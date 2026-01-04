◇WRESTLE KINGDOM 20 in 東京ドーム（2026年1月4日 東京ドーム）

新日本プロレスは4日、「WRESTLE KINGDOM 20 in 東京ドーム」を開催。メインイベントで“逸材”棚橋弘至が現役ラストマッチでAEWのオカダ・カズチカと対戦。試合後の引退セレモニーにはAEWからケニー・オメガとウィル・オスプレイが来場した。さらに飯伏幸太とジェイ・ホワイトもサプライズ登場した。

33分の死闘の末にラストマッチで敗れた棚橋。オカダは「ありがとうございました」と一礼してリングを降りた。

すると東京ドームにはAEWで活躍するジェイ・ホワイトのテーマ曲が流れた。ジェイがサプライズ登場して花束を渡した。

続いてオスプレイも登場。さらにケニーのテーマ曲が響いた。ケニーが姿を現すと、その後ろには欠場中の飯伏の姿もあった。

リングに上がって飯伏と棚橋は涙が止まらなかった。

ケニーは、18年〜19年に棚橋とファイトスタイルの違いをめぐり徹底的に対立、“イデオロギー闘争”と呼ばれるほど、激しい舌戦を展開。19年の1.4東京ドームでは、IWGPヘビー級王座を掛けて王者・ケニーに挑戦した棚橋が勝利して王座奪取。この一騎打ちの後、ケニーは新日本プロレスから離脱。AEWに移籍した。24年9月には、ケニーが新日本プロレス本社を訪れて、社長となった棚橋と5年9ヶ月ぶりに再会し、電撃的“和解”が実現した。

オスプレイは、19年「G1 CLIMAX 29」リーグ最終公式戦で棚橋と対戦。当時・IWGPジュニア王者だったオスプレイがエース・棚橋から勝利を挙げて、大きなインパクトを残した。

その後、オスプレイも24年にAEWに入団。新日本時代からオスプレイは、新日本プロレスを復興させた立役者としてリスペクトを表明し続けていた。ケニー＆オスプレイ＆棚橋は、25年8月の「AEW×NJPW: Forbidden Door」では飯伏幸太＆ダービー・アリンを交えてチームを結成。ジョン・モクスリー＆クラウディオ・カスタニョーリ＆ゲイブ・キッド＆マシュー・ジャクソン＆ニコラス・ジャクソンと対戦。最後となったロンドン遠征で、棚橋がマシューから勝利を挙げた。

オスプレイは、棚橋引退大会の当日に自身のXで「棚橋さんへ 俺がまだ若く何者でもなかった頃あなたのそばにいられたことが、どれだけ俺の人生を変えたのか、言葉で表現するのは非常に難しい。あなたはリングの上だけじゃなく、人としてどうあるべきかを教えてくれた人だ。出会うすべての人に優しさを向け、誰に対しても敬意を忘れない。その背中を間近で見られたことは、俺にとってかけがえのない宝物だ。あなたと一緒に日本を旅し、同じ時間を過ごせたことで、俺は“どんなレスラーになりたいか”“どんな人間でいたいか”をはっきりと知ることができた。あなたが示してくれた姿こそ、俺が目指す理想だった。あなたは、俺たち全員の“基準”であり“誇り”だった。満員の東京ドームであなたの最後の勇姿を見届けらることを、生涯忘れないだろう。長いキャリア本当にお疲れさまでした。これまで与えてくれたすべての感動に、心からありがとう。そして偉大な旅路に、最大の敬意と祝福を」と感謝の言葉を並べていた。