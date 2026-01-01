【1/1は一粒万倍日＆大安】物をおろすのに最適！水晶玉子2026年開運カレンダー

2026年の幕開けは、幸運を呼び込む絶好のタイミング。1月1日は〈一粒万倍日〉と〈大安〉が重なる、めったにない開運日です。せっかくなら、この吉日を味方につけて、新しい一年の流れを整えてみませんか？

新品をおろす、夢を書き出す、願いを言葉にする。その開運行動が、今年を大きく動かすきっかけに。水晶玉子さんのアドバイスとともに、幸運の流れを呼び込むヒントをご紹介します。

1月は、2026年の幸せを呼び込む、種まきの月

新しい一年の扉が開く1月は、〈始まり〉のエネルギーが満ちるとき。新たなチャレンジもおすすめですが、 2026年の目標やかなえたい願いを紙に書くことも開運につながります。初もうでにもぜひ出かけましょう。その一歩が、幸運を呼び込むきっかけになります。

1月1日は〈一粒万倍日＆大安〉

物の使い始めに最適！ 幸運を増やすパワーも

新たな一年がスタートする元日に「一粒万倍日」が重なり、〈始まり〉のパワーがぐんとアップ。何か新しい物を使いはじめると、そこから幸運が大きく育っていきます。また、夢を言葉にするのも願いを現実に近づけてくれます。新しいノートや日記にウィッシュリストを書いて。

開運日の1月1日をきっかけに、願いを整え、行動をひとつ。小さな始まりが、2026年の幸運を大きく育ててくれるはずです。

新しい一年が、実り多いものになりますように。

（『オレンジページ』2025年1月2日号より）

教えてくれたのは ……水晶玉子先生

占術研究家。幼いころから占いに興味を持ち、東洋占星術、西洋占星術、タロットカードなど数々の占いを研究。幅広い知識に裏打ちされた占いで当たると評判になり、女性誌を中心に大活躍。オリエンタル占星術、フルーツフォーチュンなどのオリジナル占いでも知られる。『水晶玉子のオリエンタル占星術 幸運を呼ぶ365日メッセージつき 開運暦2026』（集英社）が発売中。