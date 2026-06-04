兵庫・たつの市で親子2人が殺害された事件で、遺体で見つかった容疑者の男の実家から血のついたペットボトルなどが見つかったことが分かりました。5月、兵庫・たつの市の住宅で親子2人が殺害され、かつての隣人の大山賢二容疑者（42）が公開手配されていました。3日午前、市内の揖保川の支流であお向けで浮いている遺体が見つかり、司法解剖の結果、大山容疑者だと判明しました。捜査関係者によると、事件現場の隣にある大山容疑者