伊賀流忍者発祥の地として知られ、2017年に「忍者市」を宣言した三重県伊賀市。同市の市長である稲森稔尚氏（42）が、津市の女性市議と不倫関係にあることが「週刊文春」の取材で分かった。【画像】“忍者不倫”が報じられた伊賀市長の忍者姿伊賀市出身の稲森氏は、介護施設職員などを経て、2009年の伊賀市議選に社民党から出馬。全国最年少となる25歳で初当選を果たした。その後、三重県議に転じ、2024年11月の伊賀市長選で当