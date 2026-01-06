Samsungの次期折りたたみスマートフォン「Galaxy Z Fold8」と「Galaxy Z Flip8」は大幅に軽量化されるのではないかとの噂が流れています。

韓国の大手メディア「毎日経済新聞」によると、Flip8は150g、Fold8は200gになる可能性があるとのこと。

現行モデルのFlip7は188g、Fold7は215gのため、それぞれ38gと15gの軽量化となります。

さらに、Fold8には5000mAhという大容量バッテリーが搭載される可能性もあるとされます（Fold7は4400mAh）。

特にGalaxyウォッチャーを驚かせたのが、Flip8が38gも軽くなること。実際、前々モデルのFlip6（187g）からFlip7では、わずかに重量が増えていました。

信頼性の高いリーカーとして知られるIce Universe氏は、この「150g説」を否定しています。同氏はXで別の報道を引用しつつ、180gのほうがはるかに現実的であり、150gという数字は荒唐無稽で信ぴょう性に欠けると述べています。

同氏によれば、別のFlip8に関する報告では、確かに軽量化は行われるものの、その差は8g程度にとどまり、重量は150gではなく180gになるそう。

なお、Flip7の188gは、すでに十分に軽量と言えるでしょう。これ以上の軽量化を図る場合、バッテリー容量が犠牲になる可能性もあります。実際、SamsungのGalaxy S25 EdgeやアップルのiPhone Airは、薄さや軽さを優先した結果、バッテリー持ちの短さが指摘され、販売面で大苦戦することになりました。

