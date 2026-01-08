1月7日放送の『ZIP！』（日本テレビ系）に、加藤浩次が生出演。水卜麻美アナとの掛け合いが話題を集めた。

加藤は自身が監督・脚本を手掛ける同日夜スタートのドラマ『こちら予備自衛英雄補？！』（同系）の番宣のためゲスト出演した。

「スタジオでは、正月休み明けの体調不良について、水卜アナが『社会的時差ボケ』という言葉を用いて解説していました。

休日にはどうしても寝る時間や起きる時間がズレてしまうもの。いかに改善するか専門家のアドバイスを紹介していたのですが、加藤さんは『（睡眠時間を）普通ズラすでしょ？ ズラすなというほうが難しいよね？』と、ガヤを入れてきたのです。

これに水卜アナは一度『わかりますよ』と理解を示したものの、加藤さんがさらに『休みだもん、寝たいでしょうよ！ なに言ってるの、水卜ちゃん！』と畳みかけると、水卜アナは『それだと時差ボケが起きて大変だよねって話だから』と一蹴。さらに『もう加藤さんは（解決法を）やらなくていいです。時差ボケしててください』と、容赦なく斬り捨てました」（芸能記者）

かつて “狂犬” と呼ばれた加藤を軽やかにさばく水卜アナ。キレキレの司会ぶりはこのあとも冴えわたる。

「話題が正月明けの食事に移ると、濃い味に慣れた味覚をリセットするため “だし” が有効だという説明に、加藤さんは『好きなもの食べさせろよな！』と反論。すると水卜アナは、『好きなものを食べた結果が、今のあなたの味覚なんです！』と鮮やかに切り返したのです。加藤さんは『めっちゃくるね！ 水卜ちゃん！ 俺ゲストよ？』と驚きを隠しきれませんでした」（同）

さらに水卜アナは、番組オリジナルの「ZIP！体操」が毎朝楽しみだという加藤に対して、「失礼ですけどウソですよね？」と、疑いの目を向けた。体操を実演したあと、「こんないい体操あるんだね！」と絶賛する加藤に「なんか、うさん臭いな！」とバッサリ。加藤は自分のロン毛を引き合いに「うさん臭いのは髪型だけだよ！」と返していた。

X上では加藤の吠えっぷりに対し、《朝から加藤浩次うるさすぎ》《朝は静かにしてくれ…》と苦情が寄せられる一方、《やっぱ加藤さん × 水卜ちゃんの元スッキリコンビ強いわ》《水卜ちゃんがゲストの加藤浩次さんに辛辣で（笑）朝から大笑いしてる》と、水卜アナの加藤への対応を称賛する声も多かった。放送作家がこう語る。

「加藤さんは2023年3月まで朝の情報番組『スッキリ』で司会を務めており、今回が朝番組に3年ぶりの “帰還” となりました。また水卜アナとは同番組で4年間共演した旧知の仲で、久々の顔合わせとなったのです。『ZIP！』という自分のフィールドで暴れ回る加藤さんを野放しにさせてはおけないと、かなり強いもの言いで加藤さんを完璧に制していたのは驚きでした。しかし、これがかつてのやり取りを彷彿とさせ、スタジオは終始笑いに包まれていました」

水卜アナの有能ぶりと、加藤の相変わらずの狂犬ぶりが大いに沸かせていたようだ。