¡Ú¥Ñ¥Ú¥Ã¥È¥¹¥ó¥¹¥ó¡Û¥¹¥ó¥¹¥ó¥«¥é¡¼¤Î¥Á¥í¥ë¥Á¥ç¥³¤Ï¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤â¤«¤ï¤¤¤¤¡ª
¡Ø¥Ñ¥Ú¥Ã¥È¥¹¥ó¥¹¥ó¡Ù¤È¥Á¥í¥ë¥Á¥ç¥³¤¬¥³¥é¥Ü¡ª¡¡¤Ä¤¤¤Ä¤¤½¸¤á¤¿¤¯¤Ê¤ë¥«¥é¥Õ¥ë¤Ç²Ä°¦¤¤¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÏÁ´10¼ïÎà¡ª¡¡¥Õ¥ì¡¼¥Ð¡¼¤Ï¤µ¤ï¤ä¤«¤Ê¥Ö¥ë¡¼¥Ù¥ê¡¼¥Þ¥·¥å¥Þ¥íÌ£¤À¡ª
¡ä¡ä¡ä¥Á¥í¥ë¥Á¥ç¥³¡ã¥Ñ¥Ú¥Ã¥È¥¹¥ó¥¹¥ó¡ä¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¡ª¡Ê¼Ì¿¿5ÅÀ¡Ë
¤ß¤ó¤ÊÂç¹¥¤¥Á¥í¥ë¥Á¥ç¥³¤òÈÎÇä¤¹¤ë¡¢¥Á¥í¥ë¥Á¥ç¥³³ô¼°²ñ¼Ò¤Ï¡¢1903Ç¯¤ËÊ¡²¬¸©ÅÄÀî»Ô¤ÇÁÏ¶È¤·¤¿¾¾ÈøÀ½²Û¤«¤é¡¢¾¦ÉÊ´ë²è¡¦ÈÎÇäÉôÌç¤òÊ¬Î¥¤·¤Æ2004Ç¯¤ËÅìµþ¤ÇÀßÎ©¤µ¤ì¤¿²ñ¼Ò¡£¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤ò¾Ð´é¤Ë¤¹¤ë¡×¤ò¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ë¤¿¤Î¤·¤¤¤ª²Û»Ò¤Î´ë²è¡¦ÈÎÇä¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥Á¥í¥ë¥Á¥ç¥³¤Ï¡Ö¤³¤É¤â¤¿¤Á¤ËÅö»þ¹âµé¤À¤Ã¤¿¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤ò10±ß¤ÇÆÏ¤±¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦ÁÛ¤¤¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤¿¤â¤Î¡£ÄêÈÖ¤Î¿Íµ¤¾¦ÉÊ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Â¿ºÌ¤Ê¥³¥é¥Ü¾¦ÉÊ¤äµ¨Àá¸ÂÄê¾¦ÉÊ¡¢¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¥ó¥°¤Ê¿·¥Õ¥ì¡¼¥Ð¡¼¤Ê¤É¤òÈ¯Çä¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Îß·×¥Õ¥ì¡¼¥Ð¡¼¿ô¤Ï600¼ïÎà°Ê¾å¡£
¡Ø¥Ñ¥Ú¥Ã¥È¥¹¥ó¥¹¥ó¡Ù¤Ï¡¢ÀÄ¤¤ÌÓ¤ò¤·¤¿6ºÍ¤Î¥Ñ¥Ú¥Ã¥È¤ÎÃË¤Î»Ò¡Ö¥¹¥ó¥¹¥ó¡×¤È¡¢¤½¤Î¿ÆÍ§¤Î¡Ö¥Î¥ó¥Î¥ó¡×¡¢¤ª¤¸¤¤¤Á¤ã¤ó¤Î¡Ö¥¾¥ó¥¾¥ó¡×¤Ê¤É¤È¤Î²¿µ¤¤Ê¤¤Æü¾ï¤òÉÁ¤¤¤¿ºîÉÊ¤Ç¡¢SNS¤ÎÁí¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¿ô¤Ï200Ëü¿Í¤ò±Û¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£7·î2Æü¡Ê¿å¡Ë¤«¤é¤Ï¡Ø¤á¤¶¤Þ¤·¥Æ¥ì¥Ó¡ÙÆâ¤ÇËè½µ¿åÍË7»þ40Ê¬¤´¤í¡¢¥·¥ç¡¼¥È¥à¡¼¥Ó¡¼¡Ø¥Ñ¥Ú¥Ã¥È¥¹¥ó¥¹¥ó¡Ù¤¬ÊüÁ÷Ãæ¤Î¡¢º£ºÇ¤âÃíÌÜ¤Î¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¡£
¤½¤ó¤Êº£¿Íµ¤¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡¦¥Ñ¥Ú¥Ã¥È¥¹¥ó¥¹¥ó¤È¥Á¥í¥ë¥Á¥ç¥³¤¬¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¡£¡Ö¥Á¥í¥ë¥Á¥ç¥³¡ã¥Ñ¥Ú¥Ã¥È¥¹¥ó¥¹¥ó¡ä¡×¤¬1·î12Æü¡Ê·î¡Ë¤è¤êÁ´¹ñ¤Î¥»¥Ö¥ó¡¾¥¤¥ì¥Ö¥ó¤Ç½ç¼¡È¯Çä¤µ¤ì¤ë¡£
¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÏÁ´10¼ïÎà¡ª¡¡¥Õ¥ì¡¼¥Ð¡¼¤Ï¤µ¤ï¤ä¤«¤Ê¥Ö¥ë¡¼¥Ù¥ê¡¼¥Þ¥·¥å¥Þ¥íÌ£¤Ç¡¢¥Ö¥ë¡¼¥Ù¥ê¡¼É÷Ì£À¸ÃÏ¤È¥½¡¼¥¹¤Ë¥Þ¥·¥å¥Þ¥í¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¡¢¿©¤Ù¤ä¤¹¤¤¤µ¤ï¤ä¤«¤ÊÌ£¤Ë»Å¾å¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤Ë¤Ï¥¹¥ó¥¹¥ó¤Î¤Û¤«¤Ë¥Î¥ó¥Î¥ó¡¢¥¾¥ó¥¾¥ó¤âÅÐ¾ì¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
Á´10¼ïÎà¤Î¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¡¢½¸¤á¤Á¤ã¤¤¤Þ¤·¤ç¡£
¡ÊC¡ËPUPPET SUNSUN/PS committee
