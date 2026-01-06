¥¸¥Ö¥ê¤Î¡ÖÄ¶Ì¾ºî¥¢¥Ë¥á¡×¤Ë¤Ï¡È¥»¥ë¥ÕÀ»ÃÏ¡É¤¬Â¸ºß!¡© ¥¬¥ÁÀ»ÃÏÉ÷¤â¡Ö¼Â¤ÏÈó¸ø¼°¤Ç¤¹¡Ä¡×¤Ê¤¼¤³¤ó¤Ê¾õ¶·¤Ë¡©
¼«¾Î¡§Ç¥Ð¥¹¤ÎÎ¤
¡¡¶å½£¤Î¤È¤¢¤ë»³±ü¤Ë¤Ï¡Ö¤È¤È¤í¤Î¥Ð¥¹Ää¡×¤È¤¤¤¦ÃÎ¤ë¿Í¤¾ÃÎ¤ë¥í¡¼¥«¥ë¤Ê´Ñ¸÷¥¹¥Ý¥Ã¥È¤¬Â¸ºß¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ö¥È¥È¥í¡×¤È¤¤¤¨¤Ð¥¹¥¿¥¸¥ª¥¸¥Ö¥ê¤ÎÌ¾ºî¥¢¥Ë¥á¡Ø¤È¤Ê¤ê¤Î¥È¥È¥í¡Ù¤Ë½Ð¤Æ¤¯¤ëÍÌ¾¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ÎÌ¾Á°¤Ç¡¢¤³¤Î¥Ð¥¹Ää¤âÆ±ºî¤ò¶¯¤¯°Õ¼±¤·¤¿³°¸«¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£·úÊª¤ÎÁ°¤Ë¤Ï¼ê½ñ¤¤Î¡Ö¥È¥È¥í¡×¤ä¼ç¿Í¸ø¡Ö¥µ¥Ä¥¡×¡Ö¥á¥¤¡×¤Î´ÇÈÄ¤¬ÃÖ¤«¤ì¡¢Ãæ¤Ë¤Ï¡ÖÇ¥Ð¥¹¡×¤Î¥¤¥é¥¹¥È¤¬ÉÁ¤«¤ì¤¿³Û±ï¤¬¾þ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÈÀ»ÃÏ¡É¤Ë¤â¸«¤¨¤ë¤³¤Î¾ì½ê¤Ç¤¹¤¬¡¢¼Â¤ÏÈó¸ø¼°¤Ç¤¹¡£¤Ê¤¼¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¤Û¤Ü¤Þ¤ó¤Þ¤¸¤ã¡Ä¤³¤ì¤¬¡Ö¥È¥È¥í¤Î¾¡¼ê¤ËÀ»ÃÏ±Ø¡×¶ÃØ³¤ÎÁ´ËÆ¤Ç¤¹
¡¡¤³¤Î¥Ð¥¹Ää¤ÏÂçÊ¬¸©º´Çì»Ô±§ÌÜ¤Ë¤¢¤ê¡¢¤«¤Ä¤Æ¤ÏÂçÊ¬¥Ð¥¹¤¬±¿¹Ô¤¹¤ëÏ©Àþ¥Ð¥¹¤¬¥Ð¥¹Ää¤È¤·¤Æ¼ÂºÝ¤Ë»È¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¸½ºß¤Ï¤½¤ÎÏ©Àþ¥Ð¥¹¤¬ÇÑ»ß¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¼«¼£ÂÎ¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¥Ð¥¹¤ÎÄä¼Ö¾ì¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Ð¥¹Ää¤È¤·¤Æ¤Ï¤Þ¤À»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¾õÂÖ¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¼þÊÕ¤Ï»³¤ÈÀî¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤¿Î¤»³¤È¤¤¤Ã¤¿¾ì½ê¤Ç¡¢¤½¤ÎÊ·°Ïµ¤¤Ï¡Ö¤È¤Ê¤ê¤Î¥È¥È¥í¡×¤ÎÀ¤³¦¤½¤Î¤â¤Î¤È¤¤¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤·¤«¤·¡¢ºîÃæ¤ÎÉ÷·Ê¤Î¥â¥Á¡¼¥Õ¤È¤Ê¤Ã¤¿¾ì½ê¤ÏÊ£¿ô¤¢¤ê¡¢´ÆÆÄ¤Ç¤¢¤ëµÜºê½Ù»á¤âºë¶Ì¸©½êÂô¤ÎÌ¾Á°¤òµó¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤³¤ËÂçÊ¬¸©¤ÎÃÏÌ¾¤Ï¾å¤¬¤Ã¤Æ¤ª¤é¤º¡¢¤³¤Î¥Ð¥¹Ää¤Ï¥¹¥¿¥¸¥ª¥¸¥Ö¥ê¤ä¡Ö¤È¤Ê¤ê¤Î¥È¥È¥í¡×¤È¤Ï°ìÀÚ´Ø·¸¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡¤¸¤Ä¤Ï¤³¤Î¾ì½ê¡¢¡Ø¤È¤Ê¤ê¤Î¥È¥È¥í¡Ù¤È¤Ï´Ø·¸¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤¿¤À¡£¥Ð¥¹Ää¤ÎÌ¾Á°¤È¤·¤Æ¤ÏÀµ¤·¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£¥Ð¥¹Ää¤¬¤¢¤ë¤³¤Î¾ì½ê¤ÎÀµ³Î¤ÊÃÏÌ¾¤ÏÂçÊ¬¸©º´Çì»Ô±§ÌÜ¹ìÃÏ¶è¤Ç¤¢¤ê¡¢¹ì¤Ï¡Ö¤È¤È¤í¡×¤ÈÆÉ¤ß¤Þ¤¹¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢¡Ö¤È¤È¤í¤Î¥Ð¥¹Ää¡×¤È¤¤¤¦Ì¾Á°¤ÏÃÏÌ¾¤Ë°ø¤ó¤À¤â¤Î¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡¤³¤Î¥Ð¥¹Ää¤Î¶á¤¯¤Ç±Ä¶È¤¹¤ë¥«¥Õ¥§¡õ¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡Ö¥ê¥å¥ª¡×¤Î´Ø·¸¼Ô¤ÏÀ¸¤Þ¤ì¤¿º¢¤«¤é¤º¤Ã¤È¹ìÃÏ¶è¤Ë½»¤ó¤Ç¤ª¤ê¡¢¥Ð¥¹Ää¤ÎÊÑÁ«¤òÃÎ¤ë¿ÍÊª¤Ç¤·¤¿¡£½¸Íî¤ÎÉáÄÌ¤Î¥Ð¥¹Ää¤¬¡¢¥¸¥Ö¥ê´ØÏ¢¤Î´Ñ¸÷¥¹¥Ý¥Ã¥È¤Ë¤Þ¤Ç¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿·Ð°Þ¤ò¼ÂºÝ¤Ë¸«Â³¤±¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤Î·Ð°Þ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÏÃ¤ò»Ç¤Ã¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÖÈó¸ø¼°¡×¤Ê¤Î¤Ë¤Ê¤¼¡©
¡¡¤½¤ÎÊý¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥Ð¥¹Ää¤¬ºî¤é¤ì¤¿¤Î¤Ï¾¼ÏÂ35¡Ê1960¡ËÇ¯º¢¤Ç¡¢²°º¬ÉÕ¤¤Î·úÊª¤Ï¤½¤Î¿ÍÊª¤ÎÁÄÉã¤¬Âç¹©¤È¤·¤Æ¼«È¯Åª¤Ë·ú¤Æ¤¿¤â¤Î¤À¤½¤¦¤Ç¤¹¡£ºÇ½é¤ÏÀßÃÖ¤µ¤ì¤¿¾ì½ê¤â°Û¤Ê¤ê¡¢¤¤¤Þ¤Î¾ì½ê¤«¤é¾¯¤·Î¥¤ì¤¿½ê¤Ë¤¢¤ê¡¢Æ»¤ò¶´¤ó¤ÀÈ¿ÂÐÂ¦¤ËÎ®¤ì¤ëÀî¤Î¾å¤ËÅÚÂæ¤òÁÈ¤ó¤Çºî¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¤È¤È¤í¤Î¥Ð¥¹Ää¡×¤ËÃÖ¤«¤ì¤¿¥µ¥Ä¥¡¢¥á¥¤¡¢¥È¥È¥í¤Î¼ê½ñ¤´ÇÈÄ¡ÊÉÛÎ±Àî »Ê»£±Æ¡Ë¡£
¡¡ºÇ½é¤Ï¤¿¤À¤Î¥Ð¥¹Ää¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢±Ç²è¡Ø¤È¤Ê¤ê¤Î¥È¥È¥í¡Ù¤Î¥Ò¥Ã¥È¤Ë¤è¤Ã¤ÆÃíÌÜ¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢Ê¡²¬¤Î¥Æ¥ì¥Ó¶É¤Î¿¼ÌëÈÖÁÈ¤Ç¾Ò²ð¤µ¤ì¤ë¤È¤½¤ÎÃÎÌ¾ÅÙ¤Ï°ìµ¤¤Ë¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¡¢¤¤¤Ä¤·¤«¶å½£¶áÊÕ¤Î¥¸¥Ö¥êºîÉÊ¥Õ¥¡¥ó¤¿¤Á¤¬Ë¬¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡¡¸½ºß¡¢¥Ð¥¹Ää¤ËÅ¸¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë´ÇÈÄ¤Ï¡¢¤½¤ó¤Ê¥Õ¥¡¥óÃ£¤¬¼«È¯Åª¤ËÃÖ¤¤¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤â¤Î¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¤½¤Îºî¼Ô¤ÏÉÔÌÀ¤À¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢´ÇÈÄ°Ê³°¤Ë¤â¡Ö¥È¥È¥í¡×¤ÎÃÖÊª¤ä¿Í·Á¤Ê¤É¤âÃÖ¤«¤ì¤Æ¤¤¤¡¢¤½¤Î¿ô¤¬ËÄÂç¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢¥Ð¥¹Ää¤«¤é50¥á¡¼¥È¥ë¤Û¤ÉÎ¥¤ì¤¿¤È¤³¤í¤Ë¡Ö¤È¤È¤í¤Î¿¹¡×¤È¤¤¤¦Å¸¼¨¥¹¥Ý¥Ã¥È¤âÀ°È÷¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ÂçÊ¬¥Ð¥¹¤ÎÏ©Àþ¥Ð¥¹¤Ï2013Ç¯¤ËÇÑ»ß¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢Àî¤Î¾å¤Ë¤¢¤Ã¤¿¥Ð¥¹Ää¤Î·úÊª¤â¡¢ÅÚÂæ¤¬Åß¾ì¤ËÀÑ¤â¤Ã¤¿Àã¤Î½Å¤ß¤Ç²õ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢´Ñ¸÷ÃÏ¤È¤·¤ÆÍÌ¾¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡Ö¤È¤È¤í¤Î¥Ð¥¹Ää¡×¤ÏÂ¸Â³¤µ¤ì¡¢·úÊª¤Ï¸½ºß¤Î¾ì½ê¤Ë°ÜÀß¤µ¤ì¡¢ËÜÍè¤Ï¥Ð¥¹Ï©ÀþÇÑ»ß¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÅ±µî¤µ¤ì¤ë¤Ï¤º¤À¤Ã¤¿¡Ö¤È¤È¤í¡×¤È½ñ¤«¤ì¤¿¥Ð¥¹¾è¤ê¾ì¤Î´Ý´ÇÈÄ¤â¡¢ÂçÊ¬¥Ð¥¹¤ÎÆÃÎã¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤½¤Î¤Þ¤Þ»Ä¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¤¸¤Ä¤Ï¶å½£¤Ë¤Ï¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¥¸¥Ö¥êÈó¸ø¼°¥¹¥Ý¥Ã¥È¤¬¤³¤ÎÂ¾¤Ë¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Ê¡²¬¸©»åÅç¤Î³©²°¤ÎÂçÌç¸ø±à¤Î¼«Á³Í·ÊâÆ»¤Ï·àÃæ¤ÈÊ·°Ïµ¤¤¬»÷¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤«¤é¡Ö¥È¥È¥í¤Î¿¹¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ÆÍÌ¾¤Ç¤¹¡£
¡¡µÜºê¸©±ä²¬»Ô¤ÎËÌÀîÄ®ÀîÆâÌ¾¤Ë¤¢¤ë½¸²ñ¾ì¤Î¹¾ì¤Ë¤Ï¡ÖÅ·¶õ¤Î¾ë ¥é¥Ô¥å¥¿¡×¤Î¥í¥Ü¥Ã¥ÈÊ¼¤ä¡ØÀé¤ÈÀé¿Ò¤Î¿À±£¤·¡Ù¤Î¡Ö¥«¥ª¥Ê¥·¡×¤Î¥ª¥Ö¥¸¥§¤¬ÊÂ¤ó¤Ç¤ª¤ê¡¢ÃÏ°è¤Î·Æ¤¤¤Î¾ì¤È¤·¤Æ³èÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
µÜºê¸©À¾½ô¸©·´¹â¸¶Ä®³÷Ì¶ÅÄ¤ÈµÜºê¸©ÆüÆî»ÔÉÙÅÚ¤Î¸Ä¿ÍÂð¤ÎÉßÃÏ¤Ë¤Ï¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¥Ï¥ó¥É¥á¥¤¥É¤Î¡Ö¥È¥È¥í¡×¤ÎµðÂç¤Ê¥ª¥Ö¥¸¥§¤¬¤¢¤ê¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î´Ö¤Ç¤ÏÃÎ¤é¤ì¤¿Â¸ºß¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ê¸Ä¿Í¤ÎÉßÃÏ¤Î¤¿¤á¸«³Ø¤Ë¤ÏÃí°Õ¡Ë¡£
¡¡¤³¤ì¤éÈó¸ø¼°¥¸¥Ö¥ê¥¹¥Ý¥Ã¥È¤Ï¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤¬ºîÉÊ°¦¤Ë´ð¤Å¤¤¤Æ¼«Á³È¯À¸Åª¤Ëºî¤é¤ì¤¿¤â¤Î¤Ç¤¢¤ê¡¢¤¢¤é¤¿¤á¤Æ¥¸¥Ö¥êºîÉÊ¤ÎÃÎÌ¾ÅÙ¤È±Æ¶ÁÎÏ¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£¡Ö¤È¤È¤í¤Î¥Ð¥¹Ää¡×¤â¡¢¤³¤¦¤·¤¿ÃÏ°è½»Ì±¤ä¥Õ¥¡¥ó¤Î¼ê¤Ë¤è¤Ã¤Æ¼«Á³È¯À¸Åª¤Ë°é¤Ã¤Æ¤¤¿Èó¸ø¼°¥¹¥Ý¥Ã¥È¤Î¤Ò¤È¤Ä¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
