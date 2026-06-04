去年、東急田園都市線で信号システムの不備により列車同士が衝突した事故を受けて、JR東日本が緊急点検を行ったところ、18駅で信号システムの不備が見つかったと発表しました。去年10月、東急田園都市線の梶が谷駅で列車同士が衝突した事故を受け、国土交通省は全国の鉄道事業者に対して、信号システムの不備がないか点検するよう指示していました。JR東日本は、在来線と新幹線のあわせて899駅の点検を今年5月末までに終えました。