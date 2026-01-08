有機ELゲーミングモニターも賞品に！ アイ・オー・データ、創業50周年記念のキャンペーンを1月10日より開催
【アイ・オー・データ：創業50周年記念キャンペーン】 第1弾：1月10日～1月16日 第2弾：1月17日～1月23日
(C)I-O DATA DEVICE, INC.
アイ・オー・データ機器は1月8日、創業50周年を記念したプレゼントキャンペーンの開催を発表した。第1弾の応募期間は1月10日より1月16日まで。
アイ・オー・データは1976年の創立から今年で50周年。これを記念して、総額50万円分の同社商品を抽選で14名にプレゼントするキャンペーンを開催する。賞品には、QD-OLEDゲーミングモニター「LCD-GDQ271UEL」やWi-Fi 7対応トライバンドルーター「WN-7T94XR」、15.6型フルHD対応モバイルディスプレイ「LCD-YC162H-FX」などが含まれる。
キャンペーンは、アイ・オー・データ機器公式Xにて実施。第1弾は1月10日より1月16日まで、第2弾は1月17日より1月23日までとなっており、応募方法などの詳細は随時公開される。
ゲーミングモニター「LCD-GDQ271UEL」
(C)I-O DATA DEVICE, INC.