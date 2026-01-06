インターネット上の匿名投稿者の個人情報を巡り、ネット接続事業者（プロバイダー）に対する開示請求が急増している。

大手５社への請求は２０２４年度、前年度の約２・３倍にあたる４７万件超（推計）に上った。動画をダウンロードすると、同時にその動画がアップロードされる仕組みを持つ特定のファイル共有ソフトの存在が要因で、総務省が慎重な利用を呼びかける事態となっている。（杉本和真、小松大騎）

違法動画、見ただけで「投稿者」に

プロバイダーへの請求は、情報流通プラットフォーム対処法（旧・プロバイダー責任制限法）に基づき、投稿被害を訴える側が、氏名や住所、電話番号など投稿者の情報開示を求める手続き。プロバイダーは請求を受けると、ＩＰアドレス（インターネット上の住所）から投稿者を特定し、個人情報の開示に応じるかどうか意見照会しなくてはならない。投稿者が応じない場合、請求者には裁判を起こすという選択肢もある。

問題のソフトは米ＩＴ企業などが提供するもので、アダルト動画が制作側の許可なく違法にアップロードされているケースが目立つ。利用者がソフトを利用してこうした動画をダウンロードすると、自動的に同じ動画の一部が再度、アップロード（投稿）され、別の利用者へ提供可能な状態になる。

利用者同士が大容量のデータを素早く共有するために構築された独自の仕組みだが、利用者は意図せず違法動画の「投稿者」になるため、複数の動画制作会社側が数年前から「著作権侵害だ」として個人情報の開示を求めるようになった。情報が開示されると、制作会社側は投稿者に示談金など損害賠償の支払いを求める手続きに移る。

読売新聞が昨年、このソフトに関する開示請求の件数を大手プロバイダーに尋ねたところ、５社から回答があり、ＩＰアドレスの件数ベースで、２３年度は計約２０万件だったのに対し、２４年度は計４７万件を超えたという。

プロバイダーは請求があるたび、利用者に回答の可否を照会し、制作会社側に個々に回答する必要がある。日本インターネットプロバイダー協会の野口尚志理事は「想定しない形で開示請求が激増し、パンク状態だ」と話し、ＳＮＳでの名誉毀損（きそん）やプライバシー侵害の被害者からの開示請求に速やかに応じられないなど、他の実務に影響が出かねないと明かす。

こうした現状を踏まえ、総務省は昨年１１月、「安易なファイル共有ソフト利用で損害賠償請求事案が急増している」と注意喚起した。国内プロバイダーへの開示請求のうち９５％が、問題のソフトに関するものだとの調査結果も公表した。

丸橋透・明治大教授（情報法）は「制作会社側が著作権侵害を訴えて開示請求すること自体は不当ではないが、ＳＮＳ中傷などの被害救済が遅れる事態は避けるべきだ」と指摘。「開示請求があまりに大量の場合は、合理的な範囲で手数料を徴収する制度を構築するなど、新たなルール作りを検討する必要がある」としている。

「違法動画の視聴自体も著作権侵害にあたる」

問題のファイル共有ソフトを巡っては、アダルト動画の制作会社側から１動画あたり数万〜数十万円の示談金を求められ、利用者が困惑するケースもある。

実際に示談金を請求されたという大阪府の男性（７３）が読売新聞の取材に応じた。昨年３月、妻と暮らす自宅にプロバイダーから「発信者情報開示に係る意見照会書」と書かれた封書が届き、「動画ファイルを無断アップロードした」「氏名や住所などを開示してよいか」との記載があった。

同様の封書が半年足らずで２４通も届き、男性は驚いて弁護士に相談。個人情報の開示に同意すると、制作会社からダウンロードした計約３０作品の示談金を請求された。１作品５０万円で、２作目以降は２０万円などと提示され、現在、弁護士と対応を検討中だ。

知人から「無料でアダルト作品をダウンロードできる」と聞いて使い始めたソフトだったが、勝手にアップロードされる仕組みをよく分かっていなかった。男性は「浅はかだった」と悔やむ。

投稿者から多数の相談を受けている笹浪靖史弁護士（神奈川県弁護士会）は「違法動画の視聴自体も著作権侵害にあたり、許されない」とした上で、「『アダルト動画を見ている』という後ろめたさから、高額な示談金の妥当性を検討しないまま支払いに応じる例が多数ある。請求が来たら専門家に相談してほしい」と話す。

制作会社側の一部の代理人を務める東京都内の弁護士事務所は、「著作権侵害の被害は深刻で、違法行為を確認した場合は今後も請求を続けていく」としている。