¡Ú¹ÈÇò·çÀÊ¡Û¤¤Î¤³±À¥é¥ó¥×ÁûÆ°¤ÇÈãÈ½½¸¤á¤¿aespa¥Ë¥ó¥Ë¥ó¡¢9ÆüÁ°¤Ë¸«¤»¤Æ¤¤¤¿¿¼¹ï¤Ê ¡È°ÛÊÑ¡É ¤È¤Ï
¡¡12·î29Æü¡¢Âç³¢Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡ØÂè76²ó¹ÈÇò²Î¹çÀï¡Ù¤Î¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ç¡¢½Ð¾ìÍ½Äê¤À¤Ã¤¿´Ú¹ñ¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×¡¦aespa¤ÎNINGNING¡Ê¥Ë¥ó¥Ë¥ó¡Ë¤¬¡¢ÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤Ç·çÀÊ¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ï¡Ô¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎNINGNING¤µ¤ó¤ÎÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤Ë¤è¤ê¡¢NINGNING¤µ¤ó¤ò½ü¤¯¥á¥ó¥Ð¡¼3¿Í¤Ç½Ð¾ì¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡Õ¤ÈÈ¯É½¡£aespa¤Î¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ç¤âÀ¼ÌÀ¤¬È¯É½¤µ¤ì¡¢¡Ô¸½ºßNINGNING¤ÏÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤¬Â³¤¡¢ÉÂ±¡¤Ë¤Æ¿Ç»¡¤ò¼õ¤±¤¿·ë²Ì¡¢¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥¶¤Ø¤Î´¶À÷¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¡¢°å»Õ¤è¤ê½½Ê¬¤ÊµÙÍÜ¤È°ÂÀÅ¤¬É¬Í×¤È¿ÇÃÇ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡Õ¤ÈÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥Ë¥ó¥Ë¥ó¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¡Ø¹ÈÇò¡Ù½Ð¾ì¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿»þ´ü¤«¤é¡¢²áµî¤Î¸ÀÆ°¤¬ÊªµÄ¤ò¾ú¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ö¤³¤È¤ÎÈ¯Ã¼¤Ï¡¢2022Ç¯¡¢¥Ë¥ó¥Ë¥ó¤µ¤ó¤¬¥Õ¥¡¥ó¸þ¤±¤Î¥¢¥×¥ê¤ËÅê¹Æ¤·¤¿¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Ç¤·¤¿¡£¸¶Çú¤Î ¡È¤¤Î¤³±À¡É ¤òÌÏ¤·¤¿¤È»×¤ï¤ì¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¥é¥ó¥×¤Î¼Ì¿¿¤È¤È¤â¤Ë¡Ø¤«¤ï¤¤¤¤¥é¥¤¥È¤òÇã¤Ã¤¿¤è¡Ù¤ÈÊó¹ð¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡Åö»þ¤«¤é ¡È¸¶Çú¤òÙèÙé¤·¤Æ¤¤¤ë ¡É¤Ê¤É¤ÈÈãÈ½¤¬Â³½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤ÎÁûÆ°¤¬¡Ø¹ÈÇò¡Ù½Ð¾ì¤òµ¡¤ËºÆÇ³¤·¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó½ðÌ¾¥µ¥¤¥È¤Ç½Ð¾ìÄä»ß¤òµá¤á¤ë½ðÌ¾±¿Æ°¤Þ¤ÇÈ¯Å¸¡£¸½ºß¡¢½ðÌ¾¤Ï14ËüÉ®¤òÄ¶¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡Î©¤Á¾å¤²¿Í¤ÎË½Ïª·Ï¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡ØDEATHDOL NOTE¡ÙÁÏÀß¼Ô¤ÎËáÆ¸¤Þ¤µ¤ò»á¤Ï¡¢½ðÌ¾¤òNHK¤ËÄó½Ð¤·¤è¤¦¤È¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¼õ¤±¼è¤ê¤òµñÈÝ¤µ¤ì¤¿¤ÈÈ¯¿®¡£¤½¤Î¸å¡¢NHK¤Ï¡ØFRIDAY¥Ç¥¸¥¿¥ë¡Ù¤Î¼èºà¤ËÂÐ¤·¡¢¡Ø¤´»ØÅ¦¤Î½ðÌ¾¤Ï¼õÎÎ¤·¤Þ¤·¤¿¡Ù¤ÈÍ¹Á÷¤Ë¤Æ¼õ¤±¼è¤Ã¤¿¤È²óÅú¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ê·ÝÇ½Ã´Åöµ¼Ô¡Ë
¡¡aespa¤Î¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ç¤Ï¡¢³Æ½ê¤ËÇÈÌæ¤ò¹¤²¤¿¤³¤ÎÁûÆ°¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¸ÀµÚ¤µ¤ì¤¿¡£¡Ôaespa¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎNINGNING¤¬SNS¤ËÅê¹Æ¤·¤¿ÆâÍÆ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Â¿¤¯¤Î¤´»ØÅ¦¤ò¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ÎÅê¹Æ¤ËÆÃÄê¤ÎÌÜÅª¤ä°Õ¿Þ¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¤´·üÇ°¤òÀ¸¤¸¤µ¤»¤ë¤â¤Î¤Ç¤·¤¿¡£º£¸å¤Ï¤è¤êºÙ¿´¤ÎÃí°Õ¤òÊ§¤Ã¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡Õ¤È¼Õºá¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ËÜÈÖ2ÆüÁ°¤Ë½Ð¾ì¤·¤Ê¤¤¤³¤È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¥Ë¥ó¥Ë¥ó¤À¤¬¡¢¤¸¤Ä¤Ï¿ôÆüÁ°¤«¤é ¡È°ÛÊÑ¡É ¤¬µ¯¤¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡12·î20Æü¤Ë¤ª¤³¤Ê¤ï¤ì¤¿´Ú¹ñºÇÂçµ¬ÌÏ¤Î²»³Ú¼ø¾Þ¼°¡Ö2025 MelOn Music Awards¡×¤Ï¡¢Âç¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿G-DRAGON¤äBLACKPINK¡¦¥¸¥§¥Ë¡¼¤Ê¤É¡¢Ì¾¤À¤¿¤ëK-POP¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤¬»²²Ã¤·¡¢aespa¤â¡ÖTOP10¡×¡Ö¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¡×¡Ö¥¹¥Æ¡¼¥¸¥ª¥Ö¡¦¥¶¡¦¥¤¥ä¡¼¡×¤Î3´§¤òÃ£À®¤·¤¿¡£
¡Ö¤¿¤À¡¢¥Ë¥ó¥Ë¥ó¤µ¤ó¤Ï¤³¤Î¤È¤¤«¤éÂÎÄ´¤¬°¤«¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¡¢¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ë¤Ï¤Ê¤ó¤È¤«½Ð±é¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¥ì¥Ã¥É¥«¡¼¥Ú¥Ã¥È¤Ê¤É¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï·çÀÊ¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡¿Íµ¤¥°¥ë¡¼¥×¤Î½ÉÌ¿¤Ç¤¹¤¬¡¢aespa¤âÄ¹¤é¤¯²áÌ©¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤¬¿´ÇÛ¤ò½¸¤á¤Æ¤ª¤ê¡¢ÈèÏ«¤¬½Å¤Ê¤Ã¤¿·ë²Ì¡¢º£²ó¤Î¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥¶¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡¤¿¤À¡¢²¾¤Ë¡Ø¹ÈÇò¡Ù¤Ë½Ð¾ì¤·¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡¢¤µ¤é¤Ê¤ëÈãÈ½¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿²ÄÇ½À¤âÈÝ¤á¤Þ¤»¤ó¡£º£²ó¤Î½Ð±é¼Âà¤¬¡¢º£¸å¤Îaespa¤Î³èÆ°¤Ë¤è¤¤±Æ¶Á¤ò¤â¤¿¤é¤¹¤È¤¤¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡×¡ÊÆ±¡Ë
¡¡3¿Í¤Ç¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤¬¡¢µÈ¤È½Ð¤ë¤«¶§¤È½Ð¤ë¤«¡£