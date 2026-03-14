2027-28シーズンからのCL出場枠が「3」から「2」へ日本人選手が多くプレーするオランダ1部エールディビジ。2027-28シーズンからUEFAチャンピオンズリーグ（CL）出場枠が「3」から「2」へ減少することになったと「ESPN」オランダ版が報じている。欧州カップ戦の出場国枠は戦績に応じたポイントで格付けされるUEFAカントリーランキングで決まる。今季開幕時点で6位のオランダはリーグ戦の上位3クラブにCL出場権（1、2位が本戦ス