ë¸«¤¨¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¡¢¡ÖÈà¤¬Éé½ý¾õÂÖ¤òÍý²ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤Ê¤é¡¢·è¤·¤Æ¤½¤Î¤è¤¦¤Ê¹ÔÆ°¤Ï¼è¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤À¤í¤¦¤È100%³Î¿®¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÈß¤Ã¤¿¡£
