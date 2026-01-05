︎1.異物

猫の目の中にゴミや毛など、異物が入ってしまった場合には、一時的に涙が多く出ることで目やにが多くなることがあります。

異物の場合には、片目のみに症状が出ることが多いのが特徴です。

涙と一緒に異物が出てしまえば、そのままでも大丈夫ですが、異物が取れない場合、猫が気にして目を擦ってしまうと目を傷つけてしまうこともあるため、動物病院を受診する必要があります。

︎2.外傷

猫の喧嘩や猫が自分の爪で目を傷つけてしまうなど、外傷も涙が多くなる原因となります。

傷つけてしまった場所が結膜という瞼の裏の部分だと結膜炎、眼球の表面いわゆる黒目の部分だと角膜炎や角膜潰瘍と呼ばれる病態になります。

外傷がある場合と無い場合によって使う目薬の種類が変わってきます。

そのため涙が沢山出ている場合には、まずは目の表面に傷がないか動物病院で診てもらう事が大切です。

動物病院では、フルオレセイン染色と呼ばれる特殊な染色液で目を染色し、表面に傷がないかを確かめる検査を行います。

︎3.猫風邪

猫風邪とは、猫に鼻水や目やに、涙、くしゃみなど、いわゆる風邪のような症状が認められる病気の総称です。

猫風邪は、ウイルス、細菌（クラミジアなど）等たくさんの原因がありますが、特に猫ヘルペスウイルスと猫カリシウイルスの関与が大きいとされており、この場合の目やには緑色や黄色など色のついたものが出ることが多いです。

猫ヘルペスウイルスと猫カリシウイルス感染症は、3種混合ワクチンに含まれていますので、接種することで予防が可能です。

ただし、このワクチンは発症を予防するものであり、感染を予防するワクチンではないため、注意が必要です。

もしも目やにの多い猫がワクチンを打っていない場合は、他の症状も合わせて猫風邪ではないかを獣医師に診断してもらい、症状に合わせて内服薬や点眼薬や点鼻薬での治療が必要となります。

︎4.アレルギー

人でもアレルギーの時には目が痒くなるように、猫もアレルギー症状として目の痒みや目やに、涙などが出ることがあります。

また、目だけではなく皮膚の痒みや耳の痒み、鼻水やくしゃみを伴うのが特徴的です。

そしてアレルギーによって大量の目やにが出る場合には、両目にその症状が現れます。

アレルギーによる目の痒みも放っておくと猫が自分で目を掻いてしまい、目を傷つけて二次的に角膜潰瘍などになる可能性もあるため、早めに動物病院で診てもらう必要があります。

︎受診すべき目やにのサイン

目やには生理的にも少量であれば出るため、動物病院を受診するかを迷われる方も多いかもしれません。

通常の目やにの量は、1日1-2回程度拭き取れば済む量です。

自分でグルーミングができる健康な若い猫であれば目やにの拭き取りはほとんどいらない場合も多いです。

ですので、猫が頻回に目の周りを気にしていたり、飼い主さんが一日に何度も拭き取らないと汚れて目が開けにくくなってしまう場合には、かなり目やにが多いので受診のサインと言えます。

また、目やにが少量であっても動物病院を受診すべきケースもあります。

目やにの色は茶色～黒が正常な目やにです。

これが黄色や黄緑色の場合には、何かしら感染が起きているサインと言え、量が少量であっても動物病院で治療をする必要があります。

また、目の充血や大量の涙を伴う場合にも、目やにが少量であっても動物病院を受診しておくと安心です。

︎目やにのケア方法

目やにが正常な量の猫であれば、ケアは必要ないか1日1-2回程度ティッシュで拭うだけで大丈夫です。

しかし、高齢猫や病気で体力の落ちてしまった猫は自分でグルーミングができなくなるため、いつもよりも目やにが目立ちやすくなりますので、その場合には1日4-5回程度拭き取りを行いましょう。

目やには正面から取るのではなく、顔の後ろ側から拭き取ってあげると猫の恐怖感が軽減されます。

また目やにを取るのを嫌がってしまう猫では、人肌程度に温めたホットタオルで顔や体を拭いてあげ、その流れで目周りをマッサージしながら、ふやかすようにタオルを目に当ててあげると、猫も嫌がることなく取り除くことができます。

しかし、目やにが固まってしまっている場合には、無理やり剥がしてしまうと目周りの皮膚が一緒に剥がれてしまい皮膚炎を引き起こしてしまう場合があり注意が必要です。

濡らしたコットンなどで、目周りをパックするような形で数分間、目やにをふやかしてから取るのがベストですが、お家で難しい場合には無理に取らずに動物病院で処置してもらいましょう。

また、涙やけ専用の拭き取りクリーナーなどを使用すると、ティッシュで取るよりも目やにが取れやすく、目周りの着色も落としやすくなるためオススメです。

︎まとめ

目やにで動物病院を受診する際には、目やには拭き取らずにそのまま受診するのがベストです。

獣医師は目やにの色や量、匂い、粘度などを総合的に診て判断をしますし、場合によっては細菌やウイルスの存在を確かめるために、その場で目やにを採取して培養検査に出す事もあります。

動物病院を受診する際には、その日の目やにはそのままの状態で来院し、診察して綺麗にしてもらうのがベストな方法です。

(獣医師監修：葛野宗)