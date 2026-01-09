「制作費がない！」中居問題で凋落のフジテレビと“絶対王者”へ着々なテレビ朝日にみる「栄枯盛衰」

広告単価が大きく下落

「フジテレビを助けてくれー！」

「制作費がないんです！」

新年早々、絶叫したのはお笑いコンビ『爆笑問題』太田光（60）だ。これは１月１日に生放送されたフジテレビ系『新春！爆笑ヒットパレード2026』でのひとコマ。爆笑問題は最後に登場し、太田が

「今フジテレビはですね、あれから１年、存立危機事態です」

「今フジテレビは、『DOWNTOWN+（ダウンタウンプラス）』より金がないんです」

などとブッ放した。

単なるお笑いのネタで済めばいいのだが、フジを取り巻く環境を考えると

「あながち間違ってはいない」（フジテレビ関係者）

というからシャレにならない。

フジテレビを舞台にした元SMAP中居正広氏（53）の性的スキャンダル。フジのおそまつな対応が大炎上し、スポンサーはCM出稿を取りやめ、フジは開局以来最大の危機に直面した。

結果、当時の港浩一社長ら経営陣のクビはすげ替わり、“フジテレビのドン”と呼ばれた日枝久氏も退陣。清水賢治氏を新社長に据えて再スタートを切ったものの、ダメージはまだ残っている。

別のフジテレビ関係者は本サイトの取材に対し、

「新体制となり広告出稿は回復傾向にあるが、そもそもの単価がビックリするくらい下がった。番組によってはスポンサーが集まらず、営業部員が代理店に泣きついている。テレビ自体のブランド力も落ちているとはいえ、フジのこんな姿を誰が想像したか。’22年の早期退職で大幅アップの退職金をゲットして辞めた人が最大の勝ち組だと思う」

と話す。

昨年10月の「デイリー新潮」によると、フジはドラマ制作費削減を決断。プライム帯（午後７時〜11時）の１時間枠を、これまでの3000万円から2000万円近くに下げるという。フジに出入りするドラマ関係者によると

「ギャラの高い大物俳優の起用は慎重にならざるを得ない。辞めていく局員も多い。制作費カットの波は地方局にも波及している」

という。

そんなフジの凋落を尻目にイケイケなのはテレビ朝日だ。

フジと日テレが目に見えて落ちた

’25年の年間平均視聴率（ビデオリサーチ調べ、関東地区）で、個人全体視聴率で２年連続の三冠を達成。『報道ステーション』や『羽鳥慎一モーニングショー』『大下容子ワイド！スクランブル』などの報道・情報番組が安定した強さを見せ、ドラマでも『相棒』や『緊急取調室』『特捜９』など刑事モノが盤石だった。

バラエティーでは『ザワつく！金曜日』が年間平均6.9％（個人）で３年連続全局トップだった。

今年に入っても勢いは衰えず、１月１日〜３日の平均視聴率について、ゴールデン帯（午後７時〜10時）、プライム（午後７時〜11時）で世帯＆個人で二冠を達成。元日恒例の『芸能人格付けチェック！』は個人全体で14.0％と高い数字を叩き出した。テレ朝関係者は

「以前の序列で言えば、日テレが絶対王者として君臨して、それをテレ朝、TBS、フジが追う構図だった。それがここ数年で形勢逆転。日テレとフジが目に見えて落ちてきたのが大きい。テレ朝は良くも悪くも手堅い安定志向。何か特別なことをしたわけではなく、制作チームのセンスが良かった」

と笑いが止まらない。

３月27日には経営陣肝いりの複合型エンターテインメント施設『TOKYO DREAM PARK』（東京・有明）が開業する。オープニング作品として舞台「AmberS-アンバース-」や史上最大級のドラえもんイベントが予定されているという。テレ朝関係者が補足する。

「ここで旧ジャニーズ、現在のSTARTO ENTERTAINMENTの舞台公演も頻繁に行われる。一部では『ジャニーズ劇場』と揶揄されるほど。コケるわけにはいかない」

かつてはフジも視聴率三冠だった時代があった。今はその座をテレ朝が築こうとしている。中居問題を払拭し、フジが再び輝きを放つ日はやってくるのか――。