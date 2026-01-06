¡ØÂè76²óNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¡Ù¤Ç¤è¤«¤Ã¤¿²Î¼ê¥é¥ó¥¥ó¥°¡ªÀÐÀî¤µ¤æ¤ê¡¢ÌðÂô±ÊµÈ¤òÍÞ¤¨¤¿1°Ì¤Ï¡©
12·î31Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡ØÂè76²óNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¡Ù¡£¤³¤³¿ôÇ¯¤Ï»ëÄ°Î¨¤¬Ç¯¡¹Äã²¼¤·¡¢¹ÈÇòÎ¥¤ì¤¬¶«¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢º£²ó¤ÏÂè2Éô¤ÎÊ¿¶ÑÀ¤ÂÓ»ëÄ°Î¨¤¬35.2¡ó¤È¥ï¡¼¥¹¥È2°Ì¤À¤Ã¤¿Á°²ó¤è¤ê2¡ó°Ê¾å¾å¾º¤·¡¢Àª¤¤¤ò¼è¤êÌá¤·¤¿¡£
¹¥»ëÄ°Î¨¤ò¸£°ú¤·¤¿¤Î¤¬¤ä¤Ï¤êÎãÇ¯°Ê¾å¤Î¹ë²Ú¤Ê½Ð¾ì¼Ô¤¿¤Á¡£º£²ó¤ÏNHKÊüÁ÷100Ç¯¤È¤¤¤¦¡ÈÀáÌÜ¡É¤ÎÇ¯¤Î³«ºÅ¤È¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢NHK¤¬¤«¤Ä¤Æ¤Ê¤¤¤Û¤É¥Ö¥Ã¥¥ó¥°¤ËÎÏ¤òÆþ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬³Æ½ê¤ÇÊó¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢¡Ö¹ÈÇò¡×°Ê³°¤Ç¤Ï·è¤·¤ÆÂ·¤¦¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤¬ÀªÂ·¤¤¤·¤¿¡£
²Ì¤¿¤·¤Æ¡¢ºÇ¤â»ëÄ°¼Ô¤Î¿´¤Ë»Ä¤ë¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤òÈäÏª¤·¤¿¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤ÏÃ¯¤Ê¤Î¤«¡£¤½¤³¤Çº£²ó¡¢WEB¥¢¥ó¥±¡¼¥È¥Ä¡¼¥ë¡ÖFreeasy¡×¤Ë¤Æ¡¢º£²ó¤Î¡Ö¹ÈÇò¡×¤ò¸«¤¿¤ÈÅú¤¨¤¿1000¿ÍÃæ¤ÎÃË½÷516¿Í¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢¡Ö¤è¤«¤Ã¤¿²Î¼ê¡×¡Ö¤¬¤Ã¤«¤ê¤·¤¿²Î¼ê¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤ò¼Â»Ü¡£ËÜ¹Æ¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¤è¤«¤Ã¤¿²Î¼ê¡×¤Î·ë²Ì¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¡£
¤Þ¤º4°Ì¤ËÆþ¤Ã¤¿¤Î¤Ï¹ÈÁÈ¤ÎÀÐÀî¤µ¤æ¤ê¡Ê67¡Ë¡£77Ç¯¤Î½é½Ð¾ì°ÊÍè¡¢1²ó¤ò¤Î¤¾¤½Ð¾ì¤òÂ³¤±¡¢º£²ó¤Ç48²óÌÜ¡£¾¼ÏÂ¤«¤éÂ³¤¯¡Ö¹ÈÇò¡×¤ÎÎò»Ë¤òº£¤âËÂ¤®Â³¤±¤Æ¤¤¤ë¿ô¾¯¤Ê¤¤¥ì¥¸¥§¥ó¥É¤À¡£º£²ó¤ÏÂåÉ½¶Ê¡ÖÅ·¾ë±Û¤¨¡×¤ò¡¢80¿Í¤òÄ¶¤¨¤ëNHK¸ò¶Á³ÚÃÄ¤Î±éÁÕ¤ò¥Ð¥Ã¥¯¤Ë²Î¤¦¤È¤¤¤¦¡Ö¹ÈÇò¡×¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤Ç¤Ï¡¢¥ª¡¼¥±¥¹¥È¥é¤Î±éÁÕ¤ËÁ´¤¯¸«Îô¤ê¤·¤Ê¤¤°µ´¬¤Î²Î¾§ÎÏ¤ä¡¢Ç¯¡¹½Ð¾ì¼Ô¿ô¤¬¸º¤ë±é²Î²Î¼ê¤Î¡È°ÕÃÏ¡É¤òÉ¾²Á¤¹¤ëÀ¼¤¬¸«¤é¤ì¤¿¡£
¡Ö±é²Î¤¬²Î¤ï¤ì¤ëµ¡²ñ¤¬¸º¤Ã¤Æ¤¤¤¯Ãæ¤Ç¥ª¡¼¥±¥¹¥È¥é¤ò¥Ð¥Ã¥¯¤Ë²Î¤¦²Î¼ê¤Î»Ñ¤¬ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤È¶¦¤ËÀÐÀî¤µ¤æ¤ê¤Î²Î¾§ÎÏ¤¬¤¹¤´¤«¤Ã¤¿¡×¡Ê70Âå½÷À¡Ë
¡Ö±é²Î¤È¸ò¶Á³ÚÃÄ¤Î¥³¥é¥Ü¤Ç²Î¾§¤Ë¤â±éÁÕ¤Ë¤âÇ÷ÎÏ¤ò´¶¤¸¤¿¡×¡Ê70ÂåÃËÀ¡Ë
¡ÖÂç¿Í¿ô¤Î¥ª¡¼¥±¥¹¥È¥é¤ËÉé¤±¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È´í×ü¤·¤¿¤¬À¨¤¤À¼ÎÌ¤Ç¤¤¤Ä¤â°Ê¾å¤Ë½÷¤Î¾ðÇ°¤È¤¤¤¦¤«À¨¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡Ê60Âå½÷À¡Ë
3°Ì¤ËÁª¤Ð¤ì¤¿¤Î¤¬¡¢ÆÃÊÌ´ë²è¤È¤·¤Æ½Ð¾ì¤·¤¿ÌðÂô±ÊµÈ¡Ê76¡Ë¡£ÅÁÀâ¤Î¥Ð¥ó¥É¡Ö¥¥ã¥í¥ë¡×¤È¤·¤Æ¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¡¢ÆüËÜ¤Î¥í¥Ã¥¯³¦¤ÎÀèÆ¬¤òÁö¤êÂ³¤±¡¢¡Ç25Ç¯¤Ï¥½¥í¥Ç¥Ó¥å¡¼50¼þÇ¯¤òÃ£À®¡£¥Æ¥ì¥Ó¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤Þ¤ê¤Ê¤¯¡¢¤Þ¤·¤Æ¤äÀ¸ÊüÁ÷ÈÖÁÈ¤Ç²Î¤¦µ¡²ñ¤Ê¤ÉÌÇÂ¿¤Ë¤Ê¤¤ÌðÂô¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢º£²ó¤ÏÊÌ¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ç¡Ö¿¿¼Â¡×¤òÈäÏª¤·¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ½ª¤ï¤ê¤«¤È»×¤¤¤¤ä¥µ¥×¥é¥¤¥º¤ÇNHK¥Û¡¼¥ë¤ËÅÐ¾ì¤·¡¢¡Ö¥È¥é¥Ù¥ê¥ó¡¦¥Ð¥¹¡×¤Ê¤ÉÂåÉ½¶Ê¤òÀ¸²Î¾§¤ÇÈäÏª¤·¤¿¤Î¤À¡£¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤Ç¤â¡¢¤ä¤Ï¤ê¤³¤Î·ã¥ì¥¢¤ÊÌðÂô¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ë´¶·ã¤·¤¿¿Í¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¡£
¡Ö¹ÈÇò¤Ç±Ê¤Á¤ã¤ó¤ò¸«¤é¤ì¤ë¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡×¡Ê50ÂåÃËÀ¡Ë
¡ÖÌðÂô¤µ¤ó¤¬ÉñÂæ¤ÇÀ¸¤Ç¤¦¤¿¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤³¤È¤Ë´¶¼Õ¤Ç¤¹¡£¤³¤ì°Ê³°¤Ë¹Í¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¹ÈÇò¤Ç¤·¤¿¡×¡Ê60ÂåÃËÀ¡Ë
¡Ö¤á¤Ã¤¿¤Ë¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¿Í¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤é¡×¡Ê60ÂåÃËÀ¡Ë
ÀÐÀî¤ÈÌðÂô¤È¤¤¤¦¥ì¥¸¥§¥ó¥É¤òÍÞ¤¨¤ÆÆ±Î¨1°Ì¤ËÁª¤Ð¤ì¤¿2¿Í¤¬¹ÈÁÈ¤ÎMISIA¡Ê47¡Ë¤ÈÇòÁÈ¤Î¶¿¤Ò¤í¤ß¡Ê70¡Ë¡£
MISIA¤Ïº£²ó¤Ç10²óÌÜ¤È¤Ê¤ê¡¢7Ç¯Ï¢Â³¤Ç¹ÈÁÈ¤Î¥È¥ê¤òÌ³¤á¤ë¤È¤¤¤¦°Î¶È¤âÃ£À®¡£º£²ó¤Ï¡ÖEverything¡×¡Ê¡Ç01Ç¯¡Ë¤È¡Ö¥¢¥¤¥Î¥«¥¿¥Á¡×¡Ê¡Ç18Ç¯¡Ë¤È¤¤¤¦¿·µì¤ÎÂåÉ½¶Ê¤òÈäÏª¤·¡¢ÈæÎà¤Ê¤²Î¾§ÎÏ¤Ç¸«»ö¤Ë¹ÈÁÈ¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤òÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£¤Þ¤¿¿³ºº°÷¤Ë¤Ï¡¢¡ÖEverything¡×¤¬¼çÂê²Î¤À¤Ã¤¿¿Íµ¤Ï¢Â³¥É¥é¥Þ¡Ø¤ä¤Þ¤È¤Ê¤Ç¤·¤³¡Ù¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Ç¼ç±é¤òÌ³¤á¤¿¾¾ÅèºÚ¡¹»Ò¡Ê52¡Ë¤â¤ª¤ê¡¢²û¤«¤·¤¤»×¤¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¿Í¤âÂ¿¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡£
¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤Ç¤Ï¡¢Â¾¤ò´ó¤»¤Ä¤±¤Ê¤¤¡¢¥È¥ê¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤²Î¾§ÎÏ¤òÉ¾²Á¤¹¤ëÀ¼¤¬ÊÂ¤ó¤À¡£
¡Ö²Î¾§ÎÏ¤ÈÀ¼ÎÌ¤¬ÁÇÀ²¤é¤·¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡×¡Ê40Âå½÷À¡Ë
¡Ö²Î¾§ÎÏ¤¬È´·²¤Ê¤Î¤ÇÄ°¤¯¤À¤±¤Ç´¶Æ°¤Ç¤¤Þ¤¹¡×¡Ê40Âå½÷À¡Ë
¡Ö²Î¾§ÎÏÉ½¸½ÎÏ¤¬°µ´¬¤Ç¡¢ÀÎ¤Î²Î¤â²Î¤¤Êý¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Æ°õ¾ÝÅª¤À¤Ã¤¿¤«¤é¡×¡Ê50Âå½÷À¡Ë
Â³¤¯¡¢¶¿¤Ï¡Ç73Ç¯¤Ë¡ÖÃË¤Î»Ò½÷¤Î»Ò¡×¤Ç½é½Ð¾ì¤·¤Æ°ÊÍè¡¢ËèÇ¯¤Î¤è¤¦¤Ë½Ð¾ì¤òÂ³¤±¡¢º£²ó¤¬38²óÌÜ¡£¤³¤Î¿ô»ú¤ÏÎòÂå7°Ì¡¢ÇòÁÈ¤Ç¤Ï5°Ì¤È¤¤¤¦¤Þ¤µ¤Ë¹ÈÇò¤ÎÀ¸¤»ú°úÅªÂ¸ºß¤Ç¡¢º£¸å¤Î½Ð¾ì¤â´üÂÔ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¤¬¡¢¾×·âÅª¤ÊÈ¯É½¤¬¡£¤Ê¤ó¤È12·îËö¤Î¡Ö¹ÈÇò¡×¥ê¥Ï¡¼¥µ¥ë¸å¤Î°Ï¤ß¼èºà¤Ç¡¢º£²ó¤ò¤â¤Ã¤Æ¡Ö¹ÈÇò¡×¤«¤éÍ¦Âà¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¤Î¤À¡£
¤³¤ì¤Þ¤Ç¥È¥Ã¥×¥Ð¥Ã¥¿¡¼¤È¤·¤Æ½Ð¾ì¤¹¤ë¤³¤È¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¶¿¤À¤¬¡¢º£²ó¤ÏÂè2Éô¤ÇÂåÉ½¶Ê¡Ö2²¯4ÀéËü¤ÎÆ·¡¡-¥¨¥¥¾¥Á¥Ã¥¯¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó-¡×¤òÈäÏª¡£Çò¤Î¥¹¥Ñ¥ó¥³¡¼¥ë¤Î°áÁõ¤ò¿È¤Ë¤Þ¤È¤¤¡¢¤ª¤Ê¤¸¤ß¤Î¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¥×¥ì¡¼¤â¸«¤»¤Ê¤¬¤é¡¢¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ò½Ä²£Ìµ¿Ô¤Ë¶î¤±²ó¤ê¡¢ºÇ¸å¤Ë¤ÏÍ¦Âà¤ò¸«Á÷¤ë¤Ù¤¯½¸¤Ã¤¿¶¦±é¼Ô¤é¤È¥Ï¥¤¥¿¥Ã¥Á¤ò¸ò¤ï¤·¡¢¡Ö¥µ¥ó¥¥å¡¼¹ÈÇò¡¢¥µ¥ó¥¥å¡¼ºÇ¹â¡×¤È¶«¤ÖËü´¶¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò¸«¤»¤¿¡£
¤ä¤Ï¤ê¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤Ç¤Ï¡¢¤½¤ó¤Ê¶¿¤ÎºÇ¸å¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë´¶Æ°¤·¤¿¿Í¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¡£
¡Ö¶¿¤Ò¤í¤ß¤¯¤ó¤ÎºÇ¸å¤Î¹ÈÇò¤ÇÀ¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤¿¡×¡Ê70ÂåÃËÀ¡Ë
¡Öº£Ç¯¤ÇºÇ¸å¤ò¸ø¸À¤·¤Æ¤¤¤ë¶¿¤Ò¤í¤ß¡¢¤µ¤¹¤¬¤Ëµ¤¹ç½½Ê¬¤Ç²Ú¤ä¤«¤µ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡×¡Ê60Âå½÷À¡Ë
¡Ö70ºÐ¤Î¶¿¤Ò¤í¤ß¤¬Áö¤Ã¤Æ¥Ï¥¤¥¿¥Ã¥Á¤¹¤ë»Ñ¤Ë´¶Æ° ¤É¤ì¤À¤±¿ÈÂÎ¤òÃÃ¤¨¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤í¤¦¤È»×¤¦¤È¤È¤â¤Ë¤½¤Î¥×¥í°Õ¼±¤Ë¤¢¤é¤¿¤á¤ÆÀ¨¤ß¤ò´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡×¡Ê70ÂåÃËÀ¡Ë
²Ì¤¿¤·¤Æ¤É¤ó¤Ê¥É¥é¥Þ¤¬ÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡£