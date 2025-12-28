¡Ú¥ï¥©!¡ÛÆÈÆÃ¤¹¤®¤ë¥ï¥ª¥¥Ä¥Í¥¶¥ë¤ÎÃÈ¤Î¼è¤êÊý¤Ë¡¢¡ÖÊÊ¶¯¤¹¤®¤ëwwww¡×¡Ö¤¤¤¤Ê¤ê¤³¤ì¤À¤È¥Û¥é¡¼¤è¤Í(¾Ð)¡×¤È10Ëü¤¤¤¤¤Í½¸¤Þ¤ë!
¤ª¥µ¥ë¤µ¤ó¤ÎÃæ¤Ç¤â¡¢ÍÛµ¤¤Ç¥æ¥Ë¡¼¥¯¤Ê¥¤¥á¡¼¥¸¤Î¶¯¤¤¥ï¥ª¥¥Ä¥Í¥¶¥ë¡£¤³¤Î»þ´ü¡¢ÃÈ¤ò¼è¤ë¥¹¥¿¥¤¥ë¤âÆÈÆÃ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£
ÃÈ¤Î¼è¤êÊý¤â¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ç¤¹¡£
(@itozu_zoo¤è¤ê°úÍÑ)
¤³¤Á¤é¤Ï¡¢ËÌ¶å½£»Ô¤Ë¤¢¤ëÆ°Êª±à¡ÖÅþÄÅ¤Î¿¹¸ø±à¡×¤ÇÊë¤é¤¹¥ï¥ª¥¥Ä¥Í¥¶¥ë¤¿¤Á¤Ç¤¹¡£¥Ò¡¼¥¿¡¼¤¬Å·°æ¤Ë¿ø¤¨ÉÕ¤±¤Æ¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤Î²¼¤Ç¤ß¤ó¤Ê¤Ç²¹¤Þ¤í¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢£±É¤¡¢¤ª¤«¤·¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í?
¥Þ¥À¥¬¥¹¥«¥ëÅç¤«¤é¤¤¿Èà¤é¤Ï´¨¤µ¤Ë¼å¤¤¤¿¤á¡¢¥Ò¡¼¥¿¡¼¤Î¶á¤¯¤ÇÃÈ¤ò¤È¤é¤º¤Ë¤Ï¤¤¤é¤ì¤Ê¤¤¤Î¤ÏÊ¬¤«¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤Ë¤·¤Æ¤â¤³¤ÎÃÈ¤Î¼è¤êÊý¤Ï¤ª¤«¤·¤¹¤®¤ë!! Á´ÎÏ¤ÇÃÈ¤ò¼è¤ê¤Ë¤¤¤Ã¤Æ¤Þ¤¹(¾Ð)
¤³¤Î²èÁü¤¬¥Ý¥¹¥È¤µ¤ì¤ë¤È¡¢¡Ö¤½¤ÎÂÎÀª¤èwww¡×¡Ö¥¨¥¥»¥ó¥È¥ê¥Ã¥¯¤¹¤®¤ëw¡×¡Ö¥±¥Ä´Ý½Ð¤·¤Ç1ÈÖÃÈ¤«¤¤¤È¤³ÀêÎÎ¤·¤Æ¤ë»ÒÎÉ¤¹¤®¤ë¡×¡ÖÊÊ¶¯¤¹¤®¤ëwwww¡×¡Ö¤Þ¤µ¤Ë¥ï¥ª!¤Ç¤¹¤Í¾Ð¡×¤ÈÇú¾Ð¤ÎÍò¡£¤Þ¤¿¡¢¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥ÈÈ´·²¤Ê¥¥á´é¤âÁê¤Þ¤Ã¤Æ¡¢¡Ö¤Ê¤ó¤«ÉÝ¤¤w¡×¡Ö¤¤¤¤Ê¤ê¤³¤ì¤À¤È¥Û¥é¡¼¤è¤Í(¾Ð)¡×¤È¤¤¤¦À¼¤â¤Á¤é¤Û¤é¡£¼¹É®»þÅÀ¤Þ¤Ç¤Ë10Ëü¤â¤Î¤¤¤¤¤Í¤ò³ÍÆÀ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¶ì¼ê¤Ê´¨¤µ¤â¾Ð¤¤¤ËÊÑ¤¨¤Á¤ã¤¦¥æ¥Ë¡¼¥¯¤Ê¥ï¥ª¥¥Ä¥Í¥¶¥ë¡£¤³¤Î»þ´ü¤É¤ó¤ÊÉ÷¤Ë²á¤´¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡¢¸½ÃÏ¤Ç´Ñ»¡¤·¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¡© ¤¤Ã¤È¡¢¿È¤â¿´¤â¤¢¤Ã¤¿¤Þ¤ê¤Þ¤¹¤è¡£
ÃÈ¤Î¼è¤êÊý¤â¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ç¤¹¡£#ÅþÄÅ¤Î¿¹¸ø±à#¥ï¥ª¥¥Ä¥Í¥¶¥ë#ringtailedlemur pic.twitter.com/4ZClLz9BUn- ÅþÄÅ¤Î¿¹¸ø±à (@itozu_zoo) December 24, 2025
