AIの台頭で「文系人材」が余る？現在、新卒の就職市場はこれまでにないほどの“売り手市場”となっている。しかしAIやロボットの台頭により、今後その状況に大きな変化が訪れる可能性もあるだろう。経済産業省は今年3月、大卒・院卒の文系人材が2040年に約80万人余るとの推計を発表。背景には事務職といった文系職種業務の一部が、AIやロボットによってデジタル化されることによる採用減が進んでいるといった事情があるとみられる