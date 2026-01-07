コンビニスイーツの頂上決戦！？ローソンVSミニストップのNo.1商品は「食べ進めるほど美味しさが積み上がる」

2025年12月27日放送の情報バラエティー番組「ジョブチューン〜アノ職業のヒミツぶっちゃけます！」（TBS系）の人気企画に、ローソンとミニストップが登場しました。

同年のジャッジ企画で満場一致合格になったスイーツ全11品から、厳選した9品がエントリー。厳正なくじ引きで決定するトーナメント方式のバトル。7名の一流スイーツ職人が、どちらの商品がよいかジャッジします。

はたして、ナンバーワンスイーツに輝いたのは、どの商品なのでしょうか。

「高騰している中で......」「美味しさが積み上がる」

激戦の末、見事1位に選ばれたのは、ミニストップ「ベルギーチョコパフェ」（332円）。発売から20年以上、25年8月に悲願の満場一致合格を獲得したスイーツが、真のナンバーワンに......！

パフェのベースとなるのは、チョコレートプリン、チョコレートムース、ココアスポンジ、チョコレートホイップの4層。この上には、チョコブラウニー、ココアクランブル、チョコレートソース、アーモンド、チョコレートホイップ、ココアパウダーを贅沢にトッピングしています。

香りや味わい、食感、様々なチョコレートの形がギュッと詰まった、五感で楽しめる夢のようなパフェです。

「今ショコラが高騰している中で、この値段で出来たのも20年間やり続けてきたから」「ミニストップの総結集がひしひしと伝わった」とコメントしたのは、「モンサンクレール」の辻口博啓氏。これまでの道のりを含めて高く評価しました。

「エキリーブル」徳永純司氏は、「食べ進めるほど美味しさが積み上がるカップスイーツ」と表現。チョコレート、クリーム、ソース、ムースなど、様々な要素が織りなす豊かな味わいは、プロの心も掴みました。

そして今回、1位まであと一歩のところまで勝ち進んだ商品が、ローソン「カスタードパイシュー」（254円）でした。サクサクのパイ生地の中にカスタードがぎっしり詰まったシュークリームです。

完成度の高さに感動していた辻口博啓氏は、ギリギリまで選択を悩んだそう。「エキリーブル」徳永純司氏は、「ベルギーチョコパフェ」とともに「今のコンビニスイーツのレベルの高さを象徴する2つ」と大絶賛しました。

プロたちの舌を唸らせた極上のコンビニスイーツ。気になる人は、手に取って味わってみて。

