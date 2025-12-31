ÂçÄÅ¤¬ÀÄ¿¹»³ÅÄ¤È¤Î»àÆ®¤òÀ©¤¹¡ª Î®·ÐÂçÇð¡¢¿ÀÂ¼³Ø±à¡¢¾»Ê¿¤éÍ¥¾¡¸õÊä¤¬Â³¡¹¤È16¶¯¤ËÌ¾¾è¤ê¤â¡¢Á°²óÇÆ¼Ô¡¦Á°¶¶°é±Ñ¤ÏÌµÇ°¤Î½éÀïÇÔÂà¡ÚÁª¼ê¸¢£²²óÀï¤Þ¤È¤á¡Û
¡Î¹â¹»Áª¼ê¸¢¡¦£²²óÀï¡Ï12·î31Æü
¡¡12·î31Æü¡¢Âè104²óÁ´¹ñ¹â¹»¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¸¢¤Ï¼óÅÔ·÷¤Î£¸²ñ¾ì¤Ç£²²óÀï¡¦16»î¹ç¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¡¢£³²óÀï¤Ë¿Ê¤à¥Ù¥¹¥È16¤¬³ÎÄê¤·¤¿¡£
¡¡£²²óÀïºÇÂç¤ÎÃíÌÜ¥«¡¼¥É¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢ÀÄ¿¹»³ÅÄ¤ÈÂçÄÅ¤Î¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°ÀªÂÐ·è¤À¡£¥Á¥±¥Ã¥È´°Çä¤Î¥Õ¥¯¥¢¥ê²ñ¾ì¤Ç¤Ï¥Ò¥ê¥Ò¥ê¤·¤¿¶ÛÇ÷¤·¤¿¹¶ËÉÀï¤¬·«¤ê¹¤²¤é¤ì¡¢Á°È¾¤ò¥¹¥³¥¢¥ì¥¹¤Ç½ª¤¨¤ë¡£Âç´Ñ½°¤òºÇ½é¤ËÊ¨¤«¤»¤¿¤Î¤Ï¡¢ÂçÄÅ¤À¤Ã¤¿¡£¸åÈ¾£¸Ê¬¡¢±¦¥µ¥¤¥É¤ÇÇ´¤Ã¤¿FW»³²¼¤¬Ãæ±û¤ØÀÞ¤êÊÖ¤¹¤È¡¢Áö¤ê¹þ¤ó¤ÀMF»³ËÜ¤¬¶¯Îõ¥Ü¥ì¡¼¤Ç¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¡£¤³¤ì¤¬¸«»ö¤Ë¥Í¥Ã¥È¤ËÆÍ¤»É¤µ¤ê¡¢ÂçÄÅ¤¬Àè¼ê¤ò¼è¤ë¡£¤½¤·¤Æ25Ê¬¡¢ÂçÄÅ¤ÏÌ£Êý¥·¥å¡¼¥È¤Î¥³¡¼¥¹¤¬ÊÑ¤ï¤ê¡¢¥´¡¼¥ëÁ°¤Ç¸Æ±þ¤·¤¿Âç¹õÃì¤ÎDFÂ¼¾å·Ä¤¬ÎäÀÅ¤Ë·è¤á¤Æ£²ÅÀº¹¡£ÂçÄÅ¤¬£²¡Ý£°¤Ç»àÆ®¤òÀ©¤·¡¢¥Ù¥¹¥È16¤ËÌ¾¾è¤ê¤ò¾å¤²¤¿¡£
¡¡¤¤¤¤Ê¤ê³«»Ï£±Ê¬12ÉÃ¤Ë¥²¡¼¥à¤¬Æ°¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢¶½Ô¢vsÉÍ¾¾³«À¿´Û¤Î°ìÀï¤À¡£¶½Ô¢¤Ï¥í¥ó¥°¥¹¥í¡¼¤¬Áê¼ê¥´¡¼¥ëÁ°¤Ë¤³¤Ü¤ì¤¿¤È¤³¤í¤ò¡¢¿·³ãÆâÄêDF¤Î¾¾²¬¤¬²¡¤·¹þ¤ó¤ÇÁá¡¹¤ÈÀèÀ©¤ËÀ®¸ù¡£¤½¤Î¸å¤Ï¸ß¤¤¤Ë¤Ê¤«¤Ê¤¡¥Ó¥Ã¥°¥Á¥ã¥ó¥¹¤òÄÏ¤á¤º¡¢¼ÂÎÏÇìÃç¤Î¹¥¾¡Éé¤¬Å¸³«¤µ¤ì¤ë¡£¤½¤·¤Æ¼¡¤ÎÆÀÅÀ¤òÃ¥¤Ã¤¿¤Î¤ÏÉÍ¾¾³«À¿´Û¤À¤Ã¤¿¡£¸åÈ¾19Ê¬¡¢MF²¬ÅÄ¤Î¥¹¥ë¡¼¥Ñ¥¹¤ò¼õ¤±¤¿MF´ÖÞ¼¤¬º¸Â¤ÇÆ±ÅÀÃÆ¤ò·è¤á¤¿¤Î¤À¡£80Ê¬´Ö¤Ç¾¡Éé¤Ï¤Ä¤«¤º¡¢¥²¡¼¥à¤ÏPKÀï¤ËÆÍÆþ¡£¶½Ô¢¤¬£³¡Ý£±¤Ç¶¥¤ê¾¡¤Á¡¢¼¡¥é¥¦¥ó¥É¤Ë¶ð¤ò¿Ê¤á¤¿¡£
¡¡¹¶·âÎÏ¤¬¼«Ëý¤ÎËÙ±Û¤È°µ´¬¤ÎÁöÎÏ¤ò¸Ø¤ë±§¼£»³ÅÄ¾¦¤ÎÂÐÀï¤Ï¡¢Á°È¾23Ê¬¤Ë¶Ñ¹Õ¤¬ÇË¤ì¤ë¡£ËÙ±Û¤ÏÁ°²óÂç²ñÆÀÅÀ²¦¤ÎFW»°³û¤¬¤ß¤º¤«¤éÆÀ¤¿Ä¾ÀÜFK¤ò¡¢¥´¡¼¥ëÁ°20¥á¡¼¥È¥ë¤«¤éÁ¯¤ä¤«¤Ë¤Í¤¸¹þ¤ó¤ÇÀèÀ©¡£¤µ¤é¤ËËÙ±Û¤Ï37Ê¬¡¢MFÃ«¸ýÚß¤¬Áê¼êDF¤Î¸Ô¤òÈ´¤¯¥ß¥É¥ë¥·¥å¡¼¥È¤ÇÄÉ²ÃÅÀ¤òÃ¥¼è¤¹¤ë¡£¸åÈ¾11Ê¬¤Ë¤ÏÃæ±û¤òÈ´¤±½Ð¤·¤¿»°³û¤¬£Ç£Ë¤ò¤â¸ò¤ï¤·¤Æ¥Á¡¼¥à£³ÅÀÌÜ¡£¤½¤Î¸å¤âÃ«¸ýÚß¤¬¥Ï¥Ã¥È¥È¥ê¥Ã¥¯¤òÃ£À®¤¹¤ë¤Ê¤É²ÃÅÀ¤·¤¿ËÙ±Û¤¬¡¢½ª¤ï¤Ã¤Æ¤ß¤ì¤Ð£¹¡½£°¤ÎÂç¾¡¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£
¡¡Nack5²ñ¾ì¤ÎÂè£²»î¹ç¤Ç¤Ï¹âÀî³Ø±à¤ÈÄëµþÄ¹²¬¤Î¼ÂÎÏ¹»ÂÐ·è¤¬¼Â¸½¡£¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥·¥å¡¼¥È¤òÀèÀ©ÅÀ¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤¿¤Î¤Ï¹âÀî³Ø±à¡£Á°È¾38Ê¬¡¢DF²Æ£¤¬º¸¥µ¥¤¥É¤«¤é¶¡µë¤·¤¿¥¯¥í¥¹¤ËMF¾±»Ê¤¬¥É¥ó¥Ô¥·¥ã¥Ø¥Ã¥É¤Ç±þ¤¨¤¿¡£¤¹¤ë¤È¤½¤Î£²Ê¬¸å¡¢º£ÅÙ¤Ï²Æ£¤¬¥·¥ç¡¼¥È¥³¡¼¥Ê¡¼¤«¤éÁÀ¤¤¤¹¤Þ¤·¤¿¥í¥ó¥°¥·¥ç¥Ã¥È¤ò½³¤ê¹þ¤ó¤Ç£²¡Ý£°¡£²äÁ³Í¥°Ì¤Ë»î¹ç¤ò¿Ê¤á¤¿¹âÀî³Ø±à¤À¤Ã¤¿¤¬¡½¡½¡£
¡¡¤³¤³¤«¤é¥ß¥é¥¯¥ë¤¬µ¯¤³¤ë¡£ÄëµþÄ¹²¬¤Ï¸åÈ¾40¡Ü£±Ê¬¤ËMF¿åß·¹ë²÷¥Ø¥Ã¥É¤Ç£±ÅÀ¤òÊÖ¤¹¤È¡¢¤Ê¤ó¤È¤½¤Î£±Ê¬¸å¤Ë¤Ï£±Ç¯À¸FW»ù»³¤¬¤³¤Ü¤ìµå¤Ë±Ô¤¯È¿±þ¤·¤Æ¡¢ÅÚÃÅ¾ì¤ÇÆ±ÅÀ¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤¤¤¿¤Î¤À¡£¾¡ÇÔ¤Î¹ÔÊý¤ÏPKÀï¤Ë°Ñ¤Í¤é¤ì¡¢Àª¤¤¤ò»ý¤Á¹þ¤ó¤ÀÄëµþÄ¹²¬¤¬£´¡Ý£³¤ÇÀ©¤·¤¿¡£
¡¡£²²óÀï¤ÎÁ´·ë²Ì¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£
¡Ú12·î31Æü¡¿£²²óÀï¡Û
¿ÀÂ¼³Ø±à¡Ê¼¯»ùÅç¡Ë 6-0 Åì³¤³Ø±à¡Ê°¦ÃÎ¡Ë
ÆüÂçÆ£Âô¡Ê¿ÀÆàÀî¡Ë 2-0 ²¬»³³Ø·Ý´Û¡Ê²¬»³¡Ë
¿À¸Í¹°ÎÍ¡ÊÊ¼¸Ë¡Ë 2-1 Á°¶¶°é±Ñ¡Ê·²ÇÏ¡Ë
¼¯Åç³Ø±à¡Ê°ñ¾ë¡Ë 1-0 ¶âÂô³Ø±¡ÂçÉí¡ÊÀÐÀî
Î®·ÐÂçÇð¡ÊÀéÍÕ¡Ë 3-0 ÊÆ»ÒËÌ¡ÊÄ»¼è¡Ë
ÂçÊ¬Äáºê¡ÊÂçÊ¬¡Ë 1-0 ÆàÎÉ°é±Ñ¡ÊÆàÎÉ¡Ë
¾»Ê¿¡Êºë¶Ì¡Ë 4-0 ¹âÃÎ¡Ê¹âÃÎ¡Ë
ÅìÊ¡²¬¡ÊÊ¡²¬¡Ë 6-0 ½©ÅÄ¾¦¡Ê½©ÅÄ¡Ë
¿å¸ý¡Ê¼¢²ì¡Ë 3-1 ¹Åç³§¼Â¡Ê¹Åç¡Ë
À»ÏÂ³Ø±à¡ÊµÜ¾ë¡Ë 3-1 ÆÁÅç»ÔÎ©¡ÊÆÁÅç¡Ë
¾°»Ö¡ÊÊ¡Åç¡Ë2-1 »³Íü³Ø±¡¡Ê»³Íü¡Ë
ËÙ±Û¡ÊÅìµþ£Á¡Ë 9-0 ±§¼£»³ÅÄ¾¦¡Ê»°½Å¡Ë
ÂçÄÅ¡Ê·§ËÜ¡Ë 2-0 ÀÄ¿¹»³ÅÄ¡ÊÀÄ¿¹¡Ë
ÉÙ»³°ì¡ÊÉÙ»³¡Ë 3-0 º´²ìÅì¡Êº´²ì¡Ë
ÄëµþÄ¹²¬¡Ê¿·³ã¡Ë 2(4PK3)2 ¹âÀî³Ø±à¡Ê»³¸ý¡Ë
¶½Ô¢¡ÊÂçºå¡Ë 1(3PK1)1 ÉÍ¾¾³«À¿´Û¡ÊÀÅ²¬¡Ë
¹½À®¡ü¹â¹»¥µ¥Ã¥«¡¼¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥ÈÊÔ½¸Éô
