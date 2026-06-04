事前合宿地のメキシコ・モンテレイへ到着サッカーの北中米ワールドカップ（W杯）開幕が迫る中、日本代表は2日（日本時間3日）、事前合宿地のメキシコ・モンテレイに到着した。選手たちが現地で受けた熱烈歓迎を現地メディアが伝えると、日本ファンも感動している。メキシコまで約11時間のフライトを経て現地入りした選手たちを待ち受けていたのは熱烈な歓迎だった。選手・スタッフを乗せたバスがホテル前に到着すると、ホテ