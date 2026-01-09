¡ØË¿Ã·»Äï¡ª¡Ù¤ÇÃíÌÜ¤ÎÉñÂæ¨¡¨¡Ä¶½ÅÍ×¡¢Å·²¼Åý°ì¤Î·Àµ¡¡ÖÃæ¹ñÂçÊÖ¤·¡Á»³ºê¤Î¹çÀï¡×¤Î¿¿Áê¤ËÇ÷¤ë¡ÚÁ°ÊÔ¡Û
2026Ç¯1·î4Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¢NHKÂç²Ï¥É¥é¥Þ¤¬¿·¤¿¤ÊËë¤ò³«¤±¤Þ¤·¤¿¡£Ë¿Ã½¨µÈ¤È¤½¤ÎÄï¡¦½¨Ä¹¤ÎÀ¸³¶¤ò¼´¤Ë¡¢Èà¤é¤ò¼è¤ê´¬¤¯¿Í¡¹¤ÎÇÈÍð¤ÈÌ¥ÎÏ¤òÉÁ¤¯¡ØË¿Ã·»Äï¡ª¡Ù¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ËÜ¹Æ¤Ç¤Ï¡¢Êª¸ì¤ÎÉñÂæ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡ÈÎò»Ë¤ÎÂ©¤Å¤¯ÃÏ¡É¤ò¼ÂºÝ¤ËË¬¤Í¡¢¤½¤ÎÇØ·Ê¤ÈÌ¥ÎÏ¤ò¤¿¤É¤ë´ë²è¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Îµ»ö¢
2026Ç¯Âç²Ï¡ØË¿Ã·»Äï¡ª¡Ù¤ÇÃíÌÜ¤ÎÉñÂæ¨¡¨¡¡ÖËÜÇ½»û¤ÎÊÑ¡×Ë¿Ã½¨µÈ¡¦½¨Ä¹¤¬Å·²¼¤Ë±©¤Ð¤¿¤¯¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡ÚÁ°ÊÔ¡Û
º£²ó¤Ï¡¢Ë¿Ã·»Äï¤¬Å·²¼Åý°ì¤Ø¤ÈÂç¤¤¯±©¤Ð¤¿¤¯·Àµ¡¤È¤Ê¤Ã¤¿¡ÖÃæ¹ñÂçÊÖ¤·¡×¤È¡Ö»³ºê¤Î¹çÀï¡×¤ËÃíÌÜ¡£¡ÎÁ°ÊÔ¡Ï¡Î¸åÊÔ¡Ï¤Î2²ó¤ËÊ¬¤±¡¢¤½¤Î¿¿Áê¤ËÇ÷¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ÎÁ°ÊÔ¡Ï¤Ç¤Ï¤Þ¤º¡¢¡ÖÃæ¹ñÂçÊÖ¤·¡×¤ª¤è¤Ó¡Ö»³ºê¤Î¹çÀï¡×¤ÎÎò»ËÅª³µÍ×¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
Ë¿Ã½¨µÈÁü¡Î¼íÌî¸÷¿®²è¡Ï¡ÊWikipedia¡Ë
¿®Ä¹¤Î»à¤òÃÎ¤ë¤Èí´í°¤Ê¤¯µþÅÔ¤Ë·³Àª¤òÊÖ¤¹
¿¥ÅÄ¿®Ä¹¡¦¿®ÃéÉã»Ò¤òÁò¤Ã¤¿ÌÀÃÒ¸÷½¨¤Ï¡¢µ¦Æâ¤Ë¤ª¤±¤ëÍ×¾×¤Ç¤¢¤ëÄ¹ÉÍ¾ë¡¦º´ÏÂ»³¾ë¤ò¹¶Î¬¡¢¶á¹¾¤òÊ¿Äê¤·¡¢¿¥ÅÄÀ¯¸¢¤ÎÃæ¿õ¡¦°ÂÅÚ¾ë¤òÀêµò¤·¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢µþÅÔ¤ò²¡¤µ¤¨¤ë¤ÈÄ«Äî¤«¤éÄ¼»È¤ò·Þ¤¨¡¢Èò¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¿¥ÅÄ½ô¾¤È¤ÎÀï¤¤¤ËÈ÷¤¨¤ë¤¿¤áÀªÎÏ¤Î°ÂÄê¤ò¿Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
ÌÀÃÒ¸÷½¨Áü¡¿ËÜÆÁ»ûÂ¢¡ÊWikipedia¡Ë
¤½¤·¤Æ¡¢ºÙÀîÆ£¹§¡ÊÍ©ºØ¡Ë¡¦Ãé¶½Éã»Ò¡¢Åû°æ½ç·Ä¤Ê¤É°ùÀÌ´Ø·¸¤Ë¤¢¤ëÝà²¼¤Î½ô¾¤¿¤Á¤òÌ£Êý¤ËÉÕ¤±¤ë¤Ù¤¯¸ò¾Ä¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¸÷½¨¤Ë¹çÎÏ¤¹¤ë¾¤Ï¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
²¼Ñî¾å¤¬Åö¤¿¤êÁ°¤Ë»×¤ï¤ì¤ëÀï¹ñ»þÂå¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¡¢¿ÈÊ¬Åª¤ÊÃá½ø¤ÏÂçÀÚ¤Ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¿¤á¡¢¼ç·¯¤òÆ¤¤Ã¤¿¸÷½¨¤ÏËÅÈ¿¿Í¤È¸«¤Ê¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¤½¤Îº¢¡¢È÷Ãæ¹â¾¾¾ë¤ò¿å¹¶¤á¤Ë¤·¤Æ¸ÉÎ©¤µ¤»¤¿±©¼Æ¡ÊË¿Ã¡Ë½¨µÈ¤ËÂÐ¤·¡¢ÌÓÍø²È¤Ï¹ÖÏÂ¤ò¿½¤·¹þ¤ß¤Þ¤¹¤¬¡¢½¨µÈ¤ÏÈ÷Ãæ¡¦Èþºî¡¦ÇìæÍ¡¦È÷¸å¡¦½Ð±À¤Î³ä¾ù¤È¹â¾¾¾ë¼ç¡¦À¶¿å½¡¼£¤ÎÀÚÊ¢¤È¤¤¤¦¸·¤·¤¤¾ò·ï¤òÆÍ¤¤Ä¤±¤Þ¤·¤¿¡£
ÀÖ¾¾Ç·¾ë¿åÀÕÇ·¿Þ¡¿ÅìµþÅÔÎ©Ãæ±û¿Þ½ñ´Û½êÂ¢¡ÊWikipedia¡Ë
¤·¤«¤·¡¢¸÷½¨¤«¤éÌÓÍø²È¤ØÁ÷¤Ã¤¿¿®Ä¹ÌÇË´¤òÃÎ¤é¤»¤ëÌ©»È¤òÊá¤é¤¨¤¿½¨µÈ¤Ï¡¢¼«¤é¤¬¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¤µçÃÏ¤ËÎ©¤¿¤µ¤ì¤Æ¤³¤È¤ò¸ç¤ê¤Þ¤¹¡£
¿®Ä¹¤Î»à¤òÌÓÍø²È¤¬ÃÎ¤ì¤Ð¡¢¤¹¤°¤µ¤Þ½¨µÈ¤Ë·èÀï¤òÄ©¤ó¤Ç¤¯¤ë¤Ë°ã¤¤¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤ì¤É¤³¤í¤«ÌÀÃÒÀª¤«¤éÇØ¸å¤ò½±¤ï¤ì¡¢ÌÓÍøÀª¤È¤Î¶´¤ß·â¤Á¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¹¤é¹â¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
½¨µÈ¤Ï¤È¤Ã¤µ¤ÎÈ½ÃÇ¤Ç¡¢À¶¿å½¡¼£¤ÎÀÚÊ¢¤ò¾ò·ï¤Ë¹ÖÏÂ¤ò²Ì¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ½ôÀâ¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢½¨Ä¹¤ËÅÂ¤òÌ¿¤¸¡¢í´í°¤Ê¤¯·³Àª¤òµþÅÔ¤Ë¸þ¤±¤Æ¤È¤Ã¤ÆÊÖ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤¬Îò»Ë¾å¤ËÌ¾¹â¤¤½¨µÈ¤Î¡ÖÃæ¹ñÂçÊÖ¤·¡×¤Ç¤·¤¿¡£
160km¤Îµ÷Î¥¤ò¤ï¤º¤«5Æü¤Ç°ÜÆ°¤¹¤ë¶Ã°Û¤ÎÂçÊÖ¤·
¸÷½¨¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢²¿¤è¤ê¤â¸í»»¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢½¨µÈ¤Î¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤âÁÇÁá¤¤Æ°¤¤Ç¤·¤¿¡£È÷Ãæ¹â¾¾¾ë¤ÎÊñ°Ï¤ò²ò¤¤¤¿½¨µÈ¤Ï¡¢2Ëü5Àé¤Î·³¤òÎ¨¤¤¡¢6·î6Æü¤Î¸á¸å¤Ë¹â¾¾¤òÈ¯¤Ä¤È¡¢Ìó12¥¥í¥á¡¼¥È¥ë¤ò°ÜÆ°¤·¡¢¤½¤ÎÆü¤ÎÌë¤Ë¤ÏÈ÷Ãæ¾Â¾ë¤ËÅþÃå¤·¤Æ°ìÌë¤òÌÀ¤«¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨´ØÏ¢µ»ö¡§
¡ÖËÜÇ½»û¤ÎÊÑ¡×¸å¡¢Ë¿Ã½¨µÈ¤¬¶Ã°ÛÅª¤Ê¥¹¥Ô¡¼¥É¤Ç¹Ô·³¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡ÈÃæ¹ñÂçÊÖ¤·¡É¤¬¤Ç¤¤¿ÍýÍ³
Íâ7Æü¤ÎÁáÄ«¤Ë¾Â¾ë¤òÈ¯¤Ä¤È¡¢°ìÃëÌë¤ò¤«¤±¤Æ55¥¥í¥á¡¼¥È¥ë¤ò¿Ê¤ß¡¢8Æü¤ÎÄ«¤Ë¤ÏÉ±Ï©¾ë¤ËÆþ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£·³Àª¤Ï¤³¤³¤Ç°ìÆüµÙÂ©¤ò¼è¤Ã¤¿¤Î¤Á¡¢9Æü¤ÎÄ«¤Ë½ÐÈ¯¡£¤µ¤é¤Ë°ìµ¤¤Ë80¥¥í¥á¡¼¥È¥ë¤òÁöÇË¤·¡¢11Æü¤ÎÄ«¤Ë¤ÏÆôºê¾ë¤ËÅþÃå¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
Ãæ¹ñÂçÊÖ¤·¤ÎÅÓÃæ¡¢Æôºê¤Ç·³µÄ¤ò¹Ô¤¦±©¼Æ½¨µÈ¡£ÂÀÊ¿µÇ·Æâ»³ºê¹çÀï¶¥ÀèË¯¿Þ¡¿²ÎÀîÄç½¨ºî
Ìó160¥¥í¥á¡¼¥È¥ë¤ò¤ï¤º¤«5Æü¤¢¤Þ¤ê¤Ç°ÜÆ°¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤Î¹Ô·³¤Ï¡¢¸÷½¨¤Ë¤È¤Ã¤ÆÅþÄìÍ½ÁÛ¤Ç¤¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¤¤¤ä¡¢¸÷½¨¤Î¤ß¤Ê¤é¤º¡¢Åö»þ¤Ç¤¢¤ì¤ÐÃ¯¤·¤â¶ÃØ³¤·¤¿¤³¤È¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤³¤Î½¨µÈ¤Ë¤è¤ë¡ÖÃæ¹ñÂçÊÖ¤·¡×¤¬¡¢¤Ê¤¼²ÄÇ½¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤Î¤«¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¸Å¤¯¤«¤é¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÀâ¤¬¾§¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤Î°ì¤Ä¤¬¡¢½Å¤¤¹ÃÑÉ¤äÉð¶ñ¤ÏÁ¥¤ËÀÑ¤ó¤Ç³¤Ï©¤ÇÉ±Ï©¤Ø±¿¤Ó¡¢·³Àª¤Ï¿È·Ú¤Ê»Ñ¤Ç»³ÍÛÆ»¤ò¼À¶î¤·¤¿¤È¤¤¤¦Àâ¤Ç¤¹¡£
¤·¤«¤·¶áÇ¯¡¢¾ë³Ô¹Í¸Å³Ø¼Ô¤ÎÀéÅÄ²ÅÇî»á¡ÊÆàÎÉÂç³Ø¶µ¼ø¡Ë¤Ï¡¢¡ÖÂçÊÖ¤·¡×¤ÎÅÓ¾å¤Ç½¨µÈ·³¤¬µÙ·Æ¡¦½ÉÇñ¤·¤¿ÃÏÅÀ¤Ë¤Ï¡¢Ãæ¹ñ¹¶¤á¤Ë¤ª¤±¤ë¿®Ä¹¤Î¿ÆÀ¬¤òÁÛÄê¤·¤Æ¡¢¤¢¤é¤«¤¸¤á¸æºÂ½ê¡Ê¤´¤¶¤É¤³¤í¡Ë¤¬À°È÷¤µ¤ì¡¢Ê¼ÎÈ¤âÈ÷Ãß¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È¿äÂ¬¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
½¨µÈ¤Ï¡¢¤â¤È¤â¤È¿®Ä¹¤Î¤¿¤á¤ËÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤ì¤é¤Î¸æºÂ½ê¤ò¡¢2Ëü¤òÄ¶¤¨¤ë¾Ê¼¤Î¤¿¤á¤ËÅ¾ÍÑ¡£¤³¤ì¤³¤½¤¬¡¢¡ÖÃæ¹ñÂçÊÖ¤·¡×¤ò»Ù¤¨¤¿Âç¤¤ÊÍ×°ø¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¸«Êý¤Ç¤¹¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¤³¤Î¡ÖÂçÊÖ¤·¡×¤ÎÅÓÃæ¤Ç¡¢½¨µÈ¤Ï¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¼ê¤òÂÇ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î°ì¤Ä¤¬¡¢µ¦Æâ¤Î½ô¾¤ËÂÐ¤·¤Æ¡Ö¿®Ä¹¸ø¤ÏËÜÇ½»û¤òÃ¦½Ð¤·¤ÆÌµ»ö¤Ç¤¢¤ë¡×¤È¤¤¤¦µõµ¶¤Î¾ðÊó¤òÎ®¤·¤¿¤³¤È¤Ç¤·¤¿¡£¿®Ä¹¤¬À¸¤¤Æ¤¤¤ë¤«¤®¤ê¡¢Ã¯¤â¸÷½¨¤ËÌ£Êý¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¡¢¤È¤¤¤¦¿´Íý¤òÆÍ¤¯ÁÀ¤¤¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¿¥ÅÄ¿®¹§¡¦ÂÀÊ¿µ±ÑÍ¦Ñ£¡¿²ÎÀî¹ñË§ºî
¤Þ¤¿µ¦Æâ¤Î½ô¾¤Ï¡¢µ¦ÆâÊýÌÌ·³¤Î»ÊÎá´±¤Ç¤¢¤Ã¤¿¸÷½¨¤ÎÍ¿ÎÏ¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£½¨µÈ¤Ï¤³¤Î±½¤òÎ®¤¹¤ÈÆ±»þ¤Ë½ñ¾õ¤òÁ÷¤ê¡¢µÕ¤Ë¼«¤é¤Î¿Ø±Ä¤Ø°ú¤Æþ¤ì¤ë¤³¤È¤ËÀ®¸ù¤·¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë½¨µÈ¤Ï¡¢»Í¹ñÀ¬È²¤Î¤¿¤áµ¦Æâ¤ËÂÔµ¡¤·¤Æ¤¤¤¿¿®Ä¹¤Î»°ÃË¡¦¿¥ÅÄ¿®¹§¤Î±óÀ¬·³¤â¼êÃæ¤Ë¼ý¤á¤Þ¤·¤¿¡£
»³ºê¤Î¹çÀï¤Ë¾¡Íø¤·Îò»Ë¤Î¼çÌò¤ËÌö¤ê½Ð¤ë
¤³¤Î¤è¤¦¤ÊÆ°¤¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢12Æü¤Ë¤Ï½¨µÈ·³¤Ï4Ëü¤òÄ¶¤¨¤ëÂç·³¤Ø¤ÈËÄ¤ì¾å¤¬¤ê¡¢µþÅÔ¤Ø¤ÈÇ÷¤ê¤Þ¤¹¡£°ìÊý¡¢¸÷½¨¤ÏÊ¼ÎÏ¤ÎÁý¶¯¤¬»×¤¦¤è¤¦¤Ë¿Ê¤Þ¤º¡¢1Ëü7Àé¤ÎÊ¼¤Ç»³ºê¡ÊÂç»³ºê¡Ë¤Ø¸þ¤«¤ï¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤¤¾õ¶·¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
»³ºê¤Ï¡¢µþÅÔ¤ÈÂçºä¤ò·ë¤ÖÀ¾¹ñ³¹Æ»±è¤¤¤Ë°ÌÃÖ¤·¡¢Âç·³¤òÅ¸³«¤·¤Ë¤¯¤¤¶¹ð§¤ÊÃÏ·Á¤Ç¤¹¡£¸÷½¨¤Ï¡¢¤³¤ÎÃÏ·Á¤Ç¤¢¤ì¤Ð¿ô¤Ë¾¡¤ë½¨µÈ·³¤ËÂÐ¤·¤Æ¤â¾¡µ¡¤¬¤¢¤ë¤ÈÈ½ÃÇ¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
»³ºê¹çÀïÇ·ÃÏ¤ÎÀÐÈê¡ÊWikipedia¡Ë
¤½¤·¤Æ13Æü¤ÎÍ¼Êý¡¢¹çÀï¤ÎËë¤ÏÌÀÃÒ·³¤Î¹¶·â¤Ë¤è¤Ã¤ÆÀÚ¤Ã¤ÆÍî¤È¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤ÎÁ°ÌÌ¤ËÎ©¤Á¤Ï¤À¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢½¨µÈ¤ÎÌ£Êý¤Ë²Ã¤ï¤Ã¤¿ÃæÀîÀ¶½¨¡¦¹â»³±¦¶á¤é¤ÎÀÝÄÅ½°¤Ç¤·¤¿¡£
Èà¤é¤Ï¤â¤È¤â¤È¸÷½¨Ýà²¼¤ÎÉð¾¤¿¤Á¤Ç¤¢¤ê¡¢µ¦Æâ¤ËÎ±¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¿¤á¡¢¡ÖÃæ¹ñÂçÊÖ¤·¡×¤ÇµÞî±°ú¤ÊÖ¤·¤Æ¤¤¿½¨µÈËÜÂâ¤ÈÈæ¤Ù¤ë¤È¡¢¤Ï¤ë¤«¤ËµÙÍÜ¤¬½½Ê¬¤Ç¤·¤¿¡£ÌÀÃÒ·³¤Ï¤³¤ÎÀÝÄÅ½°¤òÀÚ¤êÊø¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤º¡¢¿ô¤Ë¾¡¤ë½¨µÈ·³¤Ë¤è¤Ã¤Æ²¡¤·¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¤³¤ÎÎ®¤ì¤ò»ß¤á¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿ÌÀÃÒ·³¤Ï¡¢¤Ä¤¤¤ËÁíÊø¤ì¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¸÷½¨¤ÏºÆµ¯¤ò¿Þ¤ë¤Ù¤¯¡¢µï¾ë¤Ç¤¢¤ëºäËÜ¾ë¤Ø¸þ¤«¤¤¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢ÅÓÃæ¤Î»³²Ê¾®·ªÀ´¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢Íî¤ÁÉð¼Ô¼í¤ê¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÇÀÌ±¤Î¼ê¤Ë¤è¤Ã¤Æ½Å½ý¤òÉé¤¤¡¢¤Ä¤¤¤Ë¼«¿Ï¤·¤Æ²Ì¤Æ¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
»³ºê¤Î¹çÀï¤ËÇÔ¤ìÇÔÁö¤¹¤ëÌÀÃÒ¸÷½¨¡£ÂÀÊ¿µ²°´ÖºëÂç¹çÀïÇ·¿Þ¡¿²ÎÀîË§¸×ºî
¤³¤Î¡Ö»³ºê¤Î¹çÀï¡×¤ò·Àµ¡¤È¤·¤Æ¡¢Ë¿Ã½¨µÈ¤È½¨Ä¹¤Ï¡¢°ìµ¤¤ËÎò»Ë¤Î¼çÌò¤Ø¤ÈÌö¤ê½Ð¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¤½¤ì¤Ç¤Ï¡ÎÁ°ÊÔ¡Ï¤Ï¤³¤³¤Þ¤Ç¡£¡Î¸åÊÔ¡Ï¤Ç¤Ï¡¢·èÀï¤ÎÃÏ¤Ç¤¢¤ë»³ºê¤òË¬¤Í¡¢¡Ö»³ºê¤Î¹çÀï¡×¤ò¿È¶á¤Ë´¶¤¸¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡ý»²¹ÍÊ¸¸¥
¹âÌî¹¸¾´¡Êµþ¤¢¤æ¤ß¸¦µæ²ñ¡ËÃø ¡ØµþÅÔ¤Ö¤é¤êÎò»ËÃµË¬¥¬¥¤¥É º£ÀÎ¥¦¥©¡¼¥¥ó¥°¡Ù¥á¥¤¥Ä¥æ¥Ë¥Ð¡¼¥µ¥ë¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä´©