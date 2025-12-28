¡Ö¤â¤·¤¢¤Î¤Þ¤ÞÀ©ºî¤·¤Æ¤¤¤¿¤é¡Ä¡×ÇÐÍ¥¡¦À¶¿å¿ÒÌé¤¬½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤¿¡ÖHonda¹âµé¼ÖCM¡×¤¬ÂáÊáÁ°¤Ë¤ªÂ¢Æþ¤ê¡Ä´ë¶È¤¬ÌÀ¤«¤·¤¿¡ÈÀ©ºîÃæ»ß¤ÎÍýÍ³¡É¡ÔÂçËã½ê»ý¤Ç¼¹¹ÔÍ±Í½ÉÕ¤ÍºáÈ½·è¡Õ
¡¡2025Ç¯12·î19Æü¡¢ÂçËã¤ò¼«Âð¤Ç½ê»ý¤·¤¿¤È¤·¤Æ¡¢ËãÌô¼èÄùË¡°ãÈ¿¡ÊÃ±ÆÈ½ê»ý¡Ë¤Îºá¤ËÌä¤ï¤ì¤¿ÇÐÍ¥¡¦À¶¿å¿ÒÌé¡Ê26¡Ë¤ËÂÐ¤·¡¢ÅìµþÃÏºÛ¤Ï¹´¶Ø·º1Ç¯¼¹¹ÔÍ±Í½3Ç¯¤ÎÍºáÈ½·è¤ò²¼¤·¤¿¡£Á´¹ñ»æ¼Ò²ñÉôµ¼Ô¤¬¸ì¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÅì¥ê¥Ù¡Ö·ö²Þ¾åÅù¡×¥ä¥ó¥¡¼¤«¤é¿·¿Í°å»Õ¤Þ¤Ç¡¡À¶¿å¿ÒÌé¤Î¡É¿¶¤êÉý¡É¤¬¤¹¤´¤¤
¡Ö¸øÈ½¤Ç¸¡»¡¤Ï¡¢22ºÐ¤´¤í¤«¤éÂçËã¤ò»ÈÍÑ¤·¡¢¸òºÝÁê¼ê¤äÇÐÍ¥Ãç´Ö¤ÈµÛ¤¦¤Ê¤É¡¢À¶¿å¤ËÂçËã¤Î¾ï½¬À¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤ò»ØÅ¦¡£À¶¿å¼«¿È¤â»Å»ö¤Î¥¹¥È¥ì¥¹´ËÏÂ¤Ê¤É¤ÎÌÜÅª¤ÇÂçËã¤òµÛ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡Ø¿²ÉÕ¤¤¬ÎÉ¤¯¤Ê¤ë¸ú²Ì¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¡Ù¤Ê¤É¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡È½·è¤Ç¤ÏÀ¶¿å¤¬ÊÝ¼áÃæ¤ËÌôÊª¼£ÎÅ¤Î¤¿¤á¤ËÄÌ±¡¤·¡¢¼«½õ¥°¥ë¡¼¥×¤Ë»²²Ã¤·¤¿ÅÀ¤Ê¤É¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢¼¹¹ÔÍ±Í½ÉÕ¤¤ÎÍºáÈ½·è¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×
¡¡À¶¿å¤Ï¿Íµ¤±Ç²è¡ØÅìµþ¥ê¥Ù¥ó¥¸¥ã¡¼¥º¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¤Ê¤É¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¼ã¼êÇÐÍ¥¤Ç¡¢ÂáÊá¤ò¼õ¤±¡¢2025Ç¯¸å´ü¤ÎNHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ø¤Ð¤±¤Ð¤±¡Ù¤Ï¹ßÈÄ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¡£
¡¡¤³¤Î¤è¤¦¤Ë·ÝÇ½¿Í¤¬ÉÔ¾Í»ö¤òµ¯¤³¤¹¤È¡¢½Ð±é¥·¡¼¥ó¤¬"¥«¥Ã¥È"¤µ¤ì¤¿¤ê¡¢ÂåÌò¤Ç¤Î"ºÆ»£±Æ"¡¢¤¢¤ë¤¤¤ÏºîÉÊ¤½¤Î¤â¤Î¤¬"¤ªÂ¢Æþ¤ê"¤¹¤ë¥±¡¼¥¹¤Ê¤É¤¬¸«¤é¤ì¤ë¡£¥Ó¥¸¥Í¥¹»ïµ¼Ô¤¬¸ì¤ë¡£
¡ÖÆÃ¤ËCM¤Î¾ì¹ç¤Ï¥·¥Ó¥¢¤ÊÈ½ÃÇ¤ò¤·¤Þ¤¹¡£´ë¶È¤Ï²¯Ã±°Ì¤ÎÅê»ñ¤ò¤·¤Æ¿·¾¦ÉÊ¤ò³«È¯¤·¡¢ÀëÅÁ¹¹ðÈñ¤ò»È¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤¬½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ë·ÝÇ½¿Í¤ÎÉÔ¾Í»ö¤Ë¤è¤Ã¤Æ°ì½Ö¤Ç¾¦ÉÊ¤Ë"Éé¤Î¥¤¥á¡¼¥¸"¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢²áµî¤Ë¤Ï¾¦ÉÊ¼«ÂÎ¤¬¤½¤Î¤Þ¤Þ½ªÇä¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥±¡¼¥¹¤â¤¢¤ë¡£
¡¡¤½¤Î¤¿¤á´ë¶È¤ÏCM¤òÀ©ºî¤¹¤ë¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¡¢¥¥ã¥¹¥Æ¥£¥ó¥°²ñ¼Ò¤Ê¤É¤òÄÌ¤¸¤Æ·ÝÇ½¿Í¤ÎÄ´ºº¤ò¹Ô¤Ê¤¦¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£½êÂ°»öÌ³½ê¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢´Ø·¸¤¬¶á¤¤¶È³¦´Ø·¸¼Ô¤Ë³ÎÇ§¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥á¥Ç¥£¥¢´Ø·¸¼Ô¤Ë¤â"¤¢¤Î¥¿¥ì¥ó¥È¤Ã¤ÆÊÑ¤Ê±½¤Ê¤¤¤è¤Í¡©"¤Ê¤É¤ÈÊ¹¤¯¾ì¹ç¤â¤¢¤ë¡£¤½¤ì¤Ç¤âËèÇ¯¡¢ÉÔ¾Í»ö¤Ê¤É¤Ë¤è¤Ã¤ÆÊ£¿ô¤ÎÂÇ¤ÁÀÚ¤ê¤¬µ¯¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¼Â¾ð¤Ç¤¹¡×
¤â¤¦¤Ò¤È¤Ä¤Î¡Ö¤ªÂ¢Æþ¤ê¡×
¡¡ÂáÊá»þ¡¢À¶¿å¤¬½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤¿CM¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢NEWS¥Ý¥¹¥È¥»¥Ö¥ó¤Î¼èºà¤Ç¡¢»öÁ°¤ËÀ©ºî¤òÃæ»ß¤·¤¿´ë¶È¤¬¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤ï¤«¤Ã¤¿¡£¼«Æ°¼Ö¥á¡¼¥«¡¼¡¦Honda¡Ê¥Û¥ó¥À¡Ë¤À¡£»ö¾ð¤òÃÎ¤ë´Ø·¸¼Ô¤Ï¤³¤¦ÌÀ¤«¤¹¡£
¡Ö¥Û¥ó¥À¤Ï¹âµé¼Ö¡Ø¥¢¥³¡¼¥É¡Ù¤ÎCM¤ËÀ¶¿åÈï¹ð¤òµ¯ÍÑ¤¹¤ëÍ½Äê¤Ç¤·¤¿¡£2025Ç¯¤Î½©°Ê¹ß¤ÎÊüÁ÷Í½Äê¤Ç»£±Æ¤â½ª¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢À¶¿åÈï¹ð¤ÎÂáÊáÁ°¤Ë¥Û¥ó¥À¤ÎÈ½ÃÇ¤ÇÀ©ºîÃæ»ß¤Ë¡£
¡¡¼ÒÆâ¤Ç¤ÏCMÀ©ºî¤Î·èÄê¸¢¤ò»ý¤Ä¿Í´Ö¤¬"¤³¤Î±ÇÁü¤Ç¤Ï¡Ø¥¢¥³¡¼¥É¡Ù¤ÎÌ¥ÎÏ¤¬»ëÄ°¼Ô¤ËÅÁ¤ï¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤Ï"¤ÈÆñ¿§¤ò¼¨¤·¤¿¤³¤È¤¬ºÇÂç¤Î¸¶°ø¤À¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤â¤·¤¢¤Î¤Þ¤ÞÀ©ºî¤¬¿Ê¤ß¡¢ÊüÁ÷¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤é´í¤Ê¤«¤Ã¤¿¡Ä¡Ä¤È¡¢´Ø·¸¼Ô¤Î¤¢¤¤¤À¤Ç¤âÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡Æ±¼Ò¤ËÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤¿¤È¤³¤í¡¢¡Ö¡Ø¥¢¥³¡¼¥É¡Ù¤ÎCM»£±Æ¤ò¼Â»Ü¤·¤¿¤Î¤Ï»ö¼Â¤Ç¤¹¡×¡Ê¹ÊóÉô¡Ë¤È¤·¤¿¾å¤Ç¡¢À©ºî¤òÃæ»ß¤·¤¿ÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡ÖCMÀ©ºî¤ÎÃæ»ß¤ÏHonda¤Î³«È¯¾å¤ÎÅÔ¹ç¤Ç¤¢¤ê¡¢¤Þ¤¿¡¢À©ºîÃæ»ß¤ÎÈ½ÃÇ¤â»ö¾Ý¡ÊÊÔ½¸ÉôÃí¡¡À¶¿å¤ÎÂáÊá¡Ë¤ÎÈ¯³ÐÁ°¤Ç¤¢¤ê¡¢À¶¿å¿ÒÌé»á¤Î»ö¾Ý¤È¤ÏÌµ´Ø·¸¤ÎÍ×°ø¤Ë¤è¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡×¤È²óÅú¤·¤¿¡£
¡¡2025Ç¯12·î26Æü¡¢º£²ó¤ÎÈ½·è¤ò¤¦¤±¤Æ¡¢À¶¿å¤¬½Ð±é¤¹¤ë±Ç²è¡Ø±ê¾å¡Ù¡Ê2026Ç¯½Õ¸ø³«Í½Äê¡Ë¤Ï¡¢¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ç¡ÖÍè½Õ¤Ë¤Æ¹ñÆâ·à¾ì¸ø³«¤ò·èÄê¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÈ¯É½¡£
¡¡·ÝÇ½¿Í¤ÎÉÔ¾Í»ö¤È¤Ê¤ì¤Ð¡¢¹¹ð¤Ëµ¯ÍÑ¤·¤¿´ë¶È¤Ï¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÂÐ±þ¤òÇ÷¤é¤ì¤ë¡£¤½¤¦¤·¤¿¤Ê¤«¡¢ÃÎ¤Ã¤Æ¤«ÃÎ¤é¤º¤«"´íµ¡"¤ò²óÈò¤·¤Æ¤¤¤¿¥Û¥ó¥À¤Î¡ÖÈ½ÃÇ¡×¤ÏÀµ¤·¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£