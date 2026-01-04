MCサンドウィッチマンのもと、芸能人が各地で様々なチャレンジ！『日本全国！サンドの県チャレマン』放送

本日1月4日（日）、芸能人が全国各地に出向き様々なチャレンジ“県チャレ”に挑戦、そんな“県チャレ”を通してMCのサンドウィッチマンと一緒に日本を盛り上げる“日本応援バラエティ”『日本全国！サンドの県チャレマン』が放送される。

今回放送される“県チャレ”は、北海道でデカ盛グルメを食べ尽くし＆山梨県で絶景富士山撮影スポット探しの2本立てだ。

北海道を舞台に1つめの“デカ盛り”に挑戦するのは、大食いアイドル・もえあず、猪狩蒼弥（KEY TO LIT）、元横綱の花田虎上（まさる）。

花田は横綱時代を彷彿とさせるいい食べっぷりでスタートしたが、徐々に不安な表情に。原因は、大食いの前におこなっていたとある失態だった…。一方、猪狩は「STARTO（ENTERTAINMENT）の中では食べる方です！」と意気込むが、実際のデカ盛り海鮮丼を前に怯んでしまう一面も。しかし、所属事務所代表として参戦したプライドをかけて果敢に挑戦する。

そして、特製4kgのマウンテン海鮮丼にチャレンジするもえあずは、安定の“大口食べ”で余裕たっぷり。経験に裏打ちされた“プロならではの食べ方”にも注目だ。

そして2つめのデカ盛りに挑むのは、歌舞伎俳優・尾上右近、ショーゴ（東京ホテイソン）、大食いタレント・アンジェラ佐藤。

右近とショーゴは2kgの麺が入った北海道名物味噌ラーメンに挑戦。一方、アンジェラの前には総重量5kgのモンスター味噌ラーメンが立ちふさがる。

また、山梨県を舞台に富士山の絶景を堪能できる穴場スポットを探し出すために向かうのは、ウエンツ瑛士、高橋真麻、あばれる君。

今回は、貰った写真をヒントに、実際にその写真が撮られた場所へ行き同じ景色を目にすることができればクリアとなる。