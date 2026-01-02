この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

「期間工の税金はマジで怖い」視聴者のリアルな声に工場転職のプロ・ケンシロウが本音で回答

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

工場・期間工転職の専門家であるケンシロウ氏が、自身のYouTubeチャンネル「【工場・期間工転職】即日入寮チャンネル | ケンシロウ」を更新。「【工場転職】視聴者コメントがリアルすぎた…アイシン・日産九州・税金・正社員登用の真実を全部話します」と題した動画を公開し、視聴者から寄せられたリアルなコメントに回答した。

動画でケンシロウ氏は、フタバ産業や日産、アイシンといった具体的な企業に関するコメントを取り上げ、求人情報だけではわからない工場の実態を解説。「求人では見えない部分が多い」と前置きし、視聴者の声が貴重な情報源であると語った。



まず、「フタバ産業」について寄せられた「アンドン（※異常を知らせるランプ）で呼んだ時、『呼んでくれてありがとう』って言うルールがある」というコメントを紹介。ケンシロウ氏は、自身がトヨタ車体で働いていた頃は「呼ぶのが怖かった」と振り返り、フタバ産業のポジティブな職場文化を称賛した。さらに、同社は正社員登用率が非常に高いという実態も明かした。



次に、期間工の高収入に関する注意点として「税金問題」に言及。「翌年の税金が凄まじいからマジで貯金しないと怖い」という視聴者の声に対し、ケンシロウ氏も深く共感。自身がトヨタ車体を辞めた際に一括請求で「ビビりました」という実体験を語り、高収入の裏にあるリスクについて警鐘を鳴らした。



また、「アイシンの期間工とか受かりにくいのに派遣で行った方がマシ」というコメントには、「的を得てます」と同意。アイシンの期間工は合格率がかなり低く、一度不合格になると半年間は再応募できないルールがあるため、まずは派遣社員として入社する戦略の有効性を説いた。



最後に、トヨタ自動車田原工場について「考え方一つで良い工場」という意見が取り上げられた。田舎で遊ぶ場所がないというデメリットがある一方、それが「貯金が貯めやすい」というメリットにも繋がるという。ケンシロウ氏は「ものごとの見方によって、ネガティブなこともポジティブに捉えられる」と語り、多角的な視点で職場を選ぶ重要性を訴えかけた。