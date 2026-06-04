今回は、イクメン気取りの夫に限界だったエピソードを紹介します。やたら偉そうな夫…「夫と共働きですが、夫はSNSで『イクメン』を名乗っていてイライラします。でも実際は育児は全然やらないし、家事も“やってる風”なだけなんです。それに、私がする家事にいちいちダメ出ししてきて、『要領が悪い！』『俺がやった方が早いな』とか言ってくるんです。だったら自分でやればいいのに、と思っていました。そんなある日、夫が『俺