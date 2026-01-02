元TOKIOの松岡昌宏（48）がこのほど、自身が代表取締役を務める「株式会社MMsun」の設立を報告した。また、元TOKIOの城島茂（55）も公式インスタグラムを開設した。

同社の公式サイトもオープン。松岡は「この度、2026年1月1日より『株式会社MMsun』を設立し、業務を開始致しましたことをご報告申し上げます。新たな一歩を踏み出す株式会社MMsunに、今後とも変わらぬご支援とご鞭撻を賜りますよう、心よりお願い申し上げます。代表取締役 松岡昌宏」と報告した。

同社には、松岡のほか女優の川久保三子も所属。川久保は自身のインスタグラムで「本日より、川久保三子（かわくぼさんこ）と改名の上、活動してまいります。ここまで川久保晴として出会ってくださった全ての方々への感謝を胸に、言葉ではなく、役者としてのこれからの私でお返ししてゆけるよう、つくっていただいたこの道を、精一杯歩いてまいります」と抱負をつづった。2人は、松岡が主演した舞台「家政婦のミタゾノ THE STAGE レ・ミゼラ風呂」で共演経験がある。

城島はインスタグラムでファンや関係者に向けて「心より感謝申し上げます。言葉にしきれない出来事も含めて、出会いのすべてが、今の自分をつくってくれました。二〇二六年も、誠実に。一歩ずつ進んでまいります」と投稿した。