ÌÀÀÐ²È¤µ¤ó¤Þ¡¡£·£°ºÐ¤ÎÎø°¦»ö¾ðÌÀ¤«¤¹¡Ö¥Á¥å¡¼¤Ï¤·¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤ËÀÖÌÌ
¡¡¤ª¾Ð¤¤·Ý¿Í¤ÎÌÀÀÐ²È¤µ¤ó¤Þ¡Ê£·£°¡Ë¤¬£³£°ÆüÊüÁ÷¤Î¡Ö¥¢¥á¥È¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¥¯¡¡Ç¯Ëö£¶»þ´Ö£Ó£Ð¡×¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ë¤Ë½Ð±é¤·¡¢¼«¿È¤ÎÎø°¦»ö¾ð¤òÌÀ¤«¤¹¾ìÌÌ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤µ¤ó¤Þ£Ö£ÓÇä¤ì¤Ã»Ò¼ã¼ê·Ý¿Í¡×¤Î¥Ñ¡¼¥È¤Ç¼ã¼ê·Ý¿Í¤«¤é¼ÁÌäÀÕ¤á¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤µ¤ó¤Þ¡£¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡ÖÁú¹ß¤êÌÀÀ±¡×¤Î¤»¤¤¤ä¤«¤é¡Öº£¤Ç¤â½÷À¤È£²¿Í¤Ç¿©»ö¤Ë¹Ô¤¯¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤È¼ÁÌä¤µ¤ì¤ë¤È¡¢¤µ¤ó¤Þ¤Ï¡Ö¹Ô¤¯¡¢¹Ô¤¯¡£¸Ä¼¼¤ÎÎÁÍý²°¤µ¤ó¤ä¤±¤É¡×¤ÈÇ§¤á¤¿¡£
¡Ö£Å£Ø£É£Ô¡×¤Î¤ê¤ó¤¿¤í¡¼¡£¤¬¡Ö¥Æ¥£¡¼¥«¥Ã¥×¥×¡¼¥É¥ë»ô¤Ã¤Æ¤ë½÷À¤Ç¤¹¤è¤Í¡©¡×¤ÈÄÉµÚ¤¹¤ë¤È¡¢¤µ¤ó¤Þ¤Ï¡Ö¤â¤¦²ñ¤¨¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤è¡×¤ÈÊÌ¤ì¤¬¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤Þ¤ÇÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡Ö¤µ¤ä¹á¡×¤Î¿·»³¤¬¡Ö¥Á¥å¡¼¤È¤«¤¹¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤È¼ÁÌä¤¹¤ë¤È¡¢¤µ¤¹¤¬¤Ë¡Ö¤ªÁ°¡¢²¿Ê¹¤¤¤Æ¤ó¤Í¤ó¡×¤È¾È¤ì¾Ð¤¤¤òÉâ¤«¤Ù¤¿¡£¤µ¤ó¤Þ¤Ï¡ÖÃÑ¤º¤«¤·¤¹¤®¤¿¡¢º£¤Î¼ÁÌä¡£¤³¤ó¤Ê¤ËÄ¹¤¤¤³¤È·ÝÇ½³¦¤Ë¤¤¤Æ¡Ø¥Á¥å¡¼¤Ï¤·¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡Ù¤Ã¤Æ¡£¥ï¥±Ê¬¤«¤é¤ó¡×¤ÈÆ¬¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£