RENOSY公式X TVCM放映記念キャンペーン

キャンペーン概要

賞品

応募条件

第1弾：「運だめし！RENOSYおみくじキャンペーン」 2026年1月1日（木）～1月5日（月） 第2弾：「TVCM放映記念キャンペーン第2弾」 2026年1月7日（水）～1月20日（火）第1弾： Amazonギフトカード5万円分 5名 Amazonギフトカード1,000円分 450名第2弾 Amazonギフトカード、AI搭載最新スマートフォン

それぞれ、期間中にRENOSY X公式アカウントをフォロー＆対象投稿をリポストいただいた方

（詳細はキャンペーン規約をご覧ください）

RENOSY X公式アカウントはこちら

TVCM放映記念 プレゼントキャンペーン

キャンペーン期間

賞品

第1弾：2026年1月1日（木） 0:00～1月16日（金） 11:59 第2弾：2026年1月16日（金）12:00～1月31日（土） 23:59ロボット掃除機 アイロボット Roomba Max 705 Vac ロボット + AutoEmpty 充電ステーション AIボイスレコーダー Plaud Note Pro スマートリング RingConn 第2世代

などのAI家電、スマートデバイスやAmazonギフトカードなどをご用意しています！

対象者

以下いずれかの条件を満たしている方が応募可能です。

応募方法

RENOSYで不動産を購入された方 RENOSYへお問い合わせいただき、マイページ登録された方（マイページ登録のみされた方、既に登録済みの方も対象となります） RENOSYへ売却相談または、AI査定をされた方

キャンペーン特設サイトの応募フォームよりご応募ください

AI家電キャンペーン特設ページはこちら

投資用不動産をお持ちの方向け！ AI査定でAmazonギフトカードプレゼントキャンペーン

お持ちの投資用不動産を、初めてRENOSYでAI査定いただいた方にAmazonギフトカード3,000円分をプレゼントいたします。

AI査定はこちら

さらに、XでシェアするとAmazonギフトカード1,000円分が抽選で当たるキャンペーンも1月限定で実施中。

キャンペーン期間

2026年1月6日（火）～1月31日（土）

詳しい参加条件や規約については、以下のフォームよりご確認ください。

キャンペーン応募はこちら