姫路セントラルパークのカピバラ温泉が今年もスタートし話題になっている。



【写真】見ている方も癒やされる～気持ち良さそう

兵庫県姫路市にある姫路セントラルパークで、冬至にあたる12月20日より毎年恒例のカピバラ温泉がオープンした。温泉はウォーキングコースと牧場エリアの2か所あり、湯につかりのんびり温まるカピバラたちを観察することができる。



見所は、お湯で動く“ししおどし”に集まるカピバラたち。温かさを求め、中には近づきすぎてコツンと頭を打ってしまうカピバラもいるそう。今や恒例となったカピバラ温泉について、姫路セントラルパークの担当者、幸崎誠さんに話を聞いた。



――毎年恒例とのことですが、いつからですか？



幸崎：2011年に、ウォーキングサファリエリアに岩風呂っぽい池を作り、お湯を入れたのが始まりです。12月に入ると寒くなってくるのでお湯は入れ始めていますが、イベントとしては冬至の20日から。カピバラは水生生物なので水に入ろうとしますが、温暖な地域に生息する種なので、お湯には喜んで入ってきます。



ーーお風呂の楽しみ方について



幸崎：カピバラたちは、お湯が出てくところが一番温かいと分かっているので、お湯が出る場所に全員集まってくるんですよ（笑）。今年は温泉にフォトスポットも製作し、まるでカピバラたちと混浴しているような写真も撮影できます。カピバラとの混浴写真、是非記念に撮影していただきたいです。



◇ ◇



SNSでは「本当に癒される」「一緒に入りたい」「ホカホカで気持ちよさそう」「これ見るために姫路行きたい」などの反響が集まった。寒い間限定の風流なカピバラ。是非足を運んでみてはいかがだろうか。カピバラ温泉は1月6日まで楽しむことができる。



（よろず～ニュース特約・米田ゆきほ）