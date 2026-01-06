「アイスの実」や「ラムネバー」など無料券がどっさり！今週はファミマが激アツ。コンビニ3社の″1つ買うと1つもらえる″まとめ《1月6日最新版》
ファミリーマート・ローソン・セブン-イレブンのコンビニ3社は、2026年1月6日から12日までの期間、対象商品をひとつ買うとひとつもらえるお得なキャンペーンを開催しています。
1月6日時点で発表されている、3社のキャンペーン対象商品と引換商品をまとめました。
「ワンタン」や「かむかむレモン」も無料に
ファミリーマートでもらえる商品
ファミリーマート各店では、様々な飲料やアイスがもらえます。
1つめの対象商品は、アサヒ「ウィルキンソン タンサン エクストラ」の「ピンクグレープフルーツ」「グレープ」（各490ml）です。
どちらか1本を購入すると、同商品のどちらか1本と引き換えられる無料券がもらえます。
2つめの対象商品は、コカ・コーラ「ジョージア ブラック」（500ml）。
1本購入すると、同商品1本と引き換えられる無料券がもらえます。
なお、ホットは対象外です。
3つめの対象商品は、コカ・コーラ「ジョージア カフェラテ」（500ml）です。
1本購入すると、同商品1本と引き換えられる無料券がもらえます。
「ジョージア カフェラテ」もホットは対象外。
4つめの対象商品は、雪印メグミルク「恵 ガセリ菌SP ヨーグルトドリンク」（100g）です。
1本購入すると、同商品1本と引き換えられる無料券がもらえます。
5つめの対象商品は、東洋水産「ホットワンタン」の「昆布のうまみ広がる丸鶏だしたまごスープ」と「しょうゆ味」。
どちらか1個を購入すると、「ワンタン」の「しょうゆ味」「とんこつ」「シーフードスープ味」のいずれか1個と引き換えられる無料券がもらえます。
なお、北海道のみ「スープカレー ワンタン」も対象です。
6つめの対象商品は、森永製菓「ラムネバー」（78ml）。
1本購入すると、同商品1本と引き換えられる無料券がもらえます。
引換期間は、いずれも1月13日7時から19日まで。
また、ファミリーマートでは、アプリ「ファミペイ」のバーコードをスキャンしてファミペイ払いで購入するともらえるキャンペーンも開催しています。
1つめの対象商品は、グリコ「アイスの実 Wジェラート 苺・ミルク」。
1個購入すると、「アイスの実 ぶどうマスカット」1個と引き換えられる無料券がもらえます。
2つめの対象商品は、キリン「ヘルシア緑茶」（350ml）です。
1本購入すると、同商品1本と引き換えられる無料券がもらえます。
引換期間は、どちらも1月13日から19日まで。
ローソンでもらえる商品
ローソン各店では、お菓子や飲料がもらえます。
1つめの対象商品は、ホットスナックの「まんまる鶏」です。
1個購入すると、キリン「メッツコーラ」（480ml）、「キリンレモン」（500ml）のどちらか1本と引き換えられる無料券がもらえます。
引換期間は1月6日から19日まで。
2つめの対象商品は、「かむかむ シャインマスカット」（30g）。
1個購入すると、「かむかむ レモン」（30g）1個と引き換えられる無料券がもらえます。
引換期間は1月13日から19日まで。
ローソンは商品によって引換期間が異なるのでご注意を。
セブン-イレブンでもらえる商品
セブン-イレブン各店では、飲料がもらえます。
対象商品は、「ゴンチャ 黒糖烏龍ミルクティー」と「ゴンチャ 阿里山マンゴー ティーエード」（各400ml）です（「ゴンチャ いちご和紅茶ミルクティー」は対象外）。
どちらか1本を購入すると、「午後の紅茶 オレンジとグレープフルーツ」「午後の紅茶 白ぶどうとレモン」（各500ml）のどちらか1本と引き換えられる無料券がもらえます。
引換期間は、1月13日から26日まで。
様々な飲料やアイス、お菓子などをお得にゲットするチャンスです。
※画像は公式サイトより。
東京バーゲンマニア編集部
Written by: 加藤みずほ