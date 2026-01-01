【トムとジェリー】Happy くじ「TOM and JERRY FUNNY ART！」5 がブロマイドで楽しめる！
人気アニメ『トムとジェリー』のHappy くじ「TOM and JERRY FUNNY ART！」5のコンテンツプリントが
2026年1⽉1⽇（⽊）よりセブン-イレブン店内マルチコピー機に登場！ 可愛いふたりをブロマイドで楽しもう。
世界中で愛されるアニメ作品『トムとジェリー』は、2025年に誕生85周年を迎えた。イベントや展覧会などが各地で開催され、多くのファンを魅了し盛り上がりを見せている。
このたびセブン-イレブン、イトーヨーカドー、ゆめタウンにて展開中のアニメ『トムとジェリー」の限定アイテムが⼿に⼊るサニーサイドアップのHappyくじ『TOM and JERRY FUNNY ART!』5の発売を記念して、景品フィギュア全20種のデザインを使⽤したランダムブロマイドが登場することが決定！
2026年1⽉1⽇（⽊）より、全国のセブン-イレブン店内のマルチコピー機にてお取り扱いがスタートする。
期間中は、第1弾〜第4弾まで、毎週新たなデザイン5種を順次リリース。プリント⽤紙の種類は、写真⽤紙のL判1種類となっている。
トムとジェリーのファニーな瞬間を再現したフィギュアを撮り下ろした、ここでしか⼿に⼊らないブロマイドをお楽しみいただける。
ぜひこの機会に限定コンテンツプリント（セブンプリント）を⼿に⼊れて、お手元でキュートなふたりの姿を楽しんでみてね。
TOM AND JERRY and all related characters and elements（C）&（TM）Turner Entertainment Co. （s26）
