スタイリッシュなクーペスタイルが目を惹く

2013年に開催された「東京モーターショー」の会場で、異彩を放っていた一台の軽自動車がありました。

市販車とは一線を画すフォルムと、挑戦的なコンセプトをまとったそのモデルは、多くの来場者の記憶に刻まれています。

【画像】超いいじゃん！ これが斬新「ハスラークーペ」です！（30枚以上）

そのモデルとはスズキ「ハスラークーペ」です。ハスラーのバリエーションとして展示されたこのコンセプトカーは、ルーフ後端をなだらかに傾斜させた流麗なクーペシルエットを採用していました。

ボディサイズは全長3395mm×全幅1475mm×全高1630mm。一見すると3ドアモデルのように見えますが、後席ドアの取っ手をピラー部分に隠した「ヒドゥンタイプ」を採用しており、極めてスタイリッシュなフォルムを実現しています。

また、ボディ下部の樹脂部分を大きくすることで、車体を薄く見せる視覚的な効果も狙っていました。

このように「SUVでありながらスポーティ」という新たな価値を提案し、悪路走破性を備えたクーペSUVという斬新なモデルとして、多くの注目を集めました。

しかし残念ながら、このクーペモデルが市販化されることはありませんでした。その背景には、当時の軽自動車市場で重視されていた「広い室内空間」や「高い実用性」を十分に提供するには、リスクが大きかったことが挙げられます。

実際、同時期にホンダが投入した「N-BOXスラッシュ」も、2020年に販売を終了しており、市場で長く生き残ることはできませんでした。

ベースとなったハスラーの歴史を振り返ると、かつて人気を博した「Kei」のコンセプトを受け継ぎつつ、トールワゴンのような広い室内空間とSUVの走破性を融合させた、新ジャンルのモデルとして登場しました。

丸目のヘッドライトとスクエアなボディという個性的なデザインも、ハスラーの魅力を語るうえで欠かせない要素のひとつです。

2014年には「RJCカー・オブ・ザ・イヤー」を受賞し、受賞記念特別車として「Jスタイル」が発表されました。

このモデルでは、フロントグリルに専用エンブレムを装着し、ボディカラーには2トーンを採用しています。

これは、ハスラークーペで試みられたデザイン要素を市販車へと落とし込んだ好例といえるでしょう。

2019年には2代目へフルモデルチェンジが行われ、デザインコンセプトは、よりタフで力強いスタイルへと進化しました。

新プラットフォーム「HEARTECT（ハーテクト）」の採用により、快適性と広い室内空間を両立しています。

そして、かつてのハスラークーペが目指した個性やこだわりを、現代的に表現したモデルが「タフワイルド」です。

2024年5月に一部仕様変更を受けたタフワイルドは、より無骨でアウトドア志向のデザインに特化しています。

フロントには専用のブラックメタリック塗装を施したグリルを採用し、ヘッドライト周囲のガーニッシュもブラックで統一。

ルーフレールが標準装備され、ドアハンドルやサイドミラー、軽自動車のなかでは大径の15インチアルミホイールに至るまで黒で引き締められた、洗練されたシルエットが印象的です。

インテリアも、マットカーキを基調としたインパネや、ミリタリーテイストを感じさせるカーキステッチ入りの撥水シートを採用。泥汚れや水濡れを気にせず使える実用性と、上質感を高い次元で両立しています。

これらは、2013年の出展当時にハスラーやハスラークーペが提案していた、「SUVテイストあふれる、おしゃれで実用的なデザイン思想」を受け継ぐものだといえるでしょう。

ハスラークーペという自由な発想があったからこそ、現在のハスラーが生まれ、タフワイルドのような個性的なモデルが、多くのユーザーに愛され続けているのです。

これからもスズキは、私たちの想像を超える「遊び心」を形にし、日本の道を楽しく彩り続けてくれるに違いありません。