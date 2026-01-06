「アイスの実」や「ラムネバー」など無料券がどっさり！今週はファミマが激アツ。コンビニ3社の″1つ買うと1つもらえる″まとめ《1月6日最新版》

ファミリーマート・ローソン・セブン-イレブンのコンビニ3社は、2026年1月6日から12日までの期間、対象商品をひとつ買うとひとつもらえるお得なキャンペーンを開催しています。

1月6日時点で発表されている、3社のキャンペーン対象商品と引換商品をまとめました。

「ワンタン」や「かむかむレモン」も無料に

ファミリーマートでもらえる商品

ファミリーマート各店では、様々な飲料やアイスがもらえます。

1つめの対象商品は、アサヒ「ウィルキンソン タンサン エクストラ」の「ピンクグレープフルーツ」「グレープ」（各490ml）です。

どちらか1本を購入すると、同商品のどちらか1本と引き換えられる無料券がもらえます。

2つめの対象商品は、コカ・コーラ「ジョージア ブラック」（500ml）。

1本購入すると、同商品1本と引き換えられる無料券がもらえます。

なお、ホットは対象外です。

3つめの対象商品は、コカ・コーラ「ジョージア カフェラテ」（500ml）です。

1本購入すると、同商品1本と引き換えられる無料券がもらえます。

「ジョージア カフェラテ」もホットは対象外。

4つめの対象商品は、雪印メグミルク「恵 ガセリ菌SP ヨーグルトドリンク」（100g）です。

1本購入すると、同商品1本と引き換えられる無料券がもらえます。

5つめの対象商品は、東洋水産「ホットワンタン」の「昆布のうまみ広がる丸鶏だしたまごスープ」と「しょうゆ味」。

どちらか1個を購入すると、「ワンタン」の「しょうゆ味」「とんこつ」「シーフードスープ味」のいずれか1個と引き換えられる無料券がもらえます。

なお、北海道のみ「スープカレー ワンタン」も対象です。

6つめの対象商品は、森永製菓「ラムネバー」（78ml）。

1本購入すると、同商品1本と引き換えられる無料券がもらえます。

引換期間は、いずれも1月13日7時から19日まで。

また、ファミリーマートでは、アプリ「ファミペイ」のバーコードをスキャンしてファミペイ払いで購入するともらえるキャンペーンも開催しています。

1つめの対象商品は、グリコ「アイスの実 Wジェラート 苺・ミルク」。

1個購入すると、「アイスの実 ぶどうマスカット」1個と引き換えられる無料券がもらえます。

2つめの対象商品は、キリン「ヘルシア緑茶」（350ml）です。

1本購入すると、同商品1本と引き換えられる無料券がもらえます。

引換期間は、どちらも1月13日から19日まで。

ローソンでもらえる商品

ローソン各店では、お菓子や飲料がもらえます。

1つめの対象商品は、ホットスナックの「まんまる鶏」です。

1個購入すると、キリン「メッツコーラ」（480ml）、「キリンレモン」（500ml）のどちらか1本と引き換えられる無料券がもらえます。

引換期間は1月6日から19日まで。

2つめの対象商品は、「かむかむ シャインマスカット」（30g）。

1個購入すると、「かむかむ レモン」（30g）1個と引き換えられる無料券がもらえます。

引換期間は1月13日から19日まで。

ローソンは商品によって引換期間が異なるのでご注意を。

セブン-イレブンでもらえる商品

セブン-イレブン各店では、飲料がもらえます。

対象商品は、「ゴンチャ 黒糖烏龍ミルクティー」と「ゴンチャ 阿里山マンゴー ティーエード」（各400ml）です（「ゴンチャ いちご和紅茶ミルクティー」は対象外）。

どちらか1本を購入すると、「午後の紅茶 オレンジとグレープフルーツ」「午後の紅茶 白ぶどうとレモン」（各500ml）のどちらか1本と引き換えられる無料券がもらえます。

引換期間は、1月13日から26日まで。

様々な飲料やアイス、お菓子などをお得にゲットするチャンスです。

※画像は公式サイトより。

東京バーゲンマニア編集部

Written by: 加藤みずほ