¡¡ÃçÌîÂÀ²ì¤¬¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë2026Ç¯ÊüÁ÷¤ÎNHKÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡ØË¿Ã·»Äï¡ª¡Ù¤ÎÂè6¼¡½Ð±é¼ÔÈ¯É½¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢¿ûÅÄ¾Úö¡¢»ÔÀîÔ¥»Ò¡¢ÃæÂô¸µµª¡¢½ï·ÁÆØ¡¢ÂçÃÏ¿±Ê¤Î½Ð±é¤¬·èÄê¤·¤¿¡£
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢Ë¿Ã½¨µÈ¤ÎÄï¡¦Ë¿Ã½¨Ä¹¤ÎÇÈÍðËü¾æ¤ÎÀ¸³¶¤òÉÁ¤¤¤¿Êª¸ì¡£¼ç¿Í¸ø¡¦ÌÚ²¼¾®°ìÏº¡ÊË¿Ã½¨Ä¹¡Ë¤òÃçÌîÂÀ²ì¡¢½¨µÈ¡ÊÌÚ²¼Æ£µÈÏº¡Ë¤òÃÓ¾¾ÁÔÎ¼¤¬±é¤¸¡¢µÓËÜ¤ò¡ØÈ¾ÂôÄ¾¼ù¡Ù¡ÊTBS·Ï¡Ë¡¢¡Ø¤ª¤Á¤ç¤ä¤ó¡Ù¡ÊNHKÁí¹ç¡Ë¤Ê¤É¤ÎÈ¬ÄÅ¹°¹¬¤¬Ã´Åö¤¹¤ë¡£
¡¡º£²óÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢Ë¿Ã·»Äï¤¬½Ð²ñ¤¦´õÂå¤Î·³»Õ¡¦ÃÝÃæÈ¾Ê¼±Ò¤È¡¢¿¥ÅÄ²È¤Î¿Í¡¹¤ª¤è¤Ó¿®Ä¹¤Î²È¿Ã¤¿¤Á¡£
¡¡½¨µÈ¤Î»²ËÅ¤È¤Ê¤ëÅ·ºÍ·³»Õ¡¦ÃÝÃæÈ¾Ê¼±Ò¤ò±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¿ûÅÄ¡£¡Ø¤ª¤ó¤Ê¾ë¼ç Ä¾¸×¡Ù¡Ê2017Ç¯¡Ë¤Î°æ°ËÄ¾À¯Ìò¡¢¡Ø³ùÁÒÅÂ¤Î13¿Í¡Ù¡Ê2022Ç¯¡Ë¤Î¸»µÁ·ÐÌò¤ËÂ³¤¡¢3ÅÙÌÜ¤ÎÂç²Ï¥É¥é¥Þ½Ð±é¤È¤Ê¤ë¡£¿ûÅÄ¤Ï¡ÖÃçÌîÂÀ²ì¼ç±é¡¢Âç²Ï¥É¥é¥Þ¡£¤³¤ó¤Ê¤Ë´ò¤·¤¤¶Á¤¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤ÈÌÁÍ§¤È¤Î¶¦±é¤Ë´¿´î¡£¡ÖË¿Ã·»Äï¤Î¤è¤¦¤Ë¶î¤±¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯Èà¤ò¤³¤Î½½¿ôÇ¯¸«¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î°ì¤Ä¤ÎÂç¤¤ÊÄº¤¤ËÃÝÃæÈ¾Ê¼±Ò¤È¤·¤Æ¤ª¶¡½ÐÍè¤ë¤³¤È¡¢¤¢¤ê¤¬¤¿¤¹¬¤»¡¢¤Ç¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤ò´ó¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¿¥ÅÄ¿®Ä¹¤Î¾®À«¡¦¿¹Íö´ÝÌò¤Ë¤Ï¡¢»ÔÀîÔ¥»Ò¤¬È´Å§¤µ¤ì¤¿¡£Âç²Ï¥É¥é¥Þ½é½Ð±é¤È¤Ê¤ë»ÔÀî¤Ï¡¢¡ÖÎòÂå¤ÎÍö´Ý¤ËÃÑ¤¸¤Ì¤è¤¦¡¢¼«Ê¬¤Ê¤ê¤ÎÍö´Ý¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤È±é¤¸¤é¤ì¤ë¤è¤¦¡¢Àº°ìÇÕÌ³¤á¤¿¤¤¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¸ì¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢¿®Ä¹¤ÎÄï¤ÇËÅÈ¿¤ò´ë¤Æ¤ë¿¥ÅÄ¿®¾¡Ìò¤Ë¤ÏÃæÂô¤¬·èÄê¡£¤³¤Á¤é¤âÂç²Ï½é½Ð±é¤È¤Ê¤ê¡¢¡ÖÌò¼Ô¤ò»Ö¤·¤¿¤¤Ã¤«¤±¤Ç¤¢¤ë¾®·ª½Ü¤µ¤ó¤È¤Î½é¶¦±é¡¢¤·¤«¤âÄï¤Ç¤¢¤ë¿®¾¡¤ò±é¤¸¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë´ò¤·¤µ¤ò³ú¤ßÄù¤á¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¿È¤¬°ú¤Äù¤Þ¤ë»×¤¤¤Ç¤·¤¿¡×¤È¡¢¿®Ä¹Ìò¤Î¾®·ª¤È¤Î¶¦±é¤Ø¤Î»×¤¤¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¤Û¤«¡¢¿®¾¡¤ÎÄ¹ÃË¤ÇÌÀÃÒ¸÷½¨¤ÎÌ¼Ì»¤È¤Ê¤ë¿¥ÅÄ¿®À¡Ìò¤ò½ï·Á¡¢Ç«¡¹¤ÎËå¡¦¤ä¤ä¤ÎÆþ¤êÌ»¤È¤Ê¤êË¿ÃÀ¯¸¢¤Î¸ÞÊô¹Ô¤Î°ì¿Í¤ËÇ¤¤¸¤é¤ì¤ëÀõÌîÄ¹µÈÌò¤òÂçÃÏ¤¬±é¤¸¤ë¤³¤È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
¥³¥á¥ó¥È¡ü¿ûÅÄ¾Úö¡ÊÃÝÃæÈ¾Ê¼±ÒÌò¡ËÃçÌîÂÀ²ì¼ç±é¡¢Âç²Ï¥É¥é¥Þ¡£¤³¤ó¤Ê¤Ë´ò¤·¤¤¶Á¤¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£Ë¿Ã·»Äï¤Î¤è¤¦¤Ë¶î¤±¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯Èà¤ò¤³¤Î½½¿ôÇ¯¸«¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î°ì¤Ä¤ÎÂç¤¤ÊÄº¤¤ËÃÝÃæÈ¾Ê¼±Ò¤È¤·¤Æ¤ª¶¡½ÐÍè¤ë¤³¤È¡¢¤¢¤ê¤¬¤¿¤¹¬¤»¡¢¤Ç¤¹¡£¸½¾ì¤Ç¤ÏËèÆü¥¨¥Í¥ë¥®¥Ã¥·¥å¤ÊÀï¹ñ»þÂå¤ò¡¢¹¢¤ò¸Ï¤é¤·¤Ê¤¬¤é¤ß¤ó¤Ê±é¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Í¾ÃÌ¤Ç¤¹¤¬¡¢ÀèÆüË¿Ã·»Äï¤ÎÆó¿Í¤ÈµÊÃãÅ¹¤Ç¤ªÃã¤·¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢Èà¤é¤ÎÀ¼ÎÌ¤ËÀÅ¤«¤Ê¥¸¥ã¥º¤¬¤«¤¾Ã¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÀïÍð¤ÎÀ¤¤Ç¡¢¼å¤¤ÂÎ¤ò°ú¤¤º¤Ã¤Æ¡¢·³»Õ¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¤¿È¾Ê¼±Ò¤Î¸Ø¤ê¤Ï¤É¤³¤Ë¤¢¤ë¤Î¤«¡£Éð»Î¤¿¤Á¤ÎÇ®ÎÌ¡¢¤½¤·¤ÆÎÏ¤òÌÀÆü¤Ë¤Ä¤Ê¤°¤¿¤á¤Ë¡£ÃÎÎÏ¤ò¿Ô¤¯¤·¤ÆÄ©¤ß¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ü»ÔÀîÔ¥»Ò¡Ê¿¹Íö´ÝÌò¡Ë¤Þ¤µ¤«»ä¤¬Âç²Ï¥É¥é¥Þ¤Ë½Ð±é¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤â¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¿ô¡¹¤Î³§ÍÍ¤¬Ì¥ÎÏÅª¤Ê¿¹Íö´ÝÁü¤òÁÏÂ¤¤µ¤ì¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢Âç²Ï¥É¥é¥Þ¤Ç½é¤á¤Æ¿¹Íö´Ý¤ò±é¤¸¤¿¤Î¤Ï¡¢²ÎÉñ´ìÌò¼Ô¤ÎÀèÇÚ¤Ç¤â¤¢¤ëÊÒ²¬¿Îº¸±ÒÌç¤µ¤ó¤Ç¤¹¡£ÎòÂå¤ÎÍö´Ý¤ËÃÑ¤¸¤Ì¤è¤¦¡¢¼«Ê¬¤Ê¤ê¤ÎÍö´Ý¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤È±é¤¸¤é¤ì¤ë¤è¤¦¡¢Àº°ìÇÕÌ³¤á¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£±ÇÁü¤Î¤ª»Å»ö¤Ë½Ð±é¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¼«ÂÎ¤¬¤Û¤Ü½é¤á¤Æ¤Ê¤Î¤Ç¡¢¿·¤¿¤ÊÉ½¸½¤ËÄ©Àï¤Ç¤¤ë¾ì¤ò¤¤¤¿¤À¤¡¢¤³¤ì¤«¤é»Ï¤Þ¤ëÀ¤³¦¤Ë¥ï¥¯¥ï¥¯¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£Íö´Ý¤Ï¿¥ÅÄ¿®Ä¹¤Î¾®À«¤Ç¤¹¡£ÃæÀÅª¤Ê¥¤¥áー¥¸¤¬¤¢¤ê¡¢¿®Ä¹¤Î¤¿¤á¤ËÃéµÁ¤ò¿Ô¤¯¤·¤¿Â¿¤¯¤Î¥¨¥Ô¥½ー¥É¤¬»Ä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¿®Ä¹¤Ø¤ÎÊÂ³°¤ì¤¿ÃéÀ¿¿´¤È¡¢°ìµó¼ê°ìÅêÂ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤¯ÌÀÚò¤µ¤¬Ì¥ÎÏÅª¤Ê¿ÍÊª¤À¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£¿´¿È¤È¤â¤ËÈþ¤·¤¤Íö´Ý¤ò±é¤¸¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤ÏÂçÊÑ¶²½Ì¤Ç¤¹¤¬¡¢¼«Ê¬¤Î»ý¤Æ¤ëÁ´¤Æ¤ÎÎÏ¤ò½Ð¤·ÀÚ¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
¡üÃæÂô¸µµª¡Ê¿¥ÅÄ¿®¾¡Ìò¡ËÄ«¥É¥é¤ÈÆ±¤¸¤¯¡¢Âç²Ï¥É¥é¥Þ¤Ø¤Î½Ð±é¤Ï°ì¤Ä¤ÎÂç¤¤ÊÌÜÉ¸¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤ªÏÃ¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤¿»þ¤Ï¶»¤¬¹âÌÄ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£½é¤á¤Æ¤Î»þÂå·à¡£¤Þ¤¿¿·¤¿¤ÊÄ©Àï¤ò¤Ç¤¤ë´ò¤·¤µ¤È¥ï¥¯¥ï¥¯¤Ç¿Ì¤¨¤¿¤Î¤ò³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ËÍ¤¬Ìò¼Ô¤ò»Ö¤·¤¿¤¤Ã¤«¤±¤Ç¤¢¤ë¾®·ª½Ü¤µ¤ó¤È¤Î½é¶¦±é¡¢¤·¤«¤âÄï¤Ç¤¢¤ë¿®¾¡¤ò±é¤¸¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë´ò¤·¤µ¤ò³ú¤ßÄù¤á¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¿È¤¬°ú¤Äù¤Þ¤ë»×¤¤¤Ç¤·¤¿¡£¤¤¤Ä¤â¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾®·ª¤µ¤ó¤Ø¤Î²¸ÊÖ¤·¤Îµ¤»ý¤Á¤Ç¡¢Á´ÎÏ¤ÇÄ©¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
¡ü½ï·ÁÆØ¡Ê¿¥ÅÄ¿®À¡Ìò¡ËÌò¼Ô¤È¤·¤Æ¡¢Âç²Ï¥É¥é¥Þ¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¤³¤È¤ÏÌÜÉ¸¤ÎÃæ¤Î°ì¤Ä¤Ê¤Î¤Ç¡¢ËÜÅö¤Ë´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¿¥ÅÄ¿®Ä¹¤Î±ù¤ÇÌÀÃÒ¸÷½¨¤ÎÌ¼Ì»¤È¤¤¤¦½ÅÍ×¤ÊÌò¤òÄº¤±¤Æ¤È¤Æ¤â¸÷±É¤Ç¤¹¡£¿®À¡¤Î±üÄì¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤Ç¤¢¤í¤¦ºÙ¤«¤Ê¿´¾ð¤òµâ¤ß¼è¤ê¡¢ÃúÇ«¤Ë±é¤¸¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡üÂçÃÏ¿±Ê¡ÊÀõÌîÄ¹µÈÌò¡Ë¡Ö¸÷±É¤À¡×¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢Âç¤¤ÊÀÕÇ¤¤ò´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£¤¿¤À¡¢Ä¹µÈ¤È¤¤¤¦¿ÍÊª¤Î»ý¤Ä¿Í´ÖÌ£¤ä³ëÆ£¡¢»þÂå¤ÎÃæ¤Ç·üÌ¿¤ËÀ¸¤¤¿»Ñ¤Ë¿¨¤ì¤ë¤¦¤Á¤Ë¡¢¡Ö¤¼¤ÒÄ©Àï¤·¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦»×¤¤¤¬¶¯¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ÎÌò¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢Èà¤ÎÀ¸¤ÍÍ¤ò¼«Ê¬¤Ê¤ê¤ËÃúÇ«¤ËÉ½¸½¤Ç¤¤¿¤é¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ÁÇÀ²¤é¤·¤¤Êý¡¹¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤Æ¡¢°ú¤Äù¤Þ¤ë»×¤¤¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢¥ï¥¯¥ï¥¯¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤Æü¡¹¤ò²á¤´¤µ¤»¤ÆÄº¤¤¤Æ¤Þ¤¹¡ª¡¡³§ÍÍ¤¬À¨¤¯¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¤Ê¤Î¤Ç¡¢½õ¤±¤é¤ì¤Æ¤Ð¤«¤ê¤Ç¤¹¤¬¡¢Ìò¤È¶¦¤ËÀ®Ä¹½ÐÍè¤ë¤è¤¦´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡ª
¡ÊÊ¸¡á¥ê¥¢¥ë¥µ¥¦¥ó¥ÉÊÔ½¸Éô¡Ë