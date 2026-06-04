北中米ワールドカップのグループステージ初戦で日本代表と対戦するオランダ代表は現地６月３日、国際親善試合でアルジェリア代表とホームで対戦した。ゲームの主導権を握ったオランダだったが、再三の決定機をものにできずにいると、試合終盤の86分にハジ・ムサに狙い澄ました一撃を突き刺されて決勝ゴールを献上。０−１の敗戦を喫した。母国メディア『De Telegraaf』は失点シーンについて、「二日酔いのようなダメージを与