渡米後の岡本和真（29）は本拠地の特性に悩まされそうだ。

ブ軍はメジャーで唯一、カナダ（トロント）をホームとし、4月まで降雪がある寒冷地のため、ドーム球場の本拠地ロジャーズセンターは開閉式の屋根を採用している。グラウンドには人工芝が敷かれており、日本人内野手の多くが苦戦してきた天然芝でのゴロ処理など守備には対応できそうだが、問題は打撃だ。屋根の開閉が打撃に大きく影響を及ぼすからだ。

全国紙「USA TODAY」によれば、昨季のブルージェイズ打線は、屋根開放時は1試合平均で本塁打数1.56、得点6.17、打率.284、長打率.486。一方、屋根が閉まっている際は本塁打数1.14、得点4.70、打率.260、長打率.453と、開放時に比べていずれも下回った。これは屋根が開いている時は球場の上空を舞う風の影響によって打球が飛びやすくなるからだといわれている。

屋根の開閉は球団の裁量に委ねられており、例年4月までは閉められ、5月からレギュラーシーズンが終了する9月までは開いているケースが多い。降水量が多く雪が降り始める10月のポストシーズンは、めったに屋根を開くことはない。

昨季、ロジャーズセンターでの80試合のうち、閉鎖したのが42試合に対し、開放したのは38試合だった。

大リーグに詳しいスポーツライターの友成那智氏がこう言った。

「ブ軍は2022年から総額470億円を投じて球場の大規模な改修を行い、外野フェンスを低くし、左中間（112メートル）、右中間（109メートル）とも前に出して本塁打が出やすくなった。狭い球場の利点を生かすためにも、屋根が閉まっている試合でどれだけ結果を残すかも重要になります」

巨人時代にドーム球場でのプレーに慣れている岡本は新天地の屋根に適応できるか。

そんな岡本はポジションをたらい回しにされる可能性があり、しかも結果が伴わなければ即座に控え要員に回されそうである。いったいなぜか。岡本の起用法に影響するオーナーグループのロジャース・コミュニケーションズの動向とは。

