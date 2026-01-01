「田舎の実家」を処分しなかった人に訪れる末路…難題だけれど先延ばしてはならないワケ

前編記事『「実家のマンション」を放置したら「野生動物」の巣に…「スラム化」する前にやるべきこと』より続く。

固定資産税が6倍になることも

最悪の状態になる前に、実家を手放せるチャンスがあれば、その機を逃さずに処分したい。

同じことが、田舎×戸建てでも言える。なかには、古民家カフェや農業体験民泊施設などに改修することで、収益を生み出せる物件もある。ただし、主体的に経営にかかわらないといけないのが難点だ。そう考えると、売れるときに売ってしまうのも手だろう。

しかし、どうにも引き取り手がいない場合は、現れるまで待つ以外にない。

その場合のコストは固定資産税だ。建物があれば、住宅用地の扱いになるため固定資産税が比較的安くなるものの、逆に潰して更地にすると非住宅用地の扱いとなって、土地に最大6倍の固定資産税がかかる。コストを抑えるためには建物を残しておくのがいい。

だが、注意点もある。価値住宅株式会社代表の高橋正典氏が言う。

「あまりにも古い建物は、倒壊の危険性もあり、放置しておくだけで近隣に迷惑がかかる可能性もあります。自治体が『倒壊などの危険性がある』と指定した物件に関しては、たとえ住宅が建っていても土地の固定資産税が最大6倍になるので対策が必要です」

郊外にある不動産は活用の幅が広い

ここまで田舎のケースを見てきたが、郊外はどうか。郊外×マンション、郊外×戸建ていずれも、活用方法の選択肢は広い。もっとも理想的なのは、やはり賃貸に出すことだろう。不動産ジャーナリストの榊淳司氏が解説する。

「たとえば、大都市から車で数十分くらいの不動産であれば、数百万円のリフォームをすることで、月5万円前後で貸せる可能性があります。

少ない金額に思えるかもしれませんが、固定資産税は賄えるでしょうし、月々のお小遣いにもなる。仮に修理に500万円かかっても、月5万円の収益を生み出せるのであれば、年間60万円の収入です。諸経費を引いて、50万円としても、500万円の投資に対して、年間の利回りは10％にもなります。

また立地によって、活用法は多岐にわたります。たとえば観光地の近くであれば民泊施設として使ったほうが、賃貸よりも収益が見込めることもあります」

都市部の不動産ともなれば、小規模オフィスとして貸し出すことも可能だ。あるいは、不動産価格が上昇する今のタイミングで現金にしてしまうのもいい。ただし、売りに出すときは、買い叩かれないように注意したい。前出の深谷氏が指摘する。

「不動産はすぐに売れるものではありません。よほど条件のいい物件であれば、数週間〜1ヵ月で売れることもありますが、普通の物件であれば短くても3ヵ月〜半年程度は見たほうがいいでしょう。

ポイントは、適正価格を勉強することです。近場の物件や、似たような条件の物件がいくらで売りに出ているのかを、インターネットで調べ、定点観測してください。不動産会社の言いなりになって安く売ることのないように、くれぐれも注意しましょう」

活かせるポテンシャルがある実家でも、時を経るごとに静かに価値は下がり続ける。答えを先延ばしにせずに、なるべく早く結論を出したい。

「週刊現代」2026年1月5日号より

