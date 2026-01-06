この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

しゅんダイアリー就活チャンネルが「【27卒 保存必須】給料上がるのは〇〇業界。AI時代の新卒が身につけるべきスキルとは？｜初任給・業界選び・企業研究・業界研究」と題した動画を公開。動画では、就活の攻略本『確実内定』の著者であるトイアンナ氏が登場し、業界選びがいかに生涯年収に影響を与えるかを解説した。



動画の冒頭でトイアンナ氏は、「業界選びで生涯年収は2〜3億円は変わる」と断言。正社員とフリーターでは生涯所得に3〜4億円の差が生まれ、トップ企業の社員ともなれば5億円に達することもあると指摘し、給与という観点から業界選びをすることの重要性を説いた。



続けて、同氏はAIや外国人労働者の参入により、2026年に給料が下がる可能性が高い業界として「デバイス系IT」「小売」「介護」「人材」の4つを挙げる。人材業界については、AIの台頭でエージェントのニーズが減少していく見込みと伝えている。



一方で、給料が上がりやすい業界として「メガバンク」「生命保険」「商社」「コンサル」「製薬会社」の5つを紹介。これらの業界は、優秀な人材を他社に取られたくないという思いから給与を上げる傾向にあり、特に商社とコンサルは互いに人材を奪い合う関係にあるため、給与水準が高くなりやすいと語った。



最後に、AI時代に新卒が身につけるべきスキルとして「営業力」を挙げた。同氏は「AIがまだ奪えないのは、人と接する仕事」と述べ、今後マーケティングなどの分野でAI化が進んでも、最終的に人と人とのコミュニケーションで物事を決定する営業のスキルは、どんな業界でも通用する普遍的な能力であると結論付けた。



就活対策なら「しゅんダイアリー」！ https://shundiary.jp/



株式会社Diaryホームページ https://diary-inc.com