セルティック稲村隼翔が“古巣”FC東京にレンタル移籍「自分の目標に向けていま必要なことを考え…」
FC東京は4日、セルティック(スコットランド)からDF稲村隼翔(23)が期限付き移籍加入することを発表した。期限付き移籍期間は2026年6月30日までとなる。
稲村は東洋大時代に特別指定選手として新潟に所属し、2024年のルヴァンカップ決勝進出に貢献。2025年から正式加入し、同年7月にセルティックへ完全移籍した。
2025-26シーズンは左サイドバックとしてリーグ戦1試合に出場。UEFAヨーロッパリーグ(EL)では登録メンバーから外れていた。
FC東京はU-15時代を過ごした古巣となる。加入に際してクラブ公式サイトを通じ、「自分の目標に向けていま必要なことを考えて、このクラブに加入させていただくことを決めました。サッカー選手としても人としても、偉大な選手たちからさまざまなことを吸収して活躍できるように本気で挑みます」と決意を語った。
以下、クラブ発表プロフィール&コメント全文
●DF稲村隼翔
(いなむら・はやと)
■生年月日
2002年5月6日(23歳)
■出身地
東京都目黒区
■身長/体重
182cm/72kg
■経歴
FC東京U-15深川-前橋育英高-東洋大-新潟-セルティック
■出場歴(国内)
J1リーグ:28試合1得点
リーグカップ:7試合
天皇杯:1試合
■コメント
「FC東京ファン・サポーターのみなさん、こんばんは。
自分の目標に向けていま必要なことを考えて、このクラブに加入させていただくことを決めました。サッカー選手としても人としても、偉大な選手たちからさまざまなことを吸収して活躍できるように本気で挑みます。
U-15深川に在籍していた自分にとって、『強く、愛される』というこの言葉が、常に僕たちのめざす選手像、チーム像でした。まだまだ及びませんが、自分の弱さや昨年の悔しさを受け入れて、さまざまなことを経験して、そういった選手になれるように頑張りたいと思います。
応援よろしくお願いします」
