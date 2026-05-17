（台北中央社）歌手の中島美嘉は16日、台北市の台北流行音楽センターでアジアツアーの台北公演1日目を行った。歌唱中に突如声が出なくなるトラブルもあったが、その後は調子を取り戻し、集まった数千人のファンを魅了した。中島は14日に台湾入りし、16日の開演前にはリハーサルを2回実施。万全の状態で台湾のファンらを迎えた。「LEGEND」で幕を開けたこの日のライブ。中島は2曲目の「火の鳥」を歌っていたところ、咳き込んだ後に