有吉弘行『紅白』司会直後にX投稿 淡々と「それが現実です」
お笑い芸人の有吉弘行が、『第76回NHK紅白歌合戦』の司会を終えた1日未明に、自身のXを更新。紅白後の“現実”をつづった。
【写真】これが現実…有吉弘行『紅白』司会直後を記す
有吉は「紅白最高でした！ただ家では遅く帰ってきただけのおじさん。それが現実です。明けましておめでとうございます。今年もそこそこよろしくお願いします」と記している。
大みそか恒例『第76回NHK紅白歌合戦』（後7：20〜11：45※中断ニュースあり 総合ほか）。放送100年の節目となる今年のテーマは「つなぐ、つながる、大みそか。」。綾瀬はるかは2013年、15年、19年に続き6年ぶり4回目、有吉弘行は2023年、24年に続き3年連続3回目、今田美桜は自身初、鈴木奈穂子アナは2024年に続き2回目の紅白司会となった。
