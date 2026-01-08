¥Á¡¼¥à¤ß¤é¤¤¡¦°ÂÌîµ®Çî»á¡¡µð³Û»ñ»ºÁûÆ°¤Ç¤ª¤ï¤Ó¡Öµ¤¹ç¤Î2000Ëü±ß¤ÏËÜ¿´¤Î¸ÀÍÕ¡×
¡¡¥Á¡¼¥à¤ß¤é¤¤¤Î°ÂÌîµ®ÇîÂåÉ½¤¬£¸Æü¡¢¹ñ²ñÆâ¤Ç²ñ¸«¤·¡¢»ñ»ºÊó¹ð¤Ç³°¹ñ¾Ú·ô¤ÎÊÝÍ³ô¿ô¤ò¸í¤Ã¤Æ¿½¹ð¤·¤¿ÁûÆ°¤Ç¼Õºá¤·¤¿¡£
¡¡°ÂÌî»á¤Ï£µÆü¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿ºòÇ¯ÅöÁª¤·¤¿»²±¡µÄ°÷¤Î»ñ»ºÅùÊó¹ð½ñ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¥¢¥ë¥Õ¥¡¥Ù¥Ã¥È¡Ê¥°¡¼¥°¥ë¤Î¿Æ²ñ¼Ò¡Ë¡¢¥¨¥Ì¥Ó¥Ç¥£¥¢¡¢¥Þ¥¤¥¯¥í¥½¥Õ¥È¡¢¥¢¥Þ¥¾¥ó¤Î£´ÌÃÊÁ¤ò·×Ìó£¶£¸Ëü³ôÊÝÍ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¿½¹ð¤·¤Æ¤¤¤¿¡£»þ²ÁÁí³Û¤Ç¤Ï£³£°£°²¯±ßÄ¶¤È¤Ê¤ë¤¿¤á¤Ë¥Í¥Ã¥È¾å¤òÃæ¿´¤Ë¤¶¤ï¤Ä¤¯»öÂÖ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡°ÂÌî»á¤Ï¡Ö³ô¼°¿ô¤ò½ñ¤¯¤Ù¤¤È¤³¤í¤ò¥É¥ë¥Ù¡¼¥¹¤Î»þ²ÁÉ¾²Á³Û¤Î¿ô»ú¤òµÆþ¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£¼ÂºÝ¤ÎÊÝÍ³ô¼°¿ô¤ò³ÎÇ§¤Ç¤¤ë¤Î¤¬»äËÜ¿Í¤Î¤Û¤«¤Ë¤ª¤é¤º¡¢Èë½ñ¤ò´Þ¤áÂè»°¼Ô¤Ë¤è¤ë¥À¥Ö¥ë¥Á¥§¥Ã¥¯¤¬¤Ç¤¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£»ä¸Ä¿Í¤¬¸í¤ê¤Ëµ¤ÉÕ¤«¤º¡¢¤½¤Î¤Þ¤ÞÄó½Ð¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£À¿¤Ë¿½¤·Ìõ¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¡×¤È¤ª¤ï¤Ó¤·¤¿¡£
¡¡»²±¡Áª»þ¤Ë°ÂÌî»á¤¬¡Öµ¤¹ç¤Î£²£°£°£°Ëü±ß¡×¤ÈÈ¯¸À¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤äºÊ¤Î¹õ´äÎ¤Æà»á¤¬¡ÖÉ×ÉØ¤Î¾Íè¤Î¤¿¤á¤ËÃù¶â¤·¤Æ¤¤¤¿£²£°£°£°Ëü±ß¤òÁ´ÉôÅê¤¸¤¿¡×¤È¥Ý¥¹¥È¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤Ç¡¢°ìÉô¤ÇÊªµÄ¤ò¾ú¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢°ÂÌî»á¤Ï¡Ö¡Øµ¤¹ç¤Î£²£°£°£°Ëü±ß¡Ù¤È¤¤¤¦É½¸½¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¤¬¡¢£²£°£°£°Ëü±ß¤È¤¤¤¦¿ôÃÍ¤Ï¼«Ê¬¤Î¥ê¥¹¥¯¤Ë´Õ¤ß¤Æ¡¢¤Í¤ó½Ð¤Ç¤¤ë¸Â³¦¤Î¶â³Û¡£¤³¤ì¤ÏËÜ¿´¤Î¸ÀÍÕ¡£¤Þ¤¿ÇÛ¶ö¼Ô¤¬¤³¤Î¶â³Û¤ÎÂç¤¤µ¤Ë¸ÀµÚ¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢Èà½÷¤Ï³ô¼°¤Ê¤É»ä¤Î»ñ»º¤ÎÁ´ÂÎÁü¤òÇÄ°®¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿µð³Û»ñ»º¤¬¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¸¥¶â¤òµá¤á¤¿¤³¤È¤Ë°ìÉôÈãÈ½¤ÎÀ¼¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤Ë¤â¡Ö»ñ»º¤¬¤¢¤Ã¤¿Ãæ¤Ç»ä¤¬½Ð¤»¤Ð¤¤¤¤¤È¤Î°Õ¸«¤Ï¾µÃÎ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£À¯ÅÞ¤ò¸Ä¿Í»ñ»º¤Ë¤è¤Ã¤Æ±¿±Ä¤ò¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤ÈÅêÆþ¤·¤¿»ñ¶â¤Î²ó¼ý¥¤¥ó¥»¥ó¥Æ¥£¥Ö¤Ê¤É¤¬À¸¤Þ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£·òÁ´¤Ê»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê¹½Â¤¤òºî¤ë¤Ù¤¡£¸½¼ÂÅª¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
