THE RIVER厳選、2026年の必見映画60本 ─ 『アベンジャーズ』『スター・ウォーズ』『トイ・ストーリー』『スパイダーマン』濃すぎる1年が始まる

2026年はハリウッド映画復活の一年、となるか。公開を控えているのは、よくぞここまで揃った……と言いたくなるほどの豪華ラインナップだ。

一年を締めくくるの集大成『アベンジャーズ／ドゥームズデイ』と『デューン 砂の惑星 PART3（原題）』の激突に向けて登場するのは、『ウィキッド』『スター・ウォーズ』『プラダを着た悪魔』『トイ・ストーリー』『スパイダーマン』『モータルコンバット』『スーパーガール』『ジュマンジ』といった驚くべきラインナップ。

さらにやスティーブン・スピルバーグ、サム・ライミ、エドガー・ライト、リドリー・スコット、M・ナイト・シャマラン、グレタ・ガーウィグら名だたるフィルムメイカーの最新作もぞくぞく登場し、トム・クルーズ主演＆アレハンドロ・G・イニャリトゥ監督という異色タッグ作も待ち受ける。

2025年12月にはによるワーナー・ブラザース買収が業界に激震を与えたが、この局面でハリウッドは映画館の重要性を世界にアピールできるのか？ 近年まれに見る強力な布陣にして、映画界の未来を占う一年間が始まった。

1月16日『28年後... 白骨の神殿』

2026年1月 日本公開作品

『28日後...』の正統続編『28年後...』3部作の第2弾。ウイルスを免れた孤島で生まれ育った少年スパイクは、本土で生き延びていたドクター・ケルソンと出会い、ひとり生きる道を選ぶ。暴力的なカルト集団“ジミーズ”と出会ったスパイクは、そこでさらなる絶望と対峙する……。監督は前作のダニー・ボイルから、『キャンディマン』『マーベルズ』のニア・ダコスタにバトンタッチ。新鋭の才気に注目だ。脚本にはアレックス・ガーランドが続投。

1月1日『ロストランズ／闇を狩る者』：ミラ・ジョヴォヴィッチ×ポール・W・S・アンダーソン監督最新作。デイヴ・バウティスタ共演、100分間ノンストップアクション！

1月1日『ワーキングマン』：ジェイソン・ステイサム最新作。今度は元特殊部隊員の現場監督、『ビーキーパー』デヴィッド・エアー監督と再タッグ。

1月9日『コート・スティーリング』：オースティン・バトラー主演。ダーレン・アロノフスキー監督の新境地となる犯罪アクション。

1月16日『ウォーフェア 戦地最前線』：A24製作、元ネイビーシールズの監督が描く本気の戦場映画。共同監督・脚本は『シビル・ウォー アメリカ最後の日』のアレックス・ガーランド。

1月23日『MERCY マーシー AI裁判』：クリス・プラット主演アクション。AI裁判官相手に無実を証明できるか？『search／サーチ』監督最新作。

1月23日『ファイブ・ナイツ・アット・フレディーズ2』：大人気ホラーゲームの映画化第2弾、さらにスケールアップしたアニマトロニクスで登場！

1月30日『ランニング・マン』：スティーブン・キング原作×エドガー・ライト監督×グレン・パウエル主演、捕まったら最期の鬼ごっこアクション。

1月30日『HELP／復讐島』：サム・ライミ監督最新作。無人島でパワハラ上司と2人きり、日々の恨みを今こそ晴らす。

2月27日『レンタル・ファミリー』

2026年2月 日本公開作品

『ザ・ホエール』ブレンダン・フレイザー主演、全編日本ロケの感動作。東京で暮らす落ちぶれた俳優フィリップは、本来の自分を見失いかけていたなか、“レンタル家族”として他人の人生のなかで“仮の”役割を演じる仕事に出会い、想像もしなかった人生の一部を体験する……。平岳大、山本真理、柄本明ほか日本人キャストとの共演も見どころ。監督は『37セカンズ』のHIKARI。

2月6日『トゥギャザー』：結婚するか、別れるか──危機に瀕したカップルの身体が突然融合しはじめるボディホラー。恋愛の共依存を恐ろしく、ちょっぴりコミカルに描いた快作。

2月13日『ブゴニア』：エマ・ストーン＆ジェシー・プレモンス出演×ヨルゴス・ランティモス監督×アリ・アスター製作。凄腕女性CEOが、彼女を宇宙人だと信じる陰謀論者に拉致され……。予想外の展開が連続する、“意外にも”エンターテインメントな一本。

2月13日『クライム101』：『アベンジャーズ』のクリス・ヘムズワース＆マーク・ラファロが犯罪映画で激突！ ドン・ウィンズロウ原作、バリー・コーガン＆ハル・ベリー共演。

2月20日『センチメンタル・バリュー』：『わたしは最悪。』監督＆主演が再タッグ。女優ノーラと映画監督の父親が再会し、家族の歪があらわに……。カンヌ国際映画祭グランプリ受賞、エル・ファニングも出演。

2月27日『嵐が丘』：マーゴット・ロビー主演×『プロミシング・ヤング・ウーマン』エメラルド・フェネル監督で名作文学を現代に映画化。東和ピクチャーズ＆東宝によるワーナー洋画の初配給作品。

3月6日『ウィキッド 永遠の約束』

2026年3月 日本公開作品

『ウィキッド ふたりの魔女』から一年、名作ブロードウェイ・ミュージカルの映画版2部作が堂々の完結。より濃密になった人間ドラマ、前編よりダークな展開が観る者の心を打つ。シンシア・エリヴォ、アリアナ・グランデほか前作キャストが総出演し、再び圧倒的なパフォーマンスを見せる。原作舞台にはないオリジナル楽曲にも注目。

3月6日『ザ・クロウ』：カルト映画『クロウ／飛翔伝説』を正統リブート！ 『IT／イット』シリーズや『ジョン・ウィック：コンセクエンス』のビル・スカルスガルド主演。

3月13日『私がビーバーになる時』：ディズニー＆ピクサーの新作は、ビーバー型のロボットに意識を転送した動物大好き大学生が繰り広げる“もふもふスパイアドベンチャー”。

3月13日『マーティ・シュプリーム 世界をつかめ』：主演＆A24製作。卓球世界一を目指す若者による、破天荒＆ルール無用の活劇。日本ロケも敢行、アメリカでも話題沸騰中。

3月20日『プロジェクト・ヘイル・メアリー』：ネタバレ厳禁！の人気SF小説をライアン・ゴズリング主演でまさかの映画化。監督は『スパイダーマン：スパイダーバース』シリーズのフィル・ロード＆クリス・ミラー。

5月22日『スター・ウォーズ／マンダロリアン・アンド・グローグー』

2026年4～5月 日本公開作品

『スター・ウォーズ』およそ6年半ぶりの新作映画は、ドラマから連なる新たな物語。無法地帯と化した銀河で、孤高の賞金稼ぎマンダロリアンは、“ザ・チャイルド”ことグローグーとの絆を育んできた。ところが、なんとかグローグーの力を手に入れたい旧帝国軍の残党が2人を追う……。ペドロ・パスカル、シガニー・ウィーバーほか出演。監督ジョン・ファヴロー＆脚本デイヴ・フィローニのタッグが映画で復活。

4月3日『ザ・ブライド！』：〈フランケンシュタインの花嫁〉を大胆に新解釈！ ジェシー・バックリー＆クリスチャン・ベール出演、マギー・ギレンホール監督の痛快エンタメ。

4月10日『ハムネット』：シェイクスピアの名作『ハムレット』誕生の背景に眠る愛と悲劇の物語。『ノマドランド』『エターナルズ』のクロエ・ジャオ監督最新作、ジェシー・バックリー＆ポール・メスカル出演。

4月24日『ザ・スーパーマリオ・ギャラクシー・ムービー』：『ザ・スーパーマリオブラザーズ・ムービー』続編、いよいよ登場！クリス・プラットほか豪華声優陣に、ブリー・ラーソン＆ベニー・サフディが参戦。

5月1日『プラダを着た悪魔2』：2006年製作、今もなお人気を博する名作が20年越しの続編。メリル・ストリープ＆アン・ハサウェイほか前作キャストが揃い踏み。

6月12日『Michael マイケル』：マイケル・ジャクソンの伝記映画。キャリアと人生、象徴的なパフォーマンスの舞台裏を描く。マイケルの実甥ジャファー・ジャクソン主演、アントワーン・フークア監督。

12月18日『アベンジャーズ／ドゥームズデイ』

2026年12月 日本公開作品

『アベンジャーズ／エンドゲーム』（2019）から6年、マーベル・シネマティック・ユニバース（MCU）の“マルチバース・サーガ”を締めくくる新2部作の前編。巨悪ドクター・ドゥーム役で復帰するロバート・ダウニー・Jr.を筆頭に、アベンジャーズ、ファンタスティック・フォー、X-MEN、サンダーボルツほか新旧スーパーヒーローが総結集！ ここからMCUの新時代が始まる。監督はアンソニー＆ジョー・ルッソ。

夏『ディスクロージャー・デイ』

2026年 日本公開作品（公開日未発表）

巨匠スティーブン・スピルバーグが『宇宙戦争』ぶりに挑む、謎のベールに包まれた“UFO映画”。全人類に伏せられている、しかし誰もが知る権利を有するという世界の真実とは──。出演はエミリー・ブラント、ジョシュ・オコナー、コリン・ファース、コールマン・ドミンゴほか。US公開日は6月12日。

夏『トイ・ストーリー5』

ディズニー＆ピクサー『トイ・ストーリー』シリーズ、まさかの第5作！ 今度はアナログおもちゃとデジタルデバイスが対決する、“おもちゃの時代”の終焉、いや変化を描くストーリー。シリーズ始動から30年を経て描き出す、新たな境地とは？ 監督はアンドリュー・スタントン＆マッケナ・ハリス。US公開日は6月19日。

夏『スーパーガール』

ジェームズ・ガン率いる新DCユニバース、『スーパーマン』に続く映画第2弾。スーパーマン／クラーク・ケントの従妹、スーパーガール／カーラ・ゾー＝エル（ミリー・アルコック）を主人公に、前作とはうってかわって“アンチヒーロー”の物語になるという。旧DCユニバースでアクアマン役を演じたジェイソン・モモアが新たな役柄・ロボとして復帰する。監督は『クルエラ』のクレイグ・ギレスピー。US公開日は6月26日。

夏『スパイダーマン：ブランド・ニュー・デイ』

トム・ホランド主演、ストリートの戦いに回帰するマーベル・シネマティック・ユニバース版『スパイダーマン』第4作。ハルク役のブルース・バナー、パニッシャー役のジョン・バーンサルのほか、「ストレンジャー・シングス 未知の世界」セイディー・シンクが重要なキャラクターで参戦。『アベンジャーズ』新2部作につながるとの噂もあるが…？ 監督は『シャン・チー／テン・リングスの伝説』のデスティン・ダニエル・クレットン。US公開日は7月31日。

2026年『オデュッセイア』

『インターステラー』などのクリストファー・ノーラン監督が大スケールで挑む神話的アクション超大作。詩人ホメロスによる叙事詩を、劇映画として史上初の全編IMAXフィルムカメラで撮影した。マット・デイモン演じるオデュッセウスは、トロイア戦争のあと、家族の待つ故郷へ帰還を目指すが、荒れ狂う海や怪物、そして神々が立ちはだかる……。トム・ホランド、アン・ハサウェイ、ロバート・パティンソン、ゼンデイヤ、シャーリーズ・セロンら豪華キャストの出演も話題。US公開は7月17日。

2026年『DIGGER ディガー』

『ミッション：インポッシブル』『トップガン』シリーズのトム・クルーズが、得意のアクションを封印して挑む“破天荒コメディ”。『バードマン あるいは（無知がもたらす予期せぬ奇跡）』（2014）と『レヴェナント：蘇えりし者』（2015）で最優秀監督賞に輝く、アレハンドロ・G・イニャリトゥ監督と異色の初タッグとなった。US公開日は10月2日。

春『これって生きてる？』：ブラッドリー・クーパー監督最新作。離婚を経験した中年男が、失意のなかコメディアンとして舞台に立つ。ウィル・アーネット＆ローラ・ダーン出演。

初夏『グランド・イリュージョン ダイヤモンド・ミッション』：スタイリッシュな犯罪サスペンス『グランド・イリュージョン』最新作。ジェシー・アイゼンバーグ、ウディ・ハレルソンほか復帰、Z世代新キャストも参戦。

初夏『マテリアリスト 結婚の条件』：ダコタ・ジョンソン＆クリス・エヴァンス＆ペドロ・パスカル共演、A24製作の恋愛映画。腕利きの婚活カウンセラーが、新たな男性と元カレの間で揺れる。『パスト・ライブス／再会』監督最新作。

夏『モアナと伝説の海』実写版：ディズニー・アニメーション映画『モアナと伝説の海』が早くも実写リメイク。ドウェイン・ジョンソンがマウイ役で続投。

2026年『ザ・スマッシング・マシーン（原題）』：A24製作×ドウェイン・ジョンソン主演のスポーツ伝記映画。伝説のレスラー、マーク・ケアーをドウェインがかつてない演技で魅せる。ベニー・サフディ監督。

『モータルコンバットII』（US：5/15）

まだまだあるぞ、2026年待機作（US公開予定）

人気格闘ゲームの映画化第2弾。世界中から集められた戦士たちが文字通りの死闘を繰り広げる格闘トーナメント、“モータルコンバット”をゲームさながらの残酷表現をもって描く。真田広之＆浅野忠信をはじめ、前作のキャストが復帰するほか、ジョニー・ケイジ役で「ザ・ボーイズ」などのカール・アーバンも出演する。監督には前作のサイモン・マッコイドが続投。

『デューン 砂の惑星 PART3（原題）』（US：12/18）

ティモシー・シャラメ主演『デューン 砂の惑星』シリーズ第3弾。原作小説『デューン 砂の惑星』の続編にあたる『デューン 砂漠の救世主』に基づくストーリーで、前作からゼンデイヤ、フローレンス・ピュー、アニャ・テイラー＝ジョイ、ジョシュ・ブローリン、レベッカ・ファーガソンのほか、第1作よりジェイソン・モモアも復帰、さらにロバート・パティンソンも新たに加わった。監督はもちろんドゥニ・ヴィルヌーヴ。

『グリーンランド2：ミグレイション（原題）』（US：1/9）：ジェラルド・バトラー主演『グリーンランド』続編。彗星の衝突で荒廃した世界で、家族は新たな住まいを求める……。

『リターン・トゥ・サイレントヒル（原題）』（US：1/23）：人気ゲーム『サイレントヒル2』ついに映画化。2006年の映画版『サイレントヒル』より、監督のクリストフ・ガンズ、オリジナル作曲家の山岡晃が続投。

『ザ・レッキング・クルー（原題）』（US：1/28）：ジェイソン・モモア＆デイヴ・バウティスタ共演のバディ・コメディ。DC映画『ブルービートル』アンヘル・マヌエル・ソト監督が手がける。

『ザ・ドラマ（原題）』（US：4/3）：ゼンデイヤ＆ロバート・パティンソン演じる結婚目前のカップルに、思わぬ事実から危機が降りかかる。『ドリーム・シナリオ』クリストファー・ボルグリ監督、A24製作。

『ザ・シープ・ディテクティブズ（原題）』（US：5/8）：ヒュー・ジャックマン演じる飼い主が何者かに殺害された！ 羊たちが頭脳と力を結集させて謎解きに挑む異色ミステリー・コメディ。『ミニオンズ』監督の実写長編デビュー作。

『マスターズ・オブ・ユニバース（原題）』（US：6/5）：マテル社の人気フランチャイズをファンタジー映画化。『バンブルビー』トラヴィス・ナイト監督のもと、ニコラス・ガリツィン、イドリス・エルバ、ジャレッド・レトらが出演。

『ミニオンズ3（原題）』（US：7/1）：言わずと知れた『ミニオンズ』シリーズの第3弾！ いまだ詳細不明、謎に包まれた最新作。

『フラワーベール・ストリート（原題）』（US：8/14）：アン・ハサウェイ＆ユアン・マクレガー主演の“SFモンスター映画”だというが、こちらも詳細不明。監督は『アンダー・ザ・シルバーレイク』デヴィッド・ロバート・ミッチェル、製作はJ・J・エイブラムス。

『ザ・ドッグ・スターズ（原題）』（US：8/21）：リドリー・スコット監督最新作。人類がほぼ死滅した未来、パイロットとガンマンが侵略者たちと戦う。ジェイコブ・エロルディ、ジョシュ・ブローリンほか出演。

『コヨーテ vs. アクメ（原題）』（US：8/28）：ルーニー・テューンズの人気キャラクターを実写＆アニメのハイブリッドで描いた法廷コメディ。ジェームズ・ガン脚本ながら、一時はお蔵入りになりかけた映画が復活。

『クリフハンガー（原題）』（US：8/28）：シルベスター・スタローン主演『クリフハンガー』（1993）をリブート。リリー・ジェームズ＆ピアース・ブロスナン主演、監督は『ジャングル・クルーズ』のジャウム・コレット＝セラ。

『ハウ・トゥー・ロブ・ア・バンク（原題）』（US：9/4）：ニコラス・ホルト＆アンナ・サワイ主演の強盗アクション映画。監督は『ブレット・トレイン』『フォール・ガイ』のデヴィッド・リーチ。

『クレイフェイス（原題）』（US：9/11）：『スーパーガール』に続くDCユニバースの映画第3弾は、まさかのボディホラー。監督は『スピーク・ノー・イーブル 異常な家族』ジェームズ・ワトキンス、脚本はホラーの名匠マイク・フラナガン。

『バイオハザード（仮題）』（US：9/18）：言わずと知れた傑作ゲームシリーズ、再び映画リブート。監督は『WEAPONS／ウェポンズ』が絶賛されたザック・クレッガー、原作のプレイ体験に回帰するという。

『ソーシャル・レコニング（原題）』（US：10/9）：名作『ソーシャル・ネットワーク』（2010）の続編。Facebookとフェイクの影響を描く物語で、新たにマーク・ザッカーバーグ役を演じるのはジェレミー・ストロング。監督・脚本は前作脚本家のアーロン・ソーキン。

『ストリートファイター（原題）』（US：10/16）：人気格闘ゲームをハリウッドで実写映画化。ノア・センティネオ、アンドリュー・小路、50セント、ジェイソン・モモアら多彩な俳優陣を、日系人監督のキタオ・サクライがまとめあげる。

『リメイン（原題）』（US：10/23）：M・ナイト・シャマラン監督の最新作はロマンティック・スリラー。主演のジェイク・ギレンホールは、妹の死を嘆く建築家役とのこと。

『ハンガー・ゲーム：サンライズ・オン・ザ・リーピング（原題）』（US：11/20）：『ハンガー・ゲーム』シリーズ最新作。マッケナ・グレイス、ジェシー・プレモンス、ケルヴィン・ハリソン・Jr.、レイフ・ファインズら豪華キャストに注目。監督はフランシス・ローレンスが続投。

『ナルニア：ザ・マジシャンズ・ネヒュー（原題）』（US：11/26）：『バービー』のグレタ・ガーウィグ監督がNetflixで手がける『ナルニア国物語』新映画版。エマ・マッキー、キャリー・マリガン、ダニエル・クレイグら出演。本国では大規模なIMAX上映も予定。

『ジュマンジ（仮題）』（US：12/11）：『ジュマンジ：ネクスト・レベル』から7年ぶりのシリーズ最新作。ドウェイン・ジョンソン、ケヴィン・ハート、ジャック・ブラック、カレン・ギランほかおなじみのメンバーが全員復帰し、新たな冒険が始まる。

2026年も、みなさんがすばらしい映画とたくさん出会えることを祈って。