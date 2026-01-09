オランダ１部フェイエノールトの日本代表ＦＷ上田綺世（２７）にイングランド・プレミアリーグのブライトンとポルトガル１部の名門ポルトがオファーを出した。

英メディア「ＳＫＹＳＰＯＲＴＳ」に移籍情報やニュースを提供している「Ｔｏｐｓｋｉｌｌｓ Ｓｐоｒｔｓ ＵＫ」によると、原則１月末が締め切りとなる冬の移籍市場で上田獲得を目指し、日本代表ＭＦ三笘薫（２８）が所属する琴で知られるブライトンは移籍金１５００万ポンド（約３１億５０００万円）、ポルトは移籍金２０００万ユーロ（約３６億４０００万円）をフェイエノールトに提示したという。

今季覚醒した上田はリーグ１７試合で１８ゴールをマーク。日本代表としても昨年１０月に勝利したブラジル戦で決勝弾を決めるなど欧州でも大注目されるストライカーとなった。かねてイングランド・プレミアリーグでＭＦ田中碧の所属するリーズやアストンビラが獲得に興味を示していた中、ブライトンとポルトが他クラブに先駆けて正式オファーを出したとみられている。

この件にオランダメディア「フェイエノールト・ピングス」は「この入札はフェイエノールトに影響を与えず、即座に拒否された」と報道。同クラブは上田の移籍金を昨年１月にメキシコ代表ＦＷサンティアゴ・ヒメネスをイタリア１部ＡＣミランに売却した際の３５００万ユーロ（約６３億７０００万円）を超える４０００万ユーロ（約７２億８０００万円）と見積もっているという。

冬の移籍期限までに再オファーや他クラブからも獲得要請が届く可能性は高い。それだけにしばらく上田に周辺は騒がしくなりそうだ。