ÍµÈ¹°¹Ô¡¢À¸ÊüÁ÷¤Ç¡Ö¤´Êó¹ð¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤Þ¤µ¤«¤Î¹ðÇò¤Ë¥¹¥¿¥¸¥ªÁûÁ³¡Ö¤¨¡Á¤Ã¡ª¡ª¡ª¡×
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥¿¥ì¥ó¥È¡¦ÍµÈ¹°¹Ô¡Ê51¡Ë¤¬¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¡¼¤òÌ³¤á¤ë28ÆüÊüÁ÷¤ÎJFN¡ÖÍµÈ¹°¹Ô¤ÎSUNDAY¡¡NIGHT¡¡DREAMER¡×¡ÊÆüÍË¸å8¡¦00¡Ë¤ËÀ¸½Ð±é¡£¤Þ¤µ¤«¤Î¡È¤´Êó¹ð¡É¤Ç¥¹¥¿¥¸¥ª¤ò¤¶¤ï¤Ä¤«¤»¤ë¾ìÌÌ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Öµ±¤¯!ÍµÈ¥ì¥³¡¼¥ÉÂç¾Þ¡×¤È¤·¡¢ÂÀÅÄ¥×¥í¤«¤é10Ì¾¤òÄ¶¤¨¤ë¿Íµ¤·Ý¿Í¤¬½Ð±é¤·¡¢²ÎÀ¼¤òÈäÏª¤¹¤ë²ó¡£
¡¡¤½¤³¤ÇÍµÈ¤¬ÆÍÁ³¡Ö¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Ë1¤Ä¤´Êó¹ð¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÅöÈÖÁÈ¤Îºî²È¤¬3Ç¯Á°¤Ë·ëº§¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤â¤Ã¤È¶Ã¤«¤»¤Æ¤ä¤í¤¦¤«?»Ò¶¡¤¬2¿Í¤¤¤Þ¤¹¡£º£Æü»ä¤ÎÊý¤ËÈ¯É½¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤¹¤È¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ç¤Ï¡Ö¤¨¡Á¤Ã!!!¡×¤È¤¤¤¦À¼¤¬¶Á¤¯¡£
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¥¢¥ë¥³&¥Ô¡¼¥¹¡×¤Î¥é¥¸¥ª¤âÃ´Åö¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢Ê¿»ÒÍ´´õ¤Ï¡Ö¥¦¥½¤À!¤¦¤Á¤Î¥á¥¤¥óºî²È¤Ç¤¹¤è?²¶¡¢²Î¤¨¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡Ä¡×¤È¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤ÍÍ»Ò¤À¤Ã¤¿¡£