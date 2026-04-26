日本酒と日本食の祭典「CRAFT SAKE WEEK 2026」毎日テーマごとに異なる酒蔵が出店(写真は初日の酒蔵)国内最大級の日本酒イベント「CRAFT SAKE WEEK 2026」(クラフトサケウィーク)が、2026年4月17日から4月29日(祝)までの13日間、東京・六本木ヒルズアリーナで開催中だ。多彩な酒蔵と日本酒のラインナップをはじめ、日本食文化の魅力が詰まった同イベントの見どころを取材した。■CRAFT SAKE WEEKとは？今年は過去最多の計130蔵が出