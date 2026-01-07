『オーバーラップ文庫オールスター大集結SP』第1弾生放送決定
新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、特別番組『オーバーラップ文庫オールスター大集結SP 2026』第１弾を、１月11日（日）夜７時より１時間半にわたり独占無料生放送する。
『オーバーラップ文庫オールスター大集結SP』は、「オーバーラップ文庫」発人気アニメの特集企画をはじめ、メディアミックス情報を中心とした最新情報を定期的にお届けする特別番組。
このたび、１月11日（日）夜７時より放送が決定した『オーバーラップ文庫オールスター大集結SP 2026』第１弾では、まもなく放送を開始する新作冬アニメ『お気楽領主の楽しい領地防衛〜生産系魔術で名もなき村を最強の城塞都市に〜』を大特集。内山夕実（ヴァン役）、M・A・O（ティル役）、伊瀬茉莉也（カムシン役）、日笠陽子（パナメラ役）がスタジオに生出演し作品を深掘りする。 ま
た、TVアニメ第２期制作が発表となっている『骸骨騎士様、只今異世界へお出掛け中』の新情報を初解禁予定のほか、前野智昭（アーク役）、ファイルーズあい（アリアン役）からのビデオレターも公開。ほかにも「オーバーラップ文庫」の初解禁となるアニメ化情報をお届けするほか、出演キャスト達が協力チャレンジに挑戦するコーナーも実施。最新情報からバラエティ企画まで盛りだくさんな内容でお届け。
なおMCは本番組お馴染みの天津飯大郎と、『お気楽領主の楽しい領地防衛』より日笠陽子が担当。さらに本番組の放送の前には、『お気楽領主の楽しい領地防衛』第１話の振り返り無料放送も。
(C)赤井まつり・江口連・赤池宗・秤猿鬼・雨川透子／オーバーラップ イラスト: 東西、雅、転、KeG、八美☆わん
