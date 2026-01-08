アユーラUV新作で快適ケア♡大人肌を守る日やけ止め2種

年々厳しさを増す紫外線や冷房による乾燥は、大人の肌にとって大きなストレス。そんな声に寄り添い、アユーラから“心地よく使い続けられる”ことを追求した新作UVが登場します。2026年3月19日(木)発売の全2品は、紫外線対策を義務感ではなく、前向きなスキンケア時間へと変えてくれる存在。うるおいとやさしさを大切にした、毎日手に取りたくなる日やけ止めです。

全身に心地いいシルキーミルク

アユーラウォーターフィールUVシルキーミルクは、SPF50・PA＋＋＋＋・UV耐水性★を備えたボディ・フェイス用日やけ止め。70gで3,080円(税込)。

みずみずしくのび広がる使用感で、全身に使いやすいのが魅力です。

セラミドNG、NP、APや酒粕エキスなどの美容成分を配合し、乾燥やPM2.5、黄砂などの外的刺激にも配慮。アルコールや鉱物油などを含まないやさしい処方で、しっとり透明感のある肌へ導きます。

敏感肌を守る高密着UV下地

アユーラUVミルクセンシティブt(医薬部外品)は、SPF50＋・PA＋＋＋＋・UV耐水性★★の高機能UV下地。30gで3,080円(税込)。紫外線吸収剤フリー処方で、敏感に傾きがちな肌をやさしくガードします。

赤と黄色のパウダーによる補正効果で、白浮きせず自然な血色感のある肌印象※を演出。有効成分グリチルリチン酸ジカリウム配合で、紫外線による炎症や肌あれにも配慮されています。

心地よさで選ぶ、新しいUV習慣

紫外線を防ぐだけでなく、うるおいと安心感まで届けてくれるアユーラの新作UV。爽やかなアロマティックハーブの香りに包まれながら、毎日のケアが心ほどける時間に変わります。

負担感のない使い心地は、大人の肌にこそ取り入れたいポイント。肌を守ることが前向きになる、そんなUV対策をこの春から始めてみて♡